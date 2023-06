În topul celor mai periculoase insecte din lume se încadrează nu doar scorpioni și păianjeni, dar și chiar micuțele furnici. Unele pot fi cu adevărat nimicitoare.

Cele mai periculoase insecte din lume

Nu prea multor oameni le plac insectele și asta din motive întemeiate – pe cât de mici sunt, pe atât pot fi de înfiorătoare. Dar, pe lângă motivele de bază pentru care nu le plac, există și un motiv foarte puternic: unele sunt destul de periculoase pentru oameni.

Scorpionul roșu indian

Cele mai periculoase insecte din lume – scorpionul indian

Există aproximativ 1.500 de specii de scorpioni, dintre care doar câteva zeci sunt veninoase. Roșul indian este cel mai letal dintre toate; în unele părți ale lumii, până la 40 la sută dintre victimele înțepate decedează.

Acest scorpion este o problemă majoră în India, Sri Lanka și Nepal, de exemplu, deoarece se găsește frecvent în jurul locuințelor umane în care se joacă copiii desculți. Scorpionii sunt arahnide timide, nocturne, dar vor înțepa atunci când sunt amenințați.

Recomandări DEZVĂLUIRI. Un recurs pierdut de Euroins în Europa a arătat gaura la adresa asiguraților RCA, descoperită de o instituție a UE în România: „Între 550 și 581 de milioane de euro”

Deși are mai puțin de 6 cm lungime, scoprionul roșu indian are un venin puternic, care are ca rezultat durere severă, vărsături, transpirație, dificultăți de respirație și alternarea tensiunii arteriale ridicate și scăzute și a ritmului cardiac. Veninul vizează plămânii și inima și poate provoca moartea din cauza edemului pulmonar. În ciuda acestui fapt, acești scoprioni sunt adesea ținuti ca animale de companie în India.

Scorpionul galben palestinian

Scorpionul galben palestinian

Scorpionul galben palestinian este un alt scorpion foarte veninos și se găsește în habitatele de tufă din Africa de Nord prin Orientul Mijlociu și Asia Centrală. O singură mușcătură rareori ucide un adult sănătos, dar poate fi fatală pentru copii, care necesită cantități masive de antivenin. Medicii care nu sunt obișnuiți cu mușcăturile de scorpion și șarpe fac adesea greșeala de a crede că un copil are nevoie de mai puțin antivenin, deoarece greutatea corporală este mai mică. În realitate, au nevoie de mult mai mult, deoarece raportul dintre venin și greutatea corporală este mult mai mare decât la adulți.

Recomandări Cum a căutat-o poliția, timp de o lună, pe fetița ucisă și ascunsă într-o canapea. De ce dispariția ei nu a fost făcută publică. Tatăl: „Nu m-au întrebat”

Veninul morții este un amestec de patru neurotoxine puternice care pot provoca insuficiență cardiacă. Veninul morții are, de asemenea, distincția de a fi cel mai scump lichid din lume, la 39 de milioane de dolari pe galon. Asta pentru că este dificil de colectat și primești doar o picătură mică de la un scorpion. Celălalt motiv pentru care este atât de scump este că s-a dovedit promițător în tratarea cancerului de creier, artritei și bolilor osoase.

Păianjenul văduva neagră

Păianjenul văduva neagră

Rareori ucide oameni și mulți care sunt mușcați nici măcar nu știu asta. Există 32 de tipuri de păianjeni cu acest nume, inclusiv văduvele de vest, de sud și de nord, precum și văduvele roșii, gri și maro. Se găsesc pe fiecare continent, cu excepția Antarcticii. Femelele sunt de obicei de culoare închisă, frecvent cu pete roșii, albe sau maro pe dorsul abdomenului.

Unele au marcajele clasice în formă de clepsidră, iar altele nu. Văduvele negre sunt de obicei mici, dar poartă un venin neobișnuit de puternic care conține larotoxină, o neurotoxină care poate provoca durere, rigiditate musculară, vărsături și transpirație. Simptomele durează de obicei trei până la șapte zile. Doar mușcătura feminină este considerată periculoasă pentru oameni. În fiecare an, aproximativ 2.200 de persoane raportează că au fost muşcate de văduve negre. Niciunul nu a murit din 1983. Pe de altă parte, unele pisici de casă au murit din cauza convulsiilor sau paraliziei.

Recomandări Insultele la adresa Iuliei Marin continuă să mobilizeze societatea. Europa Liberă citează specialiști și relatează despre „tabuul imens” care înconjoară discuția despre suferința psihică în România

Musca Tsetse

Musca țețe

Originare din Africa tropicală, aceste muște mari, care mușcă, răspândesc infecția parazitară care provoacă boala africană a somnului, o boală care este 100% fatală fără tratament, iar tratamentul în sine este incredibil de dificil. Sunt medicamente, dar acestea trebuie administrate cu mare grijă, iar rezistența paraziților la ele este întotdeauna un risc. Dacă esti mușcat de o muscă tse-tse infectată, dezvolți confuzie, coordonare slabă, amorțeală și dificultăți de somn.

Deoarece boala este atât de fatală, eforturile recente de atenuare s-au concentrat pe controlul insectelor în sine, ceea ce a redus numărul de cazuri exponențial. În anii trecuți, boala somnului africană a fost responsabilă pentru uciderea a până la jumătate de milion de oameni în fiecare an, potrivit unor estimări. În 2015, cazurile mortale au fost estimate la 3.500.

Păianjenul vioară

Păianjenul vioară este o creatură mică și timidă, care se găsește adesea în poduri și subsoluri, unde face tot posibilul să stea departe. Reputația sa de ucigaș este, la fel ca și a văduvei negre, exagerată. Deși teoretic letal, nu există, de fapt, niciun deces documentat din cauza reclusului maro.

Pe de altă parte, o mușcătură de la acest păianjen îți poate strica ziua. Asta pentru că are venin necrotic, ceea ce înseamnă că ucide țesuturile. Ca urmare, o mușcătură netratată poate crea o rană puternică și poate duce chiar la amputare. Tratamentul implică de obicei imobilizarea membrului, aplicarea de gheață și o injecție împotriva tetanosului.

Păianjenii recluși bruni pot trăi timp de 10 luni fără hrană sau apă. Ei pot fi identificați prin faptul că au trei seturi de ochi în loc de patru, spre deosebire de majoritatea celorlalți păianjeni. Dar dacă ești suficient de aproape pentru a face această distincție, probabil că ești deja prea aproape.

Furnici – cele mai periculoase insecte din lume

E greu de crezut că furnicile pot fi printre cele mai periculoase insecte din lume, dar iată că ele se află în top.

Furnica roșie de foc

Furnica roșie de foc

Furnicile de foc trăiesc în colonii și produc movile mari în zone deschise, hrănindu-se mai ales cu plante și semințe tinere. Cu toate acestea, ele atacă și ucid animale mici. Furnicile de foc mușcă, apoi înteapă si injectează un venin toxic compus din alcaloizi uleiosi amestecati cu cantitati mici de proteine toxice. Înțepătura, care se simte ca o arsură, se umflă de obicei rapid, ceea ce poate provoca dureri și iritații suplimentare. Unii oameni fie sunt sau devin alergici la venin, uneori până la șoc anafilactic, care poate fi fatal.

Furnicile-glonț

Furnicile-glonț, care trăiesc în pădurile tropicale din Nicaragua până în Paraguay, sunt numite așa, deoarece se spune că înțepătura lor se simte ca și cum ai fi fost împușcat de un glonț. Poporul Satere-Mawe din Brazilia folosește furnici glonț în riturile lor de inițiere a războinicilor. Optzeci dintre ele sunt țesute în mănuși din frunze. Apoi un băiat își pune aceste mănuși. Scopul este să le țină timp de 5 minute. După aceea, mâinile băiatului sunt temporar paralizate din cauza veninului furnicilor și poate să tremure necontrolat zile întregi. Pe o perioadă de luni sau ani, băiatul trebuie să treacă prin acest calvar de 20 de ori pentru a deveni războinic.

Descoperă și care sunt cei mai veninoși șerpi din lume.

Țânțarii

Dacă ar fi să ne luăm după numărul de victime anual, țânțarii sunt primii în topul celor mai periculoase insecte din lume.

Țânțarul ucide peste 700.000 de oameni în fiecare an. Sunt vectori pentru o serie de boli urâte, inclusiv malaria, West Nile, febra galbenă, Zika, chikungunya și filarioza limfatică. Malaria este cea mai mare: în 2017, aproximativ 435.000 de oameni au murit din cauza bolii în întreaga lume. Adică o persoană la fiecare 30 de secunde.

Țânțarii au un organ special, palpul maxilar, care detecteaza CO2 eliberat din respirația noastră și îi ghidează către noi, unde consumă de trei ori propria greutate în sânge. Se știe că țânțarii preferă băutorii de bere, probabil pentru că o bere crește conținutul de etanol din transpirație. În plus, toată băutura îți crește temperatura corpului, ceea ce te face mai ușor de găsit pentru un țânțar. Oamenii cu o masă corporală mai mare atrag mai multe insecte. Tantarii preferă și persoanele cu grupa O de sânge. Nimeni nu știe exact de ce, dar se presupune că oamenii de tip sanguin O miros mai bine, cel puțin pentru țânțari.

Albinele și viespiile

Albinele au fost responsabile pentru moartea a 89 de americani în 2017, potrivit CDC. Șocul anafilactic este ucigașul, iar aproximativ 80% dintre cei care mor sunt bărbați. În timp ce înțepătura oricărui tip de albină sau viespe poate induce o reacție alergică, creatura despre care auziți cel mai mult în zilele noastre este viespea asiatică, cea mai mare din lume, care măsoară 5 cm.

În unele părți ale Japoniei, larvele prăjite ale acestei insecte sunt considerate o delicatesă. În altele, adulții sunt prăjiți pe frigărui, arată fieldanddream.com

Playtech.ro Cine este soția lui Marcel Ciolacu. Viitorul premier și partenera lui locuiesc separat

Viva.ro Stephan Pelger urma să fie executat silit, înainte să moară. Ce a dezvăluit chiar înainte de sfârșitul tragic

Libertateapentrufemei.ro Mama lui Stephan Pelger, monument de durere la incinerarea fiului. Ce vedete au venit la capelă

FANATIK.RO Sorin Bontea, umilit după gestul pe care l-a făcut în fața lui Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu, în ultima ediție de Chefi la Cuțite: “Se crede buricul pământului. E un încrezut”

Știrileprotv.ro Mărturii din cea mai izolată țară din lume, unde oamenii își văd vecinii murind de foame: Suntem blocați așteptând să murim

Observatornews.ro Biolog marin: Nu există vreun om de pe această planetă care să fi luat holeră din apa de mare

Orangesport.ro "Fotbalistul român" anunţat ca un star de Al-Ain a provocat furie: "Va polua imaginea clubului / Nu ne păcăliţi". Ce s-a întâmplat după transfer

Unica.ro Cum arată vila de lux din Beverly Hills în care stau Monica Gabor și Mr. Pink. 'Are mobilier franţuzesc, candelabru Baccarat' FOTO