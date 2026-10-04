Valentina Pelinel a vorbit deschis despre procedurile estetice la care apelează și rutina sa de îngrijire. Află ce intervenție își face la fiecare șase luni soția lui Cristi Borcea.

Valentina Pelinel acordă o atenție deosebită îngrijirii tenului și menținerii unui aspect tânăr, mizând întotdeauna pe informare, prevenție și tratamente personalizate. Soția lui Cristi Borcea a vorbit deschis despre procedurile estetice la care apelează, subliniind că preferă intervențiile temperate, care stimulează resursele naturale ale pielii, fără a exagera.

Fostul model a explicat că nu crede în rețete universale de frumusețe, ci în alegeri adaptate nevoilor fiecărei persoane în parte.

Procedura estetică la care apelează Valentina Pelinel la fiecare șase luni

Printre procedurile pe care le include în ritualul său de îngrijire se numără injectările cu botox, însă respectă cu strictețe intervalul recomandat de specialiști și nu grăbește niciodată procesul. În paralel, soția lui Cristi Borcea este adepta procedurilor de biostimulare, care ajută la producerea propriului colagen.

„Sunt genul de femeie căreia îi place să știe. Întotdeauna mă interesez și îmi place să știu de toate despre acest domeniu al frumuseții, despre proceduri și despre prevenții, mai ales. Pentru că prevenția este cea mai importantă. Nu poți să îți faci la infinit ceva, pentru că oameni suntem.

Apreciez foarte mult procedurile de biostimulare, în afară de botox pe care și eu mi-l fac la șase luni și niciodată mai devreme… Pentru că trebuie să te gândești și la sănătatea ta. Procedurile de biostimulare îmi plac pentru că ele stimulează propriul colagen. Sunt multe în ziua de astăzi”, a mărturisit Valentina Pelinel pentru Viva.ro.

Regula de aur de la care soția lui Cristi Borcea nu se abate niciodată

Pe lângă tratamentele din cabinetele de estetică, vedeta acordă o importanță deosebită protecției împotriva factorilor de mediu. Valentina Pelinel aplică zilnic protecție solară și își protejează chipul de razele UV.

„Uite, eu nu stau la soare niciodată cu fața! Oricum, eu aplic SPF 50. E clar că soarele este bun, dar și îmbătrânește! De la asta nu mă abat. Și asta le recomand tuturor femeilor, să nu stea la soare cu fața! În rest, nu știu cât de silitoare pot să spun că sunt, că fac tratamente… Uneori, poate nu mă demachiez seara, ca orice om. Nu sunt ca la carte! Dar la SPF-uri nu renunț și nu stau la soare cu fața, după cum am spus”, a adăugat aceasta pentru aceeași sursă.

Importanța personalizării în îngrijirea tenului

Valentina Pelinel consideră că fiecare persoană trebuie să își adapteze ritualul de îngrijire în funcție de nevoile tenului.