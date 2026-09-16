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Ar putea adera Australia la UE? Canada a primit deja propunerea să devină primul stat „membru asociat”

Ion Gaidău
Ion Gaidău
Jurnalist
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Strasbourg, Parlamentul European. Mark Carney (stânga) dă mâna cu Ursula von der Leyen Sursa foto: Profimedia
Strasbourg, Parlamentul European. Mark Carney (stânga) dă mâna cu Ursula von der Leyen Sursa foto: Profimedia
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Preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a propus miercuri Canadei să devină primul stat „membru asociat” al Uniunii Europene (UE) - o propunere aplaudată îndelung de către eurodeputaţi, relatează AFP.

Cuprins:

UE și Canada își aprofundează relațiile pe fondul politicilor izolaționiste și agresive ale lui Donald Trump

„Vrem să ridicăm relaţiile cu Canada la cel mai înalt nivel posibil (...). Aş vrea, astfel, să acţionez împreună cu dumneavoastră astfel încât Canada să devină primul stat membru asociat la UE”, i-a spus von der Leyen premierului canadian Mark Carney, invitat în Parlamentul European (PE), la Strasbourg, cu ocazia discursului despre starea Uniunii.

Șefa Comisiei Europene a propus totodată ca această ţară nord-americană să facă parte dintr-un viitor organism numit Consiliul European de Securitate.

Mark Carney este primul lider de stat din afara UE care a asistat la discursul despre Starea Uniunii. Canada, care se află în plin război comercial cu SUA lui Donald Trump, caută noi parteneriate. La rândul său, UE, ale cărei relaţii cu SUA sunt la fel de agitate, este în căutarea unui sprijin al strategiei sale de reechilibrare între cele două superputeri, China şi Statele Unite.

„Vedem lumea cu aceiași ochi”

„Noi vedem lumea cu aceiaşi ochi: de la inteligența artificială la modificările climatice, de la Arctica la geopolitică”, a subliniat von der Leyen, îndemnând Ottawa şi Bruxellesul să „construiască un viitor comun”.

Este „urgent să ne reinventăm parteneriatele”, a adăugat ea, pledând în favoarea perspectivei unei Canade ca stat membru asociat al UE.

Mark Carney a evocat, la rândul său, o „alianţă unică” pe cele două ţărmuri ale Oceanului Atlantic, notează AFP.

Statutul de stat membru asociat nu este definit juridic în tratatele UE.

Germania a propus recent ca Ucraina să primească acest statut. Statul asociat ar putea asista la anumite reuniuni ministeriale sau summituri ale UE, însă fără să dispună de drept de vot.

Schimburile comerciale dintre Canada și UE sunt în creștere

Ottawa şi Bruxellesul vor să-şi consolideze parteneriatul în diferite domenii, de la inteligenţa artificială la energie.

Schimburile comerciale între UE şi Canada au crescut cu 80% începând din 2016, mulţumită intrării în vigoare a unui acord de liber-schimb, care a desfiinţat aproape toate taxele vamale. Anul acesta, Canada a devenit prima ţară non-membră a UE care a aderat la Programul european de apărare SAFE.

Ottawa speră de asemenea să încheie un acord care să permită Băncii Europene de Investiţii (BEI) să finanţeze proiecte canadiene legate de minerale strategice, în vederea reducerii dependenţei de China.

Cele două părți negociază relaxarea reglementărilor privind mobilitatea forţei de muncă şi creşterea schimburilor de studenţi prin Erasmus, un program UE foarte popular.

În plus, au loc negocieri pentru o contribuţie a Canadei la împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei de către UE, prin participarea la proiecte de apărare în favoarea Ucrainei.

„Căutăm, în realitate, să mergem dincolo de o simplă relaţie de liber-schimb, să aprofundăm această relaţie în toate domeniile”, a subliniat ambasadorul Canadei la UE.

Mark Carney duce Canada într-un viitor post-american

O altă țară situată la mii de kilometri de UE, Australia, intenționează să urmeze exemplul Canadei. „Ar putea Australia să adere la UE?”, s-a întrebat miercuri The Sydney Morning Herald, potrivit news.ro.

Atunci când Donald Trump şi-a prezentat politica tarifară agresivă, ziarul din Sydney l-a consultat pe economistul Warwick McKibbin, care a recunoscut că vor exista pagube, dar că „n-ar fi aşa de catastrofal”.

De ce? „Pentru că locul ocupat preponderent de Trump pe scena media mondială nu corespunde greutăţii reale a Statelor Unite în economia mondială”, scrie The Sydney Morning Herald, rezumând argumentele lui Warwick McKibbin.

„Statele Unite reprezintă doar 15% din comerţul mondial, iar restul de 85% se va organiza pur şi simplu în jurul Statelor Unite”, aprecia el.

Este exact ceea ce s-a întâmplat. Dovada este Canada, care, „victima unei ostilităţi comerciale brutale a lui Trump”, s-a apropiat de Uniunea Europeană.

Premierul canadian Mark Carney „construieşte Canadei un viitor post-american”, rezumă SMH.

Ar putea Australia să urmeze exemplul Canadei?

Ministrul australian al comerţului Don Farrell s-a declarat deschis tuturor posibilităţilor în privinţa unor eventuale acorduri cu UE.

„Împărtăşim aceeaşi viziune. Urmărim cu mare interes iniţiativele lui Carney”, a declarat el pentru Sydney Morning Herald.

„Lumea se împarte între protecţionişti şi liber-schimbişti. Este de netăgăduit că prosperitatea australiană din ultimii 50 de ani se bazează în întregime pe deschiderea noastră către lume", a apreciat el.

Cu scopul de a-şi reduce dependenţa faţă de Statele Unite şi China, Australia şi UE au semnat, la sfârşitul lui martie, un acord de liber-schimb, după opt ani de negocieri.

Acordul este atât de recent, încât nu a fost ratificat, iar, înainte de a negocia acorduri noi cu UE, Australia trebuie ca mai întâi să-l pună în aplicare. Cu alte cuvinte, Australia pare încă departe de statutul de stat membru asociat UE oferit miercuri Canadei, conchide ziarul din Sydney.

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Tags: Stiri Canada UE - Uniunea Europeană Ursula von der Leyen Mark Carney
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