Anamaria Ferentz trece prin momente grele în America, după ce cățelul ei, Supai, salvat în urmă cu 12 ani din Grand Canyon, s-a stins din viață. Artista a făcut mărturisiri emoționante.

Anamaria Ferentz, artista în vârstă de 50 de ani, stabilită de 16 ani în Statele Unite ale Americii, trece prin una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. Cântăreața își plânge patrupedul, pe Supai, un câine pe care îl salvase în urmă cu aproape 12 ani din Grand Canyon și care îi devenise un sprijin în viața de zi cu zi.

Diagnosticul de cancer a dus la o degradare rapidă a stării de sănătate a animalului, iar vedeta a fost pusă în fața uneia dintre cele mai grele decizii: eutanasierei prietenului necuvântător pentru a-i curma suferința. Supai s-a stins din viață chiar în brațele artistei. La două luni de la pierderea lui Supai, Anamaria Ferentz se luptă cu dorul și suferința.

Anamaria Ferentz: „Nu era doar un câine. Era familia mea, sufletul meu!”

Artista a mărturisit că despărțirea de cel care i-a fost alături în numeroase etape ale vieții rămâne una dintre cele mai grele încercări prin care a trecut vreodată.

„Mi-a luat ceva timp să găsesc puterea să vorbesc despre pierderea lui Supai. Nici acum nu cred că există suficiente cuvinte pentru a descrie ce a însemnat această despărțire pentru sufletul meu. Supai nu a fost niciodată doar un câine pentru mine. A fost familia mea, prietenul meu, suflețelul care mi-a stat alături în atâtea etape ale vieții. Am petrecut aproape 12 ani împreună, iar să îmi iau rămas-bun de la el a fost unul dintre cele mai grele momente pe care le-am trăit vreodată. Într-o zi, când inima mea va fi pregătită, am să vă povestesc despre Supai. Despre cum ne-am găsit unul pe celălalt, despre viața noastră împreună, despre tot ce m-a învățat și despre sufletul extraordinar care a fost. Deocamdată, încerc să iau fiecare zi așa cum vine. Învăț să trăiesc cu golul imens pe care l-a lăsat în urma lui și, în același timp, încerc să fiu recunoscătoare pentru fiecare clipă în care am avut norocul să îl am lângă mine. Durerea nu dispare pur și simplu. Sunt zile în care doar înveți să o duci altfel”, a spus Anamaria Ferentz pe rețelele de socializare

Tanja, cățelușa în vârstă care îi aduce alinare Anamariei Ferentz

În această perioadă dificilă, vedeta a reușit să își găsească consolarea alături de Tanja, o cățelușă în vârstă care a avut, la rândul ei, o legătură specială cu Supai.