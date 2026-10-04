Aproape 5,1 milioane de români trăiesc în alte țări europene, conform unui document al Ministerului Muncii, citat de G4Media. Printre cele mai mari comunități se numără cele din Marea Britanie, Spania și Italia, unde românii contribuie semnificativ la economie și societate.

Migrația românilor: un fenomen în continuă creștere

Peste 54.900 de români au părăsit definitiv România în 2025, stabilindu-se în străinătate, conform datelor Institutului Național de Statistică (INS).

Diaspora română și impactul demografic. Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Acesta este cel mai mare număr înregistrat din 1990, când 96.929 de persoane au emigrat. Fenomenul migrației temporare, care implică plecări pentru muncă pe perioade determinate, este însă mult mai amplu, dar dificil de cuantificat.

Un sondaj realizat de INSCOP, „Barometrul Național al Tinerilor”, la finele lui 2025, relevă că 66,2% dintre tinerii chestionați consideră munca în străinătate o soluție pentru îmbunătățirea nivelului de trai.

Motivația principală este obținerea unui loc de muncă mai bine plătit (64,7%), în timp ce 76,9% dintre participanți au declarat că le-ar lipsi cel mai mult familia în cazul emigrării.

Totuși, 70,6% au afirmat că nu intenționează să plece din țară în următorul an pentru a munci sau studia.

Diaspora românească în cifre

Documentele Ministerului Muncii arată că între 4,37 și 5,11 milioane de români locuiau în principalele state europene la începutul lui 2026. Iată cele mai mari comunități:

Marea Britanie

Românii reprezintă cea mai numeroasă comunitate de cetățeni europeni în Regatul Unit. Până în iunie 2026, 1,47 milioane de cereri au fost depuse în cadrul EU Settlement Scheme, programul care permite cetățenilor UE să obțină drepturi de ședere după Brexit.

Dintre aceștia, 1,02 milioane au rezidență legală, din care 684.380 au „settled status” (statut permanent).

Aproximativ 100.000 de români au obținut cetățenia britanică, iar numărul total al românilor rezidenți a crescut de la 310.000 în 2016 la 805.000 în 2025.

În aceeași perioadă, circa 39.000 de români au revenit în țară, România fiind pe primul loc în Europa la numărul de plecări din Marea Britanie.

Germania

La finalul lui 2025, Germania găzduia 903.770 români, adică 6,4% din populația străină a țării, conform Registrului Central pentru Evidența Străinilor. Din acest total, 510.600 erau bărbați și 393.170 femei.

Românii au cea mai ridicată rată de ocupare a forței de muncă dintre cetățenii UE din Germania, de 72,7%, depășind chiar rata germanilor, estimată la 71%.

„Comunitatea de români este preponderent tânără și activă pe piața muncii”, subliniază documentele Ministerului Muncii.

În noiembrie 2025, erau angajați 558.950 de români, majoritatea contribuind la sistemul de securitate socială german.

Spania

În Spania, numărul românilor rezidenți ajungea la 609.270 la începutul lui 2025, conform Institutului Național de Statistică spaniol (INE).

Totuși, Observatorul Permanent al Imigrației (OPI) estimează că peste 1,13 milioane de români dețineau certificate de rezidență valabile.

Aproape 55.000 de români lucrează ca persoane fizice autorizate, iar comunitatea românească este a doua ca mărime după cea marocană.

Italia

Italia adăpostea, în 2025, 1.053.042 de români, dintre care 592.684 femei și 460.358 bărbați.

În 2024, aproape 600.000 de români plăteau taxe pentru muncă, iar comunitatea este activă în servicii, construcții, agricultură și HORECA.

Peste 42.000 de români sunt pensionari în Italia.

Franța

Comunitatea românească din Franța este estimată la 450.000–500.000 de persoane, conform datelor furnizate de ambasada României.

România ocupă locul al doilea în topul țărilor de origine ale angajaților detașați, cu peste 15.800 români activi în construcții și agricultură.

Alte comunități importante

În alte țări europene, numărul românilor este semnificativ:

Austria (155.721)

Olanda (63.848 rezidenți oficiali)

Cipru (45.000, reprezentând 4–5% din populația Ciprului)

Grecia (28.250)

Suedia (25.000–30.000)

Danemarca (17.000–20.000)

Estonia (1.000–1.500).

Populația României, în scădere

Fără imigranți, populația României ar fi scăzut sub 19 milioane de locuitori la 1 ianuarie 2026, potrivit datelor INS.

Deși soldul migrației internaționale a fost pozitiv în 2025, cu 102.200 de imigranți mai mulți decât emigranți, sporul natural negativ a condus la o scădere a populației rezidente la 19,041 milioane de persoane.

INS arată că ponderea persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani a crescut de la 20,3% în 2025 la 20,5% în 2026, în timp ce proporția copiilor a scăzut de la 15,4% la 15,1%.