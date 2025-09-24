Despre smoothie-uri și cele mai comune ingrediente

Un smoothie este o băutură cu o consistență densă servită rece, care se prepară cel mai frecvent cu un amestec de fructe și legume. De obicei, pornește de la o bază lichidă, cum ar fi apa, lactatele sau laptele vegetal, iar toate ingredientele sunt pasate într-un blender de mare viteză.

Ingrediente comune pentru smoothie-uri

Există sute de rețete pentru smoothie-uri, fiecare cu un amestec diferit de ingrediente. Iată, totuși, câteva dintre cele mai populare:

Legume cu frunze verzi

Legume verzi precum castraveți, germeni și țelină

Fructe proaspete și congelate precum fructe de pădure, mango, ananas, mere, banane, portocale, rodii, cireșe, kiwi, pepene verde, nucă de cocos și pere

Legume precum morcovi, sfeclă roșie și conopidă

Avocado

Cacao și boabe de cacao

Ovăz

Nuci

Iaurt sau iaurt pe bază de plante

Lapte, lapte vegetal

Unt de nuci precum unt de arahide și unt de migdale

Tahini

Semințe precum chia, in și cânepă

Condimente precum rădăcină de ghimbir proaspăt, scorțișoară și turmeric

Sucuri de fructe precum mere și merișoare

Îndulcitori precum miere, curmale, sirop de arțar și stevia

Matcha

Gheață zdrobită

Cele mai populare tipuri de smoothie-uri

Recomandări Curtea Constituțională a amânat verdictul la pensiile magistraților. Ilie Bolojan amenințase cu demisia dacă legea pică la CCR

Datorită multitudinii de ingrediente pe care le poți adăuga într-un smoothie, poți prepara mii de smoothie-uri diferite. Totuși, majoritatea smoothie-urilor se încadrează într-una din următoarele trei categorii:

Smoothie-uri verzi: Veți găsi cel puțin o plantă verde cu frunze în aceste smoothie-uri. Se pot folosi spanac, kale sau rucola, împreună cu alte fructe și legume bogate în nutrienți pentru a elimina gustul amar al legumelor. Aceste fructe și legume sunt adesea și ele verzi, așa că nu fiți surprinși dacă vedeți castraveți, avocado, țelină și mere verzi în amestec. Cu toate acestea, și alte produse colorate ar putea să-și facă loc în aceste smoothie-uri.

Smoothie-uri cu fructe: Aceste smoothie-uri se bazează pe fructe. Puteți face un smoothie cu aproape orice fruct, fie el proaspăt, conservat sau congelat. Bananele și fructele de pădure tind să fie fructe populare în aceste smoothie-uri, dar oricare alt fruct își poate face loc.

Smoothie-uri cu proteine: Aceste smoothie-uri sunt concepute pentru a amplifica aportul de proteine ​​din dietă. Deoarece proteinele sunt necesare pentru creșterea și repararea masei musculare, aceste smoothie-uri sunt preferate printre pasionații de fitness.

Beneficiile smoothie-urilor pentru sănătate

Dacă aruncăm o singură privire asupra ingredientelor din smoothie-uri, este evident că acestea au unele beneficii pentru sănătate:

Conțin o mulțime de nutrienți

Majoritatea smoothie-urilor sunt de obicei pline de o varietate de fructe, legume și alte ingrediente nutritive. Asta înseamnă că puteți încorpora cu ușurință o gamă de vitamine, minerale, fibre și antioxidanți în dietă, într-o formă convenabilă și ușor de digerat.

Sunt convenabile și ușor de transportat

Smoothie-urile echilibrate sunt o modalitate ușoară de a consuma o gustare nutritivă dacă aveți un stil de viață aglomerat. De asemenea, pot fi preparate rapid, de unde și popularitatea smoothie-urilor pentru micul dejun.

Mai multe fructe și legume

Cercetările arată că mâncăm mult mai puține fructe și legume decât ar fi sănătos. Totuși, sorbind repede un smoothie proaspăt, probabil că ne vom apropia mai repede de cele cinci până la șapte porții de fructe și legume de care avem nevoie zilnic.

Sănătatea digestivă

Bacteriile din intestin se dezvoltă datorită fibrelor, iar fibrele pot fi obținute doar din plante. Conform unui articol din 2018 publicat în revista mSystems a Societății Americane de Microbiologie, persoanele care consumă 30 sau mai multe alimente vegetale diferite pe săptămână pot avea un microbiom intestinal mai divers decât cele care consumă 10 sau mai puține.

Recomandări Psihiatrul Gabriel Diaconu, care a intuit corect sursa amenințărilor primite de școli și spitale: „Soluția nu este strict polițienească, ci terapeutică”

Un smoothie cu ingrediente vegetale înseamnă o cantitate bună de fibre, ajutând digestia și promovând un intestin sănătos.

Gestionarea greutății

Nu numai că smoothie-urile pot fi controlate în porții, dar smoothie-urile bine echilibrate te pot ajuta să te simți sătul mai mult timp, reducând probabilitatea de a consuma gustări cu opțiuni mai puțin nutritive pe parcursul zilei. În plus, densitatea nutritivă a smoothie-urilor poate ajuta la satisfacerea nevoilor nutriționale ale organismului, reducând potențial pofta de gustări nesănătoase.

Potențiale dezavantaje

Caloriile se pot acumula rapid în funcție de conținutul smoothie-ului și multe pot proveni din zaharuri adăugate. Chiar dacă vorbim despre miere, sirop de arțar sau stevia, și acestea conțin zaharuri. În plus, dacă nu au proteine, fibre și grăsimi sănătoase, s-ar putea să simțiți foame la scurt timp după ce le beți.

Dietele cu smoothie-uri care pretind că detoxifică organismul și ajută la pierderea în greutate apar mereu pe piață. Cu toate acestea, multe dintre aceste programe de detoxifiere sunt periculoase, deoarece promovează consumul unei cantități semnificativ reduse de calorii și pot duce la deficiențe ale anumitor nutrienți, ceea ce v-ar putea predispune la probleme de sănătate, arată site-ul eatingwell.com.

Cele mai bune combinații de smoothie-uri

Cele mai bune combinații de smoothie-uri

Smoothie de căpșuni, banane și ovăz

Ingrediente

2 căni de căpșuni congelate,

1 cană de iaurt cu conținut scăzut de grăsime

1 banană, tăiată în felii,

1/2 cană de fulgi de ovăz,

1/2 cană de suc de portocale

1 lingură de miere.

Mod de preparare

Pune toate ingredientele în blender. Amestecă bine și servește. Ies patru porții din aceste cantități.

Ovăzul adaugă corp smoothie-urilor tale, în plus, amidonul rezistent pe care îl conține această cereală integrală te ajută să te simți sătul mai mult timp.

Smoothie cu pudră proteică de ciocolată

Ingrediente

1 cană lapte de cocos;

1 lingură pudră proteică cu ciocolată;

½ cană afine;

1 cană spanac;

1 banană;

1 linguriță unt de arahide;

2-3 cuburi de gheață.

Combină toate ingredientele într-un blender, omogenizează bine și servește imediat.

Smoothie verde energizant

Ingrediente:

1 mână de spanac proaspăt

1 banană coaptă

150 ml lapte de migdale

1 lingură pudră proteică din mazăre

1 linguriță semințe de chia

Mod de preparare:

Pune toate ingredientele în blender.

Mixează la viteză mare până obții o textură cremoasă.

Servește imediat, eventual cu câteva frunze de mentă deasupra.

Smoothie verde cu ghimbir

2 cești de baby spanac,

1 măr verde tocat,

3/4 ceașcă de apă de nucă de cocos,

1/4 ceașcă de suc de lămâie,

2 linguri de semințe de cânepă,

3 lingurițe de ghimbir tocat mărunt,

1 linguriță de miere crudă,

1 1/2 ceașcă de cuburi de gheață.

Pune toate ingredientele în blender. Se amestecă până la omogenizare. Porția este pentru a fi servită de 2 persoane.

Spanacul și merele se combină pentru a crea culoarea verde delicioasă a acestui smoothie. Semințele de cânepă adaugă o doză de proteine vegetale și grăsimi sănătoase.

Smoothie din legume verzi și fructe

Ingrediente

Câteva frunze de varză kale;

Câteva frunze de spanac proaspăt;

O ceașcă de cuburi de gheață;

O banană;

Un măr curățat;

O linguriță semințe de in

o ceașcă de lapte ori apă.

Mod de preparare

Pune ingredientele lichide în blender, adaugă și ingredientele solide tăiate în bucățele mai mici și pornește blenderul la viteză mică, după care poți crește progresiv viteza până obții consistența dorită și toate ingrediente s-au omogenizat.

Smoothie cu spanac, mere, banane și suc de mere

Ingrediente

Un măr tăiat cubulețe;

120-150 ml suc natural de mere

Câteva frunze de baby spanac

O banană;

opțional: 20 g miere.

Se pun în blender toate ingredientele, se omogenizează și se bea imediat.

Rețetă de smoothie verde

Ingrediente

2-3 mâini de baby spanac;

1 avocado copt;

2 kiwi decojite;

1 felie de ghimbir;

2 lingurițe de semințe de chia;

Suc de la o lămâie sau lime;

150 ml de apă.

o linguriță de miere (opțional)

Mod de preparare

Adaugă în blender apa, apoi frunzele de baby spanac și kiwi, după care pune treptat și restul ingredientelor și amestecă totul până la omogenizare.

Smoothie tropical proteic

Ingrediente:

1/2 mango copt

1/2 avocado

150 ml apă de cocos

1 lingură pudră proteică din orez

Suc de 1/2 lime

Mod de preparare:

Amestecă întâi mango și avocado până se fac piure. Adaugă pudra proteică și apa de cocos. Mixează până devine omogen și servește cu gheață zdrobită.

Smoothie verde cu avocado și kiwi

Avocado oferă grăsimi mononesaturate, care susțin sănătatea cardiovasculară și absorbția vitaminelor liposolubile. Kiwi aduce vitamina C și fibre. Spanacul sau kale-ul adaugă vitamine și minerale esențiale.

Mod de preparare:

o jumătate de avocado

1 kiwi curățat

1 mână de spanac sau kale

200 ml apă sau lapte vegetal

Opțional: semințe de chia pentru fibre și omega-3

Se mixează toate până devin o pastă cremoasă și se consumă imediat.

Smoothie cu spirulină, spanac și mango

Spirulina este o algă bogată în proteine și antioxidanți. Este folosită în diete pentru sprijinul metabolismului și pentru aportul de vitamine B și minerale, în special fier și magneziu.

Mod de preparare:

1 linguriță spirulină pulbere

1 mână de spanac

o jumătate de mango curățat

200 ml apă sau lapte vegetal

Se mixează până se obține o consistență cremoasă. Se consumă imediat.

Descoperă și 13 smoothie-uri care te hidratează când e foarte cald

Sursă foto – Shutterstock.com