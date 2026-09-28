Un pescar din Zalău a avut nevoie de aproximativ trei ore pentru a aduce la mal un somn uriaș prins la spinning pe râul Someș, în zona Jibou. Peștele măsoară aproximativ 2,25 metri și cântărește peste 65 de kilograme, potrivit publicației Sălajul Liber.

Captura a transformat partida de pescuit într-un adevărat test de rezistență. După ce a prins momeala, somnul a opus o rezistență puternică, cu schimbări repetate de direcție, iar pescarul a avut nevoie de ore întregi pentru a-l apropia suficient de mal. Exemplarul are aproximativ 225 de centimetri lungime, adică mai mult decât înălțimea unui adult, și depășește 65 de kilograme.

Peștele a fost prins la spinning, o metodă în care pescarul folosește o nălucă artificială pe care o recuperează activ prin apă. Forța unui somn de asemenea dimensiuni a făcut însă ca aducerea lui la mal să dureze aproximativ trei ore.

„A fost o luptă care pe care”, au descris momentul pescarii familiarizați cu acest tip de captură.