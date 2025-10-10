Bibury, Anglia: satul ca o carte poștală vie

Satul Bibury, din inima regiunii Cotswolds, a fost desemnat de Forbes drept cel mai frumos sat din lume în 2025. Cu casele sale din piatră de culoarea mierii, acoperișurile abrupte și grădinile pline de lavandă, Bibury pare desprins dintr-o pictură în acuarelă.

Străbătut de râul Coln și renumit pentru faimoasa sa stradă Arlington Row, satul este o comoară arhitecturală a Angliei rurale.

Artistul William Morris spunea despre Bibury că este „cel mai frumos sat din Anglia”, iar acest titlu s-a confirmat acum la nivel mondial.

Satul are doar 600 de locuitori și atrage mii de turiști anual, fermecați de atmosfera sa atemporală, de ferma de păstrăvi și de puburile tradiționale, precum The Swan Hotel sau Catherine Wheel Pub.

Hallstatt, Austria: reflexia unei lumi de basm

Pe locul al doilea se află satul austriac Hallstatt, o bijuterie alpină situată între munți și lacul cu același nume.

Casele vechi din lemn, balcoanele pline de flori și străzile înguste par desprinse dintr-un basm.

Hallstatt, Austria, ocupă locul doi în topul celor mai frumoase sate din lume – Foto: Ioana Ion

Recomandări Legea care pune coaliția pe jar: Parlament cu 300 de aleși. Pe noua formulă, doar o minoritate ar mai intra în forul legislativ

Hallstatt este cunoscut și pentru mina sa de sare, cea mai veche din lume, dar și pentru priveliștile spectaculoase de la Skywalk Hallstatt, de unde se poate vedea întregul lac înconjurat de Alpi.

Locul este un simbol al romantismului montan, atrăgând turiști din întreaga lume care vin să admire reflecțiile caselor colorate în apele liniștite ale lacului.

Satul Hallstatt, din Austria, cu aproximativ 800 de locuitori, primește până la 10.000 de vizitatori pe zi în perioadele de vârf.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Top 10 cele mai frumoase sate din lume în 2025

Clasamentul realizat de Forbes în 2025 include o colecție spectaculoasă de destinații de poveste, răspândite pe toate continentele:

Bibury, Anglia Hallstatt, Austria Reine, Norvegia Giethoorn, Olanda Gásadalur, Insulele Feroe Oia, Grecia Bourtange, Olanda Kotor, Muntenegru Shirakawa-go, Japonia Batad, Filipine

Și un sat din Italia este pe locul 16 în clasamentul Forbes.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE