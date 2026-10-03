„Set-Jetting”, marea tendință din turism care schimbă vacanțele de iarnă. Cum poți păși în orășelul din „Gilmore Girls” într-o vacanță

În loc să revedeați serialul preferat pe canapea în această iarnă, cum ar fi să pășiți direct pe platourile de filmare? Aceasta este promisiunea din spatele „set-jetting”-ului, o tendință globală din turism care transformă locurile de filmare ale celor mai îndrăgite producții cinematografice în experiențe de călătorie memorabile.

Fanii celebrului serial „Gilmore Girls” (Fetele Gilmore) vor avea ocazia să trăiască o astfel de experiență datorită unui nou eveniment tematic lansat de Warner Bros. Studio Tour Hollywood. Programat să se desfășoare între 12 decembrie 2026 și 3 ianuarie 2027 (cu excepția zilei de Crăciun), proiectul le permite vizitatorilor să schimbe sufrageria din propria casă cu o incursiune festivă pe platourile de filmare, relatează publicația Euronews.

Atracția reconstituie atmosfera din ficționalul orășel Stars Hollow din Connecticut, transformând studiourile Warner Bros. din Burbank în cea mai extinsă și imersivă experiență dedicată comunității de fani „Gilmore Girls”.

Ce pot vizita fanii în Stars Hollow și ce produse pot testa

Traseul ghidează vizitatorii prin decoruri emblematice. Turiștii se vor putea plimba prin casa Lorelaii Gilmore și prin celebrul restaurant Luke’s Diner, locul de întâlnire al protagoniștilor. Pe listă se află și hanul The Dragonfly Inn, precum și școala de balet a domnișoarei Patty.

Magazinele de suveniruri amenajate în spațiile comerciale din decor vor pune la dispoziție obiecte de colecție, în timp ce oferta gastronomică va include preparate devenite celebre în serial, precum cafeaua rece a lui Luke, burgerii de la Jojo, nachos chilaquiles de la Caesar sau covrigii de la foișor.

Lansat în anul 2000 și axat pe povestea de viață a Lorelaii și a fiicei sale Rory, „Gilmore Girls” rămâne o producție de referință, fiind inclus de The New York Times în lista celor mai bune 100 de seriale ale secolului XXI.

De la Dubrovnik la Madrid: unde mai pot călători pasionații de cine-turism

Decizia studiourilor de a extinde conceptul „Gilmore Girls” confirmă apetitul în creștere pentru „set-jetting”, termen folosit pentru a descrie itinerariile construite pe baza scenelor din filme sau seriale.

În Europa, peisajele de coastă și orașele istorice au servit frecvent drept fundal pentru mari producții. Dubrovnik a devenit un punct de atracție major pentru fanii „Game of Thrones”, după ce orașul croat a întruchipat capitala King’s Landing.

În Lavenham, Anglia, turiștii se pot caza chiar în casa din copilărie a lui Harry Potter. Listată pe platforma Airbnb, clădirea De Vere House, ce datează din secolul al XV-lea, a apărut în filmul „Harry Potter and the Deathly Hallows: Part One” și dispune de patru dormitoare cu baie proprie, un salon privat cu șemineu și o grădină interioară.

Printre marile lansări cinematografice din acest an se numără și filmul „The Odyssey”, regizat de Christopher Nolan. Pentru cei care vor să își planifice propria odisee, filmările au avut loc în locații spectaculoase din Sardinia și Strâmtoarea Messina (Italia), insula Itaca (Grecia), Troia (Turcia) și insula Gozo (Malta).

Madridul are, de asemenea, o tradiție bogată în găzduirea producțiilor de anvergură. Capitala Spaniei apare în scene din seria Netflix „La Casa de Papel”, dar și în lungmetraje precum „The Cold Light of Day” sau „Terminator: Dark Fate”. De altfel, noul proiect cinematografic semnat de Woody Allen va fi filmat predominant pe străzile din Madrid.