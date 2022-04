Cum gătești legumele la aburi

Gătitul la aburi este una dintre cele mai rapide metode de gătit legume care există. Adesea, această metodă are ca rezultat legume prea fierte, fade și moi. Dar se pare că dacă le gătești până când sunt crocante și condimentezi corect, legumele ies delicioase de fiecare dată!

Principalul lucru privind gătitul la aburi este să nu lași legumele prea mult. Vei dori să gătești legumele doar până când sunt fragede și crocante.

Acest lucru înseamnă, de asemenea, că va trebui să fii gata să testezi gustul, cu furculița în mână! Gătitul chiar și cu câteva minute peste momentul potrivit face ca legumele să treacă de la strălucitoare și crocante la decolorate și moi.

Vei avea nevoie de un coș de aburi sau o tigaie de aburi pentru a face această rețetă.

Pasul 1: Taie legumele în bucăți uniforme.

Pentru ca legumele să se gătească uniform, cel mai bun sfat: taie-le în bucăți cât mai uniforme! Cu cât leguma este mai groasă, cu atât va dura mai mult timp pentru a se găti. (Acest lucru este cel mai important pentru legume precum morcovii: cu cât bucățile sunt mai mici, cu atât timpul de gătire este mai scurt).

Pasul 2: Umple oala cu apă sub coșul de aburi. Adu-o la punctul de fierbere.

Regula numărul unu a legumelor la aburi este aceasta: adu mai întâi apa la fierbere! Adaugă aproximativ 2,5 cm de apă pe fundul cratiței sau al oalei, apoi pune-o în coșul de abur. Suprafața apei ar trebui să fie chiar sub coș (așa că toarnă apă dacă este nevoie). Apoi, lasă să fiarbă.

Pasul 3: Adaugă legumele, acoperă și gătește la aburi până când acestea devin crocante și fragede.

După ce apa a fiert, adăugă legumele în coșul de aburi și acoperă vasul cu un capac. Gătește cu capacul pus până când se înmoaie. Iată care sunt timpii aproximativi:

Broccoli: 3 până la 5 minute

Fasole verde: 4 până la 5 minute

Morcovi: 4 până la 5 minute, în funcție de cât de groși îi tăiați

Conopidă: 10 până la 12 minute

Partea cea mai importantă: gustul! Testează o bucată cu o furculiță și gustați pentru a evalua dacă este gata. Timpul de gătire va fi diferit de fiecare dată, în funcție de grosimea și de maturitatea legumelor.

Pasul 4: Scurge și asezonează.

Scoate cu grijă legumele într-un bol. Apoi amestecă-le cu ulei de măsline sau unt și sare kosher. Dacă nu vrei să adaugi grăsimi, poți amplifica aroma folosind suc de lămâie, ierburi proaspete, firimituri de brânză feta sau alte condimente.

Legumele la aburi sunt o modalitate fantastică de a le transforma într-o garnitură rapidă și ușoară!

Beneficiile gătitului la aburi

În ciuda tuturor sfaturilor dietetice diferite care circulă, se pare că există o sugestie universală: Mâncați mai multe legume. De la spanac la roșii, legumele sunt pline până la refuz de vitamine, minerale și antioxidanți importanți, necesari pentru o sănătate de durată și o performanță mai bună la alergare.

Dar nu toată lumea este entuziasmată să ronțăie varză crudă. Din fericire, cercetările arată că legumele gătite la aburi produc rezultate favorabile pentru aromă și textură, ceea ce, în final, te-ar putea ajuta să mănânci mai multe dintre ele.

Gătitul la aburi înmoaie legumele, facilitând mestecarea și poate face ca unele legume să fie mai ușor de digerat – cum ar fi broccoli și varza.

În timp ce fierberea implică scufundarea completă a legumelor sub apă, făcând astfel ca unii nutrienți – cum ar fi vitamina C și vitaminele B, precum și antioxidanții – să se scurgă în apă, gătitul la aburi ajută la reținerea mai multor nutrienț.

Vitamina C este bună pentru sistemul imunitar și ajută la producerea colagenului, care reînnoiește și repară țesuturile conjunctive; vitaminele B ajută la menținerea energiei și ajută organismul să producă globule roșii, care transportă oxigenul către mușchi; iar antioxidanții reduc inflamațiile din organism și combat stresul oxidativ – un proces chimic dăunător).

Cu alte cuvinte, gătitul la aburi ține alimentele separate de apa fierbinte, ceea ce păstrează toate acele substanțe nutritive valoroase în interiorul legumelor în loc să le țină în lichidul de gătit.

De fapt, cercetătorii au descoperit că, în medie, fierberea a redus nivelul de antioxidanți polifenoli din legume cu 38% – în principal pentru că aceștia sunt scurși în apă. (Pe de altă parte, aburul a crescut conținutul de polifenoli cu 52 la sută în acest studiu).

Metodele de gătit mai dure – cum ar fi prăjirea, frigerea pe grătar sau coptul – pot descompune țesuturile legumelor, aruncând la gunoi o parte, dar nu toți nutrienții și antioxidanții acestora.

Un studiu publicat în Journal of the Science of Food and Agriculture a constatat că gătitul la aburi face o treabă mai bună în ceea ce privește conservarea fenolilor și a glucozinolaților – compuși antioxidanți care luptă împotriva bolilor și care se găsesc în alimente precum varza kale, broccoli și varza de Bruxelles – decât alte metode de gătit, cum ar fi fierberea.

Un studiu separat publicat în revista Food and Chemical Toxicology a avut rezultate similare. De asemenea, gătitul la aburi pare a fi o modalitate de a ajuta la păstrarea puterilor antiinflamatorii ale frunzelor verzi în comparație cu prăjirea acestora.

Trucuri de reținut când fierbi cartofii

Sursa foto: 123rf.com

