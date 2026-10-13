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Românii cu vârste cuprinse între 40 și 59 de ani țin în spate litoralul românesc. Peste jumătate dintre vacanțe sunt plătite de ei, arată o nouă analiză

Dana Arambescu
Dana Arambescu
Jurnalist
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Paradis Hotels - litoralul romanesc
Românii cu vârste cuprinse între 40 și 59 de ani țin în spate litoralul românesc. Sursă foto: Paradis – Vacanțe de Vis
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Patru nopți de cazare, un buget de aproximativ 2.200 de lei și o vârstă cuprinsă între 30 și 59 de ani: acesta este portretul statistic general al turistului care își petrece vacanța la Marea Neagră. Dincolo de această medie, comportamentul de consum al românilor ascunde discrepanțe majore în funcție de distanța parcursă până la plajă, vârstă și perioada în care este achiziționat sejurul.

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O amplă analiză realizată de touroperatorul Paradis – Vacanțe de Vis și grupul hotelier Paradis Hotels & Resorts, pe un eșantion de peste 60.000 de rezervări înregistrate între octombrie 2024 și septembrie 2026 în unități de 3 și 4 stele din Mamaia, Jupiter, Venus și Saturn, arată cum se împart banii în turismul autohton.

Paradoxul geografic: bucureștenii domină la volum, provincia bate recordul la încasări

Capitala rămâne cel mai important bazin de clienți pentru litoralul românesc, generând aproape una din șase rezervări (9.676 de comenzi). Bucureștiul este urmat în clasamentul volumului de orașe precum Ploiești, Brașov, Pitești și Iași.

Cu toate acestea, apropierea geografică îi determină pe bucureșteni să adopte profilul unor escapade scurte de weekend. Un turist din Capitală petrece la mare o medie de 3,5 nopți și cheltuie circa 1.310 lei pe o rezervare.

La polul opus, efortul deplasării pe distanțe lungi schimbă complet socotelile din vacanță. Un călător din Oradea stă pe litoral o medie de 6,5 nopți și lasă la recepție aproximativ 4.000 de lei, adică de trei ori mai mult decât un oaspete sosit din București. Rezervări consistente provin și din Oltenia: turiștii din Slatina și Târgu Jiu depășesc frecvent un buget de 3.500 de lei pentru o vacanță.

„După cum se vede, litoralul românesc este mai complex decât ne așteptam din punct de vedere al categoriilor de turiști, și din punct de vedere al distanței, și din punct de vedere al vârstei, și din punct de vedere al tipului de rezervare. Oricum, cert este că e un litoral pentru toate buzunarele, pachete turistice care pot ajunge la 12.000 de lei sau mai mult de familie, până la 750 de lei un mini-sejur în septembrie, când avem și programe tip litoralul pentru toți, promovate de către toți turi operatorii specializați pe litoral”, a explicat pentru Libertatea consultantul în turism Traian Bădulescu.

Datele demonstrează că piețele din proximitate asigură gradul de ocupare și rotația rapidă a camerelor, în timp ce județele îndepărtate susțin cifra de afaceri prin sejururi prelungite și bugete consistente per rezervare.

Generația de mijloc este motorul litoralului. Vacanța de o săptămână devine o raritate

Segmentul matur, format din persoane cu vârste cuprinse între 40 și 59 de ani, reprezintă 55% din totalul rezervărilor. Este categoria activă profesional, cu bugete de familie bine calibrate, care caută un raport optim între confort și preț. Tinerii sub 30 de ani însumează doar un client din zece, în timp ce seniorii de peste 70 de ani reprezintă 4% din totalul turiștilor.

„Aceasta este vârsta de fapt la care majoritatea sunt angajați și câștigă. Litoralul românesc se bazează pe români în continuare. Lăsând la o parte că mai vin polonezi, mai vin turiști din Israel, mai vin străini la festivaluri, 95% dintre turiști sunt români”, a mai declarat pentru Libertatea Traian Bădulescu.

În ceea ce privește genul titularului de rezervare, bărbații figurează în 58% dintre contracte, dar valoarea medie achitată este similară: 2.237 de lei în cazul bărbaților, față de 2.166 de lei în cazul femeilor.

Vârsta este însă factorul determinant în durata concediului: dacă tinerii stau în medie 3,4 nopți, seniorii ajung la 5,6 nopți. Deși petrec mai multe zile la mare profitând de timpul liber, seniorii au o cheltuială zilnică mai redusă, orientându-se adesea spre perioadele de extrasezon sau pachete promoționale.

La nivelul întregului eșantion, valoarea medie a unui pachet este de 2.205 lei, echivalentul a aproximativ 550 de lei pe noapte. Totuși, polarizarea este vizibilă: o rezervare din zece depășește 5.900 de lei, iar 1% dintre clienți plătesc peste 11.200 de lei.

În paralel, concediul clasic de șapte nopți tinde să devină o excepție: doar 12% dintre rezervări mai ating acest prag. Cele mai populare opțiuni sunt mini-vacanțele de două sau trei nopți (31%) și cazările de o singură noapte (12%).

„Din punctul meu de vedere, litorarul românesc are totuși multe avantaje: proximitatea, e cel mai apropiat litoral, prețuri pentru toate buzunarele, avem și programe gen litoralul pentru toți, sunt familii care pot să petreacă sejururi la un 200 lei fără servicii de masă, mini sejururi de 4-5 nopți și cu 500 lei camera în septembrie sau în mai-iunie, litoralul pentru toți”, a explicat Bădulescu.

Sezonul estival se cumpără din ianuarie: diferență de preț de aproape cinci ori

Vârful rezervărilor se atinge în lunile iunie și iulie (21%, respectiv 23% din total), însă peste un sfert dintre pachete (28%) sunt achiziționate încă dinainte de luna mai.

Diferența de profil între cei care rezervă anticipat și cei care vânează oferte de ultim moment este uriașă. O vacanță cumpărată în ianuarie pentru lunile iulie sau august are o valoare medie de 3.600 de lei și o durată de circa șase nopți, în timp ce o achiziție last-minute realizată în septembrie coboară la 750 de lei și două nopți și jumătate, marcând o diferență de valoare de 4,8 ori. De altfel, în luna ianuarie, 38% dintre pachete se vând prin intermediul agențiilor de turism partenere, comparativ cu doar 5% în septembrie.

Planificarea merge și mai departe în timp: numai în luna noiembrie au fost înregistrate 913 rezervări ferme pentru vara anului viitor, semnate de turiști fideli care își securizează camerele favorite imediat după încheierea concediului precedent.

Fidelitatea rămâne un pilon financiar critic pentru operatorii de la malul mării. La proprietățile analizate, o proporție de aproximativ 20% dintre clienți generează între 38% și 51% din încasările totale.

În contextul acestor tendințe de planificare timpurie, operatorii hotelieri au deschis deja vânzările pentru sezonul estival 2027, menținând tarife apropiate de cele din 2026 și aplicând reduceri pentru rezervările early booking. Pentru hotelieri, aceste vânzări anticipate asigură lichidități și predictibilitate, în timp ce pentru turiști reprezintă singura garanție a unor costuri controlate într-o piață tot mai fragmentată.

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Tags: turism litoralul românesc Scumpiri vacanțe călătorii Destinații de vacanță
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