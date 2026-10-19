Lista localităților sub avertizare de vreme severă imediată: zonele din România lovite de ploi și vânt cu rafale de până la 120 km/h

Administrația Națională de Meteorologie a emis, luni, 19 octombrie, avertizări nowcasting de vreme severă imediată în mai multe zone din România.

Avertizare de ploi în Iași și Vaslui

ANM a emis o nouă avertizare nowcasting de cod galben, de această dată pentru precipitații, valabilă luni, 19 octombrie 2026, între orele 7.45 și 11.00.

În județul Iași sunt vizate localitățile Ciurea, Scânteia, Bârnova, Grajduri și Șcheia. În județul Vaslui, avertizarea se aplică în localitatea Tăcuta. În zonele vizate „Va ploua, iar prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20-30 l/mp”. ANM precizează, de asemenea, că „În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de 20-30 l/mp”.

Cod portocaliu de vânt în Botoșani și Iași

Meteorologii ANM au emis două avertizări nowcasting de vânt valabile luni, 19 octombrie 2026, pentru zone din județele Botoșani, Iași și Suceava. În unele localități din primele două județe este în vigoare un cod portocaliu, în timp ce zona montană a județului Suceava, la altitudini de peste 1.800 de metri, este vizată de un cod galben.

Avertizarea nowcasting de cod portocaliu este valabilă pe 19 octombrie 2026, în intervalul orar 6.40-10.00, și vizează localități din județele Botoșani și Iași.

În județul Botoșani sunt vizate localitățile Flămânzi și Frumușica. În județul Iași, avertizarea se aplică în Hârlău, Deleni, Cotnari, Scobinți, Ceplenița, Todirești și Balș.

Potrivit mesajului ANM, în zonele vizate se vor semnala „Intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală de 70-80 km/h”.

Rafale de 120 km/oră în zona montană a județului Suceava

O altă avertizare nowcasting, de cod galben, a fost emisă pentru zona montană a județului Suceava, la altitudini de peste 1.800 de metri.

Avertizarea este valabilă luni, 19 octombrie 2026, între orele 3.00 și 9.00.

Conform mesajului transmis de ANM, în zona vizată se vor semnala „Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90-120 km/h”.