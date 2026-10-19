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Secretele longevității au fost dezvăluite de o influenceriță de 103 ani, care a evadat de la Auschwitz: „Îmi place vodca”

Mihai Toma
Mihai Toma
Jurnalist
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Carole Roth suflă în lumânările de pe tortul pe care l-a primit când a făcut 103 ani
Carole Roth suflă în lumânările de pe tortul pe care l-a primit când a făcut 103 ani
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Carole Roth, o bloggeriță de 103 ani din Miami Beach, Florida, a devenit virală pe TikTok în 2024 datorită energiei și stilului său. Într-un interviu pentru Daily Mail, ea a dezvăluit secretele longevității: alimentație echilibrată, exerciții fizice, gândire pozitivă și o rutină constantă de îngrijire a pielii.

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„Sunt mereu fericită”

La cei 103 ani ai săi, Carole Roth, o bloggeriță plină de viață, a devenit o senzație pe rețelele sociale datorită energiei, stilului său sofisticat și aspectului tineresc.

Centenara, o imigrantă maghiară și supraviețuitoare a Holocaustului, a dezvăluit secretele longevității sale: un stil de viață activ, o alimentație echilibrată, compania persoanelor plăcute și o atitudine pozitivă față de viață.

„Sunt mereu fericită”, a mărturisit Carole, adăugând că încearcă să nu rămână mult timp într-o stare de spirit negativă.

3 antrenamente pe săptămână cu antrenor personal

Se antrenează de trei ori pe săptămână cu un antrenor personal, face exerciții acasă și practică înotul.

Fiul său, Peter Roth, a confirmat că activitatea fizică îi menține sănătatea și pofta de viață.

Să veniți cu pâine!

În ceea ce privește alimentația, Carole nu urmează diete stricte. Dimpotrivă, adoră pâinea, pastele, fructele, supele, brânzeturile și înghețata.

„Când vine cineva la noi casă și mă întreabă dacă ar trebui să aducă flori sau ciocolată, eu spun nu, să aducă pâine”

Să nu refuzi un lychee martini

De asemenea, nu refuză niciodată un cocktail preferat, precum celebrul „lychee martini”.

„Îi place vodca”, a spus Peter, fiul ei, în timp ce Carole a intervenit, râzând: „Bineînțeles că îmi place vodca”.

Rutina sa de îngrijire a pielii include utilizarea zilnică a cremelor hidratante și a produselor cu retinol.

„Mă simt bine în propria piele și cred că asta se vede”, a spus ea, subliniind importanța unei îngrijiri consecvente.

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Ea a dezvăluit că fanii o abordează adesea pe stradă: „Te face să te simți bine când oamenii te plac. Prima dată, am ieșit din clădire și patru sau cinci copii au alergat spre mine și m-au salutat”.

Carole a avut o viață destul de impresionantă; a crescut într-o familie extrem de săracă, dar a insistat că a avut o „copilărie foarte fericită”.

A evadat în drum spre Auschwitz

Când avea 20 de ani, germanii au preluat controlul asupra orașului ei și au forțat-o pe ea și familia ei să locuiască într-un ghetou.

Apoi a fost înghesuită într-un vagon de vite pentru a merge la Auschwitz împreună cu aproximativ alte 100 de persoane, vagon care nu avea baie sau ferestre.

A fost teribil, majoritatea oamenilor au murit. Oamenii făceau schimb de bijuterii doar pentru un pahar cu apă. Cei mai mulți au murit din cauza setei.

Americanii au bombardat șinele de tren înainte ca acesta să ajungă la Auschwitz, iar ea a reușit să evadeze.

Ea și mulți dintre supraviețuitori au fost apoi duși într-un oraș de lângă Viena, unde erau obligați să lucreze ore întregi într-o fabrică de cărămizi în schimbul câtorva guri de mâncare.

A locuit acolo timp de nouă luni, timp în care a scăzut în greutate la doar 32 de kilograme.

Și-a amintit că a trebuit să se spele într-un lac înghețat și că avea doar o gaură pentru toaletă.

„Dar am avut noroc. La fabrica de lângă noi, care făcea pâine, toți cei care lucrau acolo au fost împușcați chiar înainte de a fi eliberați”, a spus ea.

În cele din urmă, rușii au venit și i-au salvat din fabrică. Apoi a călătorit pe jos tot drumul de la Viena la Budapesta.

„A fost cea mai fericită zi din viața mea când am văzut Statuia Libertății”

Întorsă acasă, în Ungaria, însă, a descoperit că țara devenise comunistă, așa că a plecat să locuiască într-o lagăr de persoane strămutate din Germania. A stat acolo trei ani înainte de a pleca în Statele Unite.

A fost cea mai fericită zi din viața mea când am văzut Statuia Libertății.

Carole a devenit faimoasă pe TikTok în 2024, după ce nepotul său a postat un videoclip în care mergeau împreună la cumpărături.

We know a retired baddie when we see one💅102 years old AND a skin care brand ambassador? Carole Roth, Ryan Roth’s grandma and Peter’s mom, is #goals #grandmasoftiktok #skincare #peterthomasroth

Clipurile au atras milioane de vizualizări, iar utilizatorii au fost fascinați de energia și stilul său.

Studiile recente confirmă că o parte importantă a longevității nu depinde doar de alimentație, ci și de trăsăturile de caracter, potrivit cercetătorilor italieni. Acest lucru pare să fie exemplificat perfect de Carol Roth, care, la mai bine de un secol de viață, declară cu încredere: „Am 103 ani și nu mă simt bătrână!”.

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Tags: Marea Britanie Dietă SUA (Statele Unite ale Americii)
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