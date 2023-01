Despre Valentine’s Day sau Ziua Îndrăgostiților

Sărbătoarea de Valentines Day, cea care celebrează iubirea, se sărbătorește anual în întreaga lume, însă sub diferite denumiri, dar și în alte zile. Spre exemplu, în America Latină, Sfântul Valentin sau Valentines Day este cunoscut sub numele de Ziua Iubirii și Ziua Prieteniei. În Brazilia, Valentines Day este celebrat pe data de 12 iunie, înainte cu o zi de Sfântul Anton, patronul căsătoriei.

În calendarul creștin-ortodox, ziua în care este sărbătorit Sfântului Valentin este, de fapt, data de 30 iulie. Totuși, aceasta nu este considerată o sărbătoare a iubirii. La români, există Dragobetele, care este considerată sărbătoarea iubirii și este celebrată pe 24 februarie.

Totuși, cea mai comună dată la care este sărbătorit Valentines Day este pe 14 februarie. Chiar dacă în 2023, această zi pică într-o marți, asta nu înseamnă că nu te poți bucura de o escapadă romantică alături de persoana iubită în unele dintre cele mai apreciate destinații din Europa și din lume.

Ce oraşe să vizitezi de Valentine’s Day

Obiceiurile de Valentines Day sunt diferite de la o cultură la alta. De-a lungul timpului, de Ziua Îndrăgostiților s-au oferit o mulțime de cadouri diverse.

Dar un cadou memorabil poate fi și o escapadă romantică, iar Valentine’s Day este o zi perfectă pentru a vizita orașe romantice cu partenerul tău. Iată câteva sugestii pentru ce orașe să vizitezi de Valentine’s Day. Toate aceste orașe oferă o atmosferă romantică unică și oportunități de a explora și de a te bucura de experiențe unice alături de persoana iubită.

Veneția, Italia

Veneția, Italia

Plimbările cu barca pe canalele Venetiei sunt o modalitate romantică de a explora orașul, iar Piazza San Marco și Palazzo Ducale sunt locuri minunate pentru a lua o poză de amintire.

Centrul orașului este Piazza San Marco, înconjurată de câteva dintre atracțiile sale turistice de top. Marea Bazilica Sf. Marco se află lângă Palatul Dogilor. Gondolele se adună la capătul pieței din Grand Canal, iar în cealaltă direcție, o poartă de sub turnul cu ceas duce într-un labirint de pasaje înguste și întortocheate, unde sigur te vei pierde pe drumul către Podul Rialto. Dar a te pierde este una dintre cele mai mari plăceri ale Veneției, unde o imagine de vis așteaptă la fiecare colț.

Descoperă cele mai frumoase locuri de vizitat în Italia

Paris, Franța

Paris, Franța

Paris este considerat orașul iubirii, cu străduțe înguste și pitorești, cafenele romantice, și simbolul iubirii, Turnul Eiffel.

Numit Orașul Luminilor, Orașul Iubirii sau Capitala Modei, Parisul este capitala Franței, cunoscută pentru atmosfera sa romantică, gastronomie, modă și artă. În timp ce Parisul este compus din 20 de districte, numite arondismente, cu caracter și atracții distincte, orașul este bine cunoscut pentru reperele sale emblematice precum Turnul Eiffel, Arcul de Triumf, Palatul Versailles, Sacre-Coeur și Catedrala Notre Dame. Parisul găzduiește, de asemenea, unele dintre cele mai bune muzee din lume, printre care Muzeul Luvru și Muzeul dOrsay. În plus, Parisul se mândrește cu grădini magnifice, cum ar fi Grădinile Luxemburg.

Descoperă cele mai spectaculoase locuri de vizitat în Franța

Bruges, Belgia

Bruges, Belgia

Bruges este un oraș medieval pitoresc cu canale înguste și clădiri colorate, care oferă o atmosferă romantică perfectă pentru o scurtă escapadă de Valentines Day.

Bruges poate fi cel mai mare oraș din provincia Flandra de Vest, dar este suficient de mic pentru a fi explorat pe jos. Principala atracție din Bruges este orașul vechi, perfect pentru o imagine de carte poștală. Înconjurat de canale pitorești și ziduri medievale, cartierul istoric este plin de arhitectură veche frumoasă, inclusiv biserici romanice și gotice precum Biserica Maicii Domnului care găzduiește o sculptură Michelangelo.

Santorini, Grecia

Destinații romantice pentru Valentines Day

Santorini este o insulă pitorească cu peisaje impresionante, plaje cu nisip alb și apusuri de soare spectaculoase. Ospitalitatea caldă și atmosfera romantică fac din aceasta o destinație perfectă pentru un citybreak romantic de Valentines Day.

Barcelona, Spania

Barcelona, Spania

De la traseele pitorești ale fascinatului Park Guell, până la romanticele alei înguste din Barri Gotic. De la cluburile de noapte de pe plajă, până la zecile de biserici sacre și minuni arhitecturale ale orașului, acest oraș de lângă mare pare să atragă toate tipurile: aventurier, cuplu, petrecăreț, iubitor de cultură – și nu numai. Ai putea sta în Barcelona doar câteva zile, dar, cel mai probabil, ai nevoie de o săptămână întreagă pentru a explora.

Descoperă cele mai frumoase locuri de vizitat în Spania

Praga, Cehia

Praga este un oraș plin de istorie și frumusețe, cu poduri pitorești peste râul Vltava și clădiri impresionante din secolele trecute.

New York, SUA

New York, SUA

New York este un oraș plin de energie și are o varietate de opțiuni pentru cuplurile care doresc să se bucure de o zi romantică. De la o plimbare prin Central Park la o cină la înălțime în Top of the Rock sau Empire State Building, New York-ul oferă oportunități nelimitate.

Siena, Italia

Siena este un oraș medieval cu străzi pavate, clădiri istorice și o atmosferă deosebit de romantică, care este perfect pentru citybreak romantic de Valentines Day.

Quebec, Canada

Quebec, Canada

Orașul vechi din Quebec este unul dintre cele mai romantice orașe din America de Nord, cu străzi pavate, clădiri din secolul al XVII-lea și un peisaj impresionant al orașului vechi.

Indiferent de orașul pe care alegeți să-l vizitați, important este să petreceți timp calitativ împreună cu persoana iubită și să vă bucurați de această experiență din plin.

Descoperă și 50 de melodii romantice pe care să le asculți de Valentines Day.

