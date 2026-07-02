Cum au ajuns troleibuzele fără ITP și cum a fost rezolvată situația

Poliția Prahova a confirmat că troleibuzele sunt obligate să dețină ITP pentru a putea circula pe drumurile publice. Totuși, conducerea TCE a susținut că vehiculele sunt asimilate tramvaielor și, astfel, exceptate de la inspecții tehnice. „Indiferent de proprietar, vor fi luate măsurile legale”, au declarat reprezentanții Poliției. Abia în urma unei razii rutiere, polițiștii au început să oprească troleibuzele în trafic, constatând că documentele lipsesc, iar șoferii au fost amendați.

Problema s-a complicat din cauza autonomiei zero a troleibuzelor, care nu le permitea deplasarea la stația RAR pentru verificări, precum și a faptului că stația ITP a TCE nu era conformă tehnic. Autoritatea Rutieră Română (RAR) a fost nevoită să improvizeze o soluție hibridă: o parte din teste s-au realizat la sediul RAR Prahova, iar inginerii RAR s-au deplasat ulterior la depoul TCE pentru finalizarea inspecțiilor. Astfel, troleibuzele au fost aduse în legalitate și au revenit pe traseu.

Implicațiile naționale și concluziile Avocatului Poporului

În urma scandalului, Avocatul Poporului a inițiat o anchetă și, în iunie 2023, a publicat un raport oficial care confirma că troleibuzele circulau ilegal din cauza unei interpretări greșite a legislației de către conducerea TCE și a lipsei unei stații ITP adecvate în Ploiești. Totodată, Avocatul Poporului a atras atenția asupra riscurilor pentru siguranța pasagerilor și a emis o recomandare obligatorie către Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR):

Extinderea controalelor la nivel național pentru a identifica alte vehicule de transport public care operează fără ITP. Raportarea măsurilor concrete adoptate în acest sens.

RAR a subliniat că soluția aplicată în Ploiești este strict temporară. Municipalitatea și TCE trebuie să autorizeze de urgență o stație ITP conformă, dotată cu rețea de înaltă tensiune. Deși IGPR a confirmat că nu au fost identificate cazuri similare în alte orașe din România, situația de la Ploiești rămâne un exemplu de neglijență care a necesitat intervenții la nivel înalt pentru a proteja siguranța publică.

Toate cele 20 de troleibuze din Ploiești au fost retrase de pe trasee pe 10 februarie 2026, după un control al Poliției Prahova care a scos la iveală că acestea circulau fără inspecție tehnică periodică (ITP). Verificările rutiere au dus la amendarea a trei șoferi și retragerea certificatelor lor de înmatriculare

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