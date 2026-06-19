Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 20 – 26 iunie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni.

Horoscop săptămânal Gemeni – 20 – 26 iunie 2026

Între 20 și 21 iunie, seara, târziu, context astral fără surprize dar și fără mari satisfacții. Nemulțumiri și disfuncții cu privire la dialogul cu părinții sau cu rudele în vârstă, piedici cu privire la perfectarea unor acte, documente sau înțelegeri referitoare la regimul unor bunuri patrimoniale sau locative aflate în regim de coproprietate pe fondul unei cuadraturi aparent delicate și mai slabe ca intensitate dar pline de surprize (Uranus/Nodul Sud al Lunii) precum și al capacității Lunii Negre de a strica rostul unor acte sau gesturi cu valoare juridică (donații, transferuri, încredințări de bunuri).

Pe 21 iunie, dimineața, Soarele va intra în zodia Racului și, până pe 22 iulie, seara, va juca un rol important în casa a II-a a banilor câștigați prin efort personal, permițând găsirea unor noi modalități de plată pentru munca efectuată sau de a reglementa, din punct de vedere contractual, o relație de tipul muncă/bani.

Între 21 iunie, după ora 23:55′, și 24 iunie, dimineața, nonșalanță emoțională, dorință de a plăcea, de a fi vedete, de a se remarca, de a stârni atracție, care se va accentua după 29 iunie, când Marte va intra în zodia Gemenilor și le da nativilor un farmec irezistibil.

Context favorabil pentru actori, cântăreți, interpreți care cultivă acest tip de succes la public. Între 24 iunie, după ora 09:44′, și 26 iunie, starea de spirit a nativilor se va modifica de la o oră la alta iar stresul și agitația ar putea pune stăpânire pe Gemeni, mai ales în partea a doua a zilei de 26 iunie.

Unele persoane s-ar putea simți cuprinse de o panică inexplicabilă la auzul unor știri sau comentarii care vor avea un ecou disproporționat în sufletul sau în mintea lor mai ales dacă acelea privesc locul lor de muncă. Din 26 iunie, după ora 21:41′, relațiile parteneriale vor fi deranjate de un eveniment, modest ca importanță, dar de care preopinenții lor vor face mare caz.

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