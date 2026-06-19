Proprietatea are 20 de camere și 12 hectare de teren

Un castel medieval vechi de peste cinci secole, situat în inima Văii Loarei, în vestul Franței, este disponibil pentru cumpărare la prețul de 1,49 de milioane de euro. Proprietatea impresionează prin dimensiuni și elemente istorice păstrate de-a lungul timpului. Castelul dispune de șanț de apărare, capelă privată, grajduri, garaje, depozite și spații agricole, dar și de numeroase detalii arhitecturale specifice epocii, precum vitralii, lemnării originale, fresce și ferestre ample.

Potrivit anunțului lui Sophie Linhart, agent imobiliar al agenției care gestionează vânzarea, castelul „se ridică drept o mărturie vie a istoriei noastre naționale”.

Construit în Evul Mediu, castelul a fost extins și modificat de-a lungul următoarelor patru secole.

Printre cele mai valoroase elemente ale proprietății se numără o capelă de la mijlocul secolului al XVI-lea, decorată cu vitralii, precum și turnuri datând din secolul al XVII-lea, integrate în structura actuală a clădirii.

Domeniul este situat între orașele istorice Angers și Tours, într-o zonă cunoscută pentru peisajele sale liniștite și patrimoniul arhitectural bogat. Cel mai apropiat oraș este la aproximativ opt kilometri distanță, iar Parisul se află la două ore de mers cu trenul.

Castelul dispune de trei niveluri, 20 de camere, 11 dormitoare și două săli de mese. În jurul clădirii se întind 12 hectare de grădini și păduri, populate cu arbori seculari care au supraviețuit timp de sute de ani.

Caracteristicile domeniului îl recomandă atât ca reședință privată, cât și pentru dezvoltarea unui hotel boutique, a unei locații pentru evenimente sau a unei afaceri turistice.

Saumur, orașul cailor și al castelelor

Conform publicației AS, proprietatea se află în apropierea orașului Saumur, una dintre cele mai cunoscute destinații din vestul Franței.

Situat pe malul fluviului Loara și înconjurat de podgorii, Saumur este renumit pentru castelele sale spectaculoase și pentru tradiția ecvestră. Orașul găzduiește o importantă școală de cavalerie și numeroase parade și spectacole ecvestre organizate pe parcursul anului.

Regiunea Saumur este supranumită „Regatul Calului” și face parte din zona Văii Loarei, inclusă în patrimoniul mondial al UNESCO.

Recent, mai multe proprietăți emblematice din București, de la un castel proiectat de fostul arhitect-șef al Capitalei și un palat burghez cu vedere spre Curtea Domnească, până la vile din Dorobanți și Cotroceni, au fost scoase la vânzare, iar prețurile pornesc de la 1,5 milioane de euro.