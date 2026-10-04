Cele 6 lucruri pe care ar trebui să le scoți din dormitor dacă vrei să ai un somn mai odihnitor

Dormitorul ar trebui să fie oaza ta de liniște, dar de multe ori devine un depozit pentru lucruri care nu-și mai găsesc locul în alte camere. Haine aruncate pe scaun, cabluri încâlcite sau perne decorative în exces ajung să aglomereze spațiul și să perturbe atmosfera relaxantă. Organizarea este cheia către un dormitor aerisit și confortabil, potrivit Blic, parte a grupului Ringier.

Cum să transformi dormitorul într-un spațiu de odihnă

Un dormitor bine organizat nu doar că arată mai bine, dar contribuie și la o stare generală de calm. Pentru a obține acest efect, este esențial să elimini dezordinea. Iată șase categorii de obiecte inutile care ar putea să-ți aglomereze dormitorul și cum să le gestionezi:

1. Echipamente de fitness nefolosite

Bicicleta de fitness cu haine aruncate peste ea sau banda de alergare transformată în suport pentru obiecte sunt exemple clare de utilizare inadecvată a spațiului. Nicole Gabai, expertă în organizare, avertizează că astfel de obiecte nu doar că ocupă loc prețios, dar creează și senzația de sarcini neterminate. Dacă nu le mai folosești, mută-le în altă cameră, depozitează-le sau vinde-le.

2. Haine și accesorii neutilizate

Un dulap aglomerat poate strica rapid aspectul întregii camere. Hainele pe care nu le-ai purtat de luni de zile sau accesoriile uitate doar ocupă spațiu. Golirea periodică a dulapului este una dintre cele mai simple modalități de a crea un spațiu mai ordonat. Donează ceea ce nu mai folosești și păstrează doar ceea ce porți cu adevărat.

3. Obiecte care aparțin altor camere

Chitanțe, documente vechi, genți de sală sau alte lucruri care nu au legătură cu dormitorul ajung deseori pe noptiere sau comode. Pentru a preveni haosul, fă-ți un obicei din a pune fiecare obiect la locul său imediat după utilizare. Câteva minute de ordine zilnică pot face minuni.

4. Cabluri și încărcătoare în exces

Un singur dispozitiv care se încarcă lângă pat poate părea inofensiv, dar o colecție de cabluri pentru telefon, tabletă, laptop și căști creează rapid un aspect dezordonat. Potrivit lui Hilde Leiaghat, directoarea mărcii de lenjerie de pat Pom Pom at Home, „dormitorul ar trebui să fie un loc de odihnă față de lumea exterioară, nu o extensie a biroului de acasă”. Ascunde cablurile în sertare sau încarcă dispozitivele în alte camere.

5. Prea multe perne decorative

Deși pernele decorative pot înfrumuseța patul, excesul lor poate avea efectul opus. Un pat acoperit cu șapte sau opt perne care ajung pe podea noaptea nu aduce confort, ci dezordine. Două sau trei perne bine alese sunt suficiente pentru a crea un aspect plăcut și aerisit.

6. Lămpi de noapte mari și voluminoase

Lămpile de mari dimensiuni pot încărca noptierele și pot reduce spațiul disponibil. Soluții mai moderne, cum ar fi aplicele de perete sau pandantivele, îți eliberează noptierele și conferă un aspect mai elegant și ordonat camerei tale.