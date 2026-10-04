Cu aproximativ 30.000 de euro în mână poți cumpăra astăzi două mașini complet diferite. Pe de o parte, un Toyota Yaris Cross Hybrid nou, bine echipat, cu garanție, consum mic și tehnologie modernă. Pe de altă parte, pentru aproape aceeași sumă găsești un Porsche Macan S Diesel din 2017, cu motor V6 de 3,0 litri, 258 CP, tracțiune integrală și interior premium. La cumpărare par comparabile ca preț. După cinci ani, diferența devine mult mai mare.

La cumpărare, Porsche-ul pare oferta mai bună

Cu 30.000 de euro, Yaris Cross este un crossover compact de 4,17 metri, cu motor hibrid de 1,5 litri și aproximativ 116-130 CP, în funcție de versiune. Primești o mașină nouă, automată, cu Apple CarPlay/Android Auto, sisteme moderne de siguranță, cameră și senzori în funcție de echipare, plus garanție care poate ajunge până la 10 ani sau 200.000 km dacă sunt respectate condițiile programului Toyota Relax.

Macan-ul este aproape opusul. Are circa 4,7 metri lungime, aproape 1,93 metri lățime, motor V6 diesel de 2.967 cmc, 258 CP, 580 Nm, cutie PDK și tracțiune integrală. Ajunge la 100 km/h în 6,3 secunde și oferă materiale, antifonare, scaune și ținută de drum dintr-o clasă complet diferită.

La prima vedere, pare greu să justifici Toyota. Pentru aceiași bani primești un Porsche cu de două ori mai multă putere, motor V6 și o mașină care nouă costa cu totul altă sumă. Problema este că prețul din anunț reprezintă doar intrarea în joc.

La pompă, diferența poate trece de 5.000 de euro în cinci ani

Toyota declară un consum WLTP în jur de 4,5-5,2 l/100 km. Pentru un calcul realist și simplu putem folosi 5 l/100 km. La 75.000 km, asta înseamnă aproximativ 3.750 de litri de benzină.

La prețurile medii din România din septembrie 2026, în jur de 9,9 lei/litru pentru benzină, vorbim de aproximativ 37.000 de lei cheltuiți în cinci ani.

Macan S Diesel avea oficial un consum mixt de numai 6,1-6,3 l/100 km, impresionant pentru un V6 de aproape două tone. În viața reală, mai ales cu oraș și trafic, 8 l/100 km este un reper mai prudent. La 75.000 km rezultă aproximativ 6.000 de litri de motorină. Cu motorina în jur de 10,5 lei/litru, ajungi la aproximativ 63.000 de lei.

Doar din carburant, Porsche-ul poate consuma cu aproximativ 26.000 de lei mai mult în cei cinci ani, adică peste 5.000 de euro la cursurile actuale.

Impozitul schimbă și el serios calculele

Din 2026, impozitul auto în România ține cont atât de cilindree, cât și de norma de poluare.

Yaris Cross are un motor de 1.490 cmc. Pentru un hibrid cu emisii de peste 50 g CO2/km, nivelul de bază ajunge la aproximativ 130 de lei pe an.

Macan S Diesel are 2.967 cmc și normă Euro 6. În București, calculul pentru 2026 duce impozitul în jurul valorii de 2.268 lei pe an.

Dacă regulile ar rămâne neschimbate, în cinci ani ai vorbi de aproximativ 650 de lei pentru Toyota și peste 11.000 de lei pentru Porsche. Diferența mai adaugă aproximativ 2.000 de euro în favoarea mașinii noi.

La service apare adevărata problemă a Porsche-ului

Yaris Cross trebuie dus periodic la service, evident, dar costurile sunt relativ previzibile. Toyota cere întreținere intermediară la 15.000 km sau un an și întreținere completă la 30.000 km sau doi ani. Cât timp reviziile sunt făcute conform programului, mașina poate beneficia și de garanția Toyota Relax.

La Porsche situația este diferită. Un Macan din 2017 cumpărat acum cu 140.000 km ar ajunge, în scenariul nostru, la peste 210.000 km după cinci ani.

Asta nu înseamnă automat că se va strica. Motorul V6 diesel poate face kilometraje mari dacă a fost întreținut corect. Dar trebuie verificat foarte atent istoricul cutiei PDK, al sistemului de tracțiune integrală, filtrului de particule, EGR-ului și sistemului AdBlue. La primele generații Macan au fost raportate inclusiv probleme la cutia de transfer.

Și piesele sunt tot de Porsche, chiar dacă mașina costă acum cât o Toyota. Discurile și plăcuțele sunt mai mari, anvelopele sunt mult mai late, de multe ori pe jante de 19, 20 sau 21 de inci, iar o singură reparație serioasă poate șterge rapid câțiva ani de economii făcute la prețul de achiziție.

Un proprietar român de Macan S Diesel relata, de exemplu, aproximativ 14.500 de lei cheltuiți pe revizii și piese în circa 35.000 km, fără anvelope. Alte 9.400 de lei merseseră numai pe un set de anvelope de vară și unul de iarnă pentru jantele de 21 de inci. Nu este o regulă pentru toate mașinile, dar arată foarte bine diferența dintre „îmi permit să cumpăr Porsche-ul” și „îmi permit să-l întrețin”.

În oraș, Toyota este pur și simplu mai ușor de folosit

Diferența de dimensiuni pare mică pe hârtie, dar nu este. Yaris Cross are 4,17 metri lungime și 1,77 metri lățime. Macan-ul are aproape 4,70 metri și 1,92 metri fără oglinzi.

Porsche-ul este astfel cu peste jumătate de metru mai lung și aproximativ 16 cm mai lat. Într-o parcare subterană, pe o stradă îngustă sau între două mașini parcate prost în București, diferența se simte imediat.

Toyota consumă puțin în ambuteiaje și poate rula periodic doar electric la viteze mici. Porsche-ul are o poziție mai bună la drum lung, mai mult spațiu, un portbagaj mai mare și evident mult mai multă putere, dar un diesel V6 vechi nu este tocmai alegerea ideală dacă viața lui va însemna drumuri de câțiva kilometri prin oraș. Exact utilizarea repetată pe distanțe foarte scurte poate crea probleme pentru filtrul de particule.

Mașina nouă are și mai multă tehnologie care contează zilnic

Aici apare un paradox interesant. Macan-ul se simte mult mai scump la materiale și construcție, dar un Yaris Cross nou poate fi mai modern exact la lucrurile pe care le folosești zilnic.

Ai integrare pentru smartphone, sisteme actuale de frânare automată, detectare a pietonilor și bicicliștilor și asistență în intersecții. Pe un Macan din 2017, dotările depind enorm de cum a fost configurată mașina nouă. Unele au CarPlay și sisteme avansate de asistență, altele nu. Trebuie verificat fiecare exemplar separat.

Același lucru este valabil pentru camera de marșarier, cruise control adaptiv sau asistența pentru bandă. Un Porsche care a costat enorm nou putea avea surprinzător de multe dotări opționale.

Dar Porsche-ul are un avantaj important: deja s-a depreciat

Aici comparația se întoarce puțin.

Toyota nouă va pierde inevitabil o parte importantă din valoare în primii cinci ani. Pe piața actuală, Yaris Cross din 2021 apar în jurul valorilor de 19.000-22.000 de euro, în funcție de kilometraj și echipare.

Macan-ul a trecut deja prin cea mai dură parte a deprecierii. Exemplare din 2014-2015 cu peste 200.000 km se vând astăzi în zona de 18.000-20.000 de euro. Asta sugerează că un Macan cumpărat acum cu 30.000 de euro ar putea pierde mai puțini bani din depreciere în următorii cinci ani decât o mașină nouă de aceeași valoare.

Doar că avantajul poate fi anulat rapid de carburant, impozit și o singură reparație mare.

Deci ce alegi cu 30.000 de euro?

Dacă vrei să știi care este alegerea mai ieftină și mai sigură financiar pentru următorii cinci ani, mașina nouă câștigă clar.

Toyota Yaris Cross consumă mai puțin, are un impozit de aproape 20 de ori mai mic, vine cu garanție, are costuri de service mai previzibile și este mai simplu de folosit zilnic într-un oraș din România.