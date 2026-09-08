Prețurile carburanților au fost actualizate marți, 8 septembrie 2026. În București, față de ziua precedentă, benzina s-a scumpit în două dintre marile rețele de benzinării, în timp ce motorina a rămas la același nivel în toate companiile, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

Șoferii care alimentează marți, 8 septembrie 2026, găsesc noi modificări la pompă în București. După ce luni benzina a rămas neschimbată în aproape toate marile rețele, marți au fost operate două majorări de preț. În schimb, motorina își păstrează tarifele din ziua precedentă în toate stațiile PECO analizate.

Cât costă benzina în București, marți, 8 septembrie 2026

Benzina standard se vinde marți în București la prețuri cuprinse între 9,73 lei/litru și 9,79 lei/litru. La MOL, litrul de benzină costă acum 9,79 lei, cu 2 bani mai mult decât luni, când era 9,77 lei/litru. La Socar, benzina s-a scumpit cu un ban, ajungând la 9,74 lei/litru, față de 9,73 lei în ziua precedentă. În schimb, la Rompetrol prețul rămâne 9,79 lei/litru, fără modificări față de luni. Același tarif, 9,79 lei/litru, este afișat și la OMV.

La Lukoil, benzina se menține la 9,78 lei/litru, iar la Petrom rămâne 9,73 lei/litru.

Astfel, cea mai ieftină benzină dintre marile rețele din București este în continuare la Petrom, unde litrul costă 9,73 lei, în timp ce cel mai mare preț este afișat la MOL, Rompetrol și OMV, cu 9,79 lei/litru.

Cât costă motorina în București, marți, 8 septembrie 2026

Motorina standard este comercializată marți în București la prețuri între 10,19 lei/litru și 10,26 lei/litru. La MOL, motorina rămâne la 10,25 lei/litru, fără nicio modificare față de luni. Același preț, 10,25 lei/litru, este afișat și la Rompetrol și OMV.

La Socar, motorina se menține la 10,19 lei/litru, iar la Petrom rămâne tot 10,19 lei/litru. Lukoil păstrează cel mai ridicat preț dintre marile rețele din Capitală, de 10,26 lei/litru, fără modificări comparativ cu ziua precedentă. În aceste condiții, cea mai ieftină motorină din București este disponibilă la Socar și Petrom, ambele cu 10,19 lei/litru.

Motorina s-a ieftinit temporar de la 1 septembrie, după ce Ministerul Finanțelor a majorat reducerea accizei de la 20% la 25%. Concret, această ajustare reprezintă o diminuare de 701,07 lei/1.000 de litri, respectiv 829,69 de lei/tonă.

Astfel, în perioada 1-15 septembrie 2026, nivelul accizei efective la motorina standard va fi de 2.103,22 de lei/1.000 de litri, respectiv 2.489,05 lei/tonă. Scopul principal al acestei măsuri este protejarea puterii de cumpărare a populaţiei şi a stabilităţii economice.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, marți, 8 septembrie 2026

Potrivit platformei Peco Online, cea mai ieftină benzină din România costă 9,49 lei/litru și este disponibilă la o stație Petrolium din municipiul Iernut, județul Mureș, pe strada Tudor Vladimirescu nr. 2, E60. Cea mai ieftină motorină din țară costă 9,97 lei/litru și este vândută la o stație RST din comuna Lungulețu, județul Dâmbovița, pe strada Principală nr. 81.

În București, cel mai mic preț pentru benzină este 9,73 lei/litru, iar pentru motorină 10,19 lei/litru, potrivit datelor Peco Online. În Cluj-Napoca, benzina poate fi găsită de la 9,69 lei/litru, iar motorina de la 10,19 lei/litru.

În Timișoara, benzina pornește de la 9,70 lei/litru, iar motorina de la 10,15 lei/litru. La Iași și Constanța, benzina este disponibilă de la 9,73 lei/litru, iar motorina de la 10,19 lei/litru.