Kiev, după atacul cu rachete balistice din timpul nopții: tânără ucisă, răniți și pagube mari la rețeaua de metrou

Cel puțin o persoană a fost ucisă, iar altele opt - rănite, în urma unui nou atac combinat cu rachete și drone efectuat în noaptea de duminică spre luni de armata rusă împotriva Kievului, relatează Zerkalo Nedeli, Meduza și The Moscow Times.

Rusia a atacat Ucraina cu 243 de drone și patru rachete de tip Iskander-K. În Kiev, rușii au lovit în stație de metrou, un bloc de locuințe cu 25 de etaje și o unitate medicală.

O tânără de 21 de ani a fost ucisă la Kiev, iar alte opt persoane au fost rănite.

Conform jurnalistului Alex Raufoglu, de la Radio Liberty, Ucraina nu a fost avertizată din nou în legătură cu lansarea rachetelor balistice rusești.

Întrebat despre acest lucru, secretarul de stat american Marco Rubio a răspuns: „Nu știu ce s-a întâmplat aseară. Acum câteva nopți a existat o problemă de software legată de sistemul de avertizare timpurie al Ucrainei. EUCOM investighează problema”.

Acestă „problemă de software” survine în timp ce președintele american Donald Trump îl critică mai virulent ca niciodată pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski.