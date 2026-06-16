Potrivit Coral Travel România, românii sunt o categorie foarte importantă de turiști pentru Egipt, doar anul trecut agenția de turism coordonând vacanța a peste 10.000 de români.

Totuși, bugetul necesar unei astfel de escapade variază considerabil în funcție de perioada aleasă și de nivelul de confort al resortului. Analiza datelor de piață evidențiază o dinamică interesantă a prețurilor, dărâmând mitul conform căruia mijlocul verii este întotdeauna cel mai scump moment pentru o vacanță.

Când este cel mai ieftin să mergi în Hurghada?

Conform datelor Coral Travel România, prețurile pentru un sejur de 7 nopți (tarif calculat per cameră pentru 2 adulți) sunt puternic influențate de climă și de structura structurii școlare.

  • Iulie (03.07.2026): Contrar așteptărilor, pentru resorturile de lux, luna iulie vine cu tarife considerabil mai mici decât toamna. Explicația este simplă: temperaturile ridicate din timpul verii în Egipt scad ușor cererea europeană, obligând hotelurile premium să reducă prețurile pentru a umple camerele.
  • Octombrie (11.10.2026): Reprezintă începutul sezonului de vârf în Egipt, când vremea este absolut perfectă (temperaturi de 28-30°C). Din acest motiv, prețurile cunosc o creștere semnificativă, în special la hotelurile de 5 stele de top.
  • Vacanța școlară de toamnă (23.10.2026): Este, de departe, cea mai scumpă perioadă analizată. Cererea masivă din partea familiilor cu copii din România determină o explozie a tarifelor la aproape toate categoriile de hoteluri.

Cât te costă cazarea pentru 2 adulți în 2026

Dacă vrei să îți planifici bugetul, iată o radiografie clară a costurilor înregistrate la plecările charter din Otopeni către Hurghada, bazată pe ofertele actuale ale hotelurilor aflate sub managementul Coral Travel România. Prețurile din listă includ cazarea, în regim all-inclusive, biletele de avion cu bagaj de cală și transferul de la aeroport la hotel.

  1. Seven Seas Palmeras Bay (Soma Bay)

Este resortul recomandat celor care caută un raport calitate-preț excelent, liniște și condiții perfecte de snorkeling sau kitesurfing. Dispune de o intrare lină în mare, fără reflux accentuat, fiind ideal pentru copii.

  • 03.07.2026: 1.403 de euro
  • 11.10.2026: 1.381 de euro (Cel mai ieftin tarif din ofertă)
  • 23.10.2026 (Vacanța școlară): 1.711 de euro
  1. Xanadu Club

Un hotel foarte nou (deschis recent în 2025), cu o atmosferă dinamică, divertisment de calitate și acces la facilitățile extinse ale complexului învecinat, Xanadu Makadi Bay.

  • 03.07.2026: 2.110 de euro (Cel mai avantajos preț pentru acest hotel)
  • 11.10.2026: 2.365 de euro
  • 23.10.2026 (Vacanța școlară): 2.611 de euro
  1. Xanadu Makadi Bay

Un resort premium care oferă servicii de tip High Class All Inclusive, renumit pentru atenția la detalii, plaja excelentă și parcul de distracții pentru copii Fancyland (de aproximativ 1.500 m²).

  • 03.07.2026: 2.292 de euro
  • 11.10.2026: 2.507 de euro
  • 23.10.2026 (Vacanța școlară): 2.837 de euro
  1. Rixos Premium Magawish

Recomandat cu precădere cuplurilor, celor aflați în luna de miere sau turiștilor cu standarde extrem de ridicate. Dispune de un concept Ultra All Inclusive premium, gastronomie de top și nu mai puțin de 15 piscine exterioare.

  • 03.07.2026: 2.601 de euro
  • 11.10.2026: 4.875 de euro
  • 23.10.2026 (Vacanța școlară): 4.472 de euro

Aici se vede cel mai bine impactul sezonalității. În iulie, o cameră costă 2.601 de euro, în timp ce în luna octombrie prețul aproape se dublează, ajungând la 4.875 de euro!

Cât costă excursiile și activitățile în Hurghada

Pe lângă resorturile animate în care au loc spectacole și activități pentru cei mici, turiștii pot alege și să iasă în afara resortului și să facă diverse excursii, care pot dura între 2-3 ore până la o zi întreagă.

O excursie în Luxor, la Templul lui Karnak, Valea Regilor, Templul lui Hatshepsut, fabrica de Alabastru ș muzeul de papirus, cu un ghid egiptolog vorbitor de limba română durează circa 16-17 ore, și costa cel puțin 40 de euro de persoană. În cadrul acestei excursii, turiștii români pot alege să facă și o plimbare cu barca pe Fluxiul Nil, care costă 10 euro de persoană.

Un safari, care include plimbări cu ATV-ul, buggy-uri, plimbare cu cămila, cină beduină și spectacol care costuri cuprinse între 11 și 36 de euro de persoană.

De asemenea, o zi pe barcă prin El Gouna, un oraș turistic situat la 20 de km de Hurghada, care include opriri pentru snorkeling cu instructor, costă 450 de euro pentru un grup de șapte persoane.

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