Laurențiu Duță și soție lui, Ianula, traăiesc o frumoasă poveste de dragoste de 33 de ani. Au împrună o fată și una dintre cele mai discrete și solide căsnicii. În cadrul unui interviu acordat recent, artistul de la 3 Sud Est a vorbit despre relația cu soția lui și despre cum a început povestea lor de dragoste.

Cum a început povestea de dragoste dintre Laurențiu și Ianula

Artistul și soția sa, Ianula, sunt împreună din adolescență și au construit o familie alături de fiica lor, Lorena. Într-un interviu pentru VIVA!, cântărețul a vorbit despre secretul relației lor, provocările pe care le-au depășit de-a lungul anilor

„Este o poveste lungă și frumoasă. Suntem amândoi din Năvodari. Eu am acompaniat-o cu chitara când eram în clasa a VII-a, iar ea era în clasa a V-a, fără să știm că mai târziu vom fi împreună. Ne mai întâlneam prin Năvodari, ne intersectam când veneam sau plecam de la școală. Ne-am revăzut mai târziu la fan clubul Michael Jackson. Amândoi eram fani Michael și exista un fan club. Era în 1993. Eu aveam 17 ani, ea 15, și atunci am făcut primul pas.

Suntem împreună din 1993, iar anul acesta împlinim 33 de ani. Nu vă imaginați că la noi este mereu numai lapte și miere. Am avut perioade tensionate și certuri, dar de fiecare dată comunicarea a fost cheia: să discutăm, să vedem unde este problema și să încercăm să îndreptăm lucrurile.

Comunicare, înțelegere și respect. Chiar dacă au existat momente în care am ridicat tonul unul la altul, a existat întotdeauna o limită pe care nu am trecut-o. Asta cred că face lucrurile să meargă”, a declarat laurențiu Duță, pentru sursa citată.

Ce spune Laurențiu despre fiica lui, Lorena

În cadrul interviului, Laurențiu a vorbit și despre fiica lui, Lorena care se pare, nu vrea să urmeze o carieră muzicală, deși tatăl ei spune că are voce.

„A fost și frumos, și dificil, pentru că adolescența vine cu tot felul de frământări interioare. Trebuie să fii alături de copil, să comunici mult și să discuți. Dacă știi cum să comunici cu ei, se pot descărca emoțional.