Vedete care au slăbit zeci de kilograme și au ajuns să încapă în hainele fiicelor

Ozana Barabancea, Andreea Marin și Gabriela Cristea au slăbit zeci de kilograme și au ajuns să încapă în hainele fiicelor. Ele se bucură în prezent de siluete complet redefinite, iar efectele schimbărilor fizice se văd direct în piesele vestimentare pe care le îmbracă zi de zi.

Ozana Barabancea îmbracă rochiile fiicei sale, Gloria

Aflată la vârsta de 57 de ani, solista Ozana Barabancea a reușit o performanță remarcabilă în procesul său de remodelare corporală. Vedeta, care cântărea în trecut 102 kilograme, a dat jos 37 de kilograme, ajungând în prezent la o greutate de 65 de kilograme.

Pe lângă faptul că a reușit să îmbrace rochiile de pe vremea când era elevă de liceu în anul 1987, artista a mărturisit că noua siluetă îi permite să poarte fără probleme piesele vestimentare din garderoba fiicei sale, Gloria, în vârstă de 21 de ani.

„Transformarea mea a început în 2025, pe data de 1 aprilie. Am slăbit multe kilograme în total pe parcursul acestor luni și sunt extrem de fericită. Cel mai mult am avut 102 kilograme și acum am 65 de kilograme. Am slăbit 37 de kilograme. Deci, se poate. Am renunțat la zahăr și la mâncarea care îmi făcea rău. Am ales să nu mai mănânc ceea ce îmi făcea rău. Acum urmez un program care m-a ajutat să topesc aceste kilograme și să redevin persoana care are greutatea din liceu. Pentru că am ajuns să încap în rochiile din liceu, pe care le-am păstrat cu mare drag, deși nu mai visam să ajung să le port vreodată. Am rochii din 1987 și iată că a venit momentul să le îmbrac. M-am întors în timp. M-am filmat cu vreo două dintre ele și le-am arătat și prietenilor virtuali. Încap și în rochiile fiicei mele, Gloria”, a povestit Ozana Barabancea pentru Viva.ro.

Andreea Marin face schimb de haine cu Violeta

La rândul său, Andreea Marin (51 de ani) a trecut printr-un proces derulat pe parcursul unui an și jumătate, perioadă în care a pierdut aproximativ 20 de kilograme și a scăzut trei măsuri la îmbrăcăminte, ajungând la mărimile 38-40.

Noua siluetă i-a permis fostei prezentatoare TV să creeze o legătură vestimentară specială cu fiica sa, Violeta. Cele două fac în prezent schimb de haine.

„Am slăbit pe parcursul unui an și jumătate. Sigur că pe parcursul acestei perioade au existat restricții, dar acum nu mai am nicio restricție. Înainte purtam la haine mărimea 44-46, iar acum am ajuns la măsurile 38-40, în funcție de croiala vestimentațiilor. Am slăbit trei numere. Eu și fiica mea Violeta mai facem schimb de haine, dar și de impresii, ca fetele. Violetei îi vin acum hainele mele din liceu și e plăcut să vezi asta. Îmi place că am ajuns la greutatea de odinioară”, a dezvăluit Andreea Marin potrivit elle.ro.

Gabriela Cristea a probat geaca fiicei sale de 9 ani

Dacă în cazul Ozanei Barabancea și al Andreei Marin schimbul de haine se face cu fiice ajunse la vârsta majoratului, Gabriela Cristea (51 de ani) a oferit o imagine cu totul neașteptată. După ce a slăbit 35 de kilograme în urma unui tratament medical prescris de medic pentru gestionarea dezechilibrelor hormonale, fosta prezentatoare TV a demonstrat că încape în geaca fiicei sale de 9 ani.

Gabriela Cristea s-a filmat în mediul online îmbrăcată cu geaca roz a fiicei sale Victoria. Spre surprinderea urmăritorilor săi, haina i s-a potrivit perfect în talie și la bust, confirmând reducerea considerabilă a dimensiunilor.