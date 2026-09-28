Asia Express își schimbă programul la Antena 1! Când se difuzează emisiunea în următoarele două săptămâni

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Fanii „Asia Express” trebuie să țină cont de o modificare în grila Antena 1. În următoarele două săptămâni, emisiunea prezentată de Irina Fodor nu va mai fi difuzată în serile de luni, iar episoadele vor putea fi urmărite în alte zile. Schimbarea are legătură cu meciurile naționalei României din Liga Națiunilor.
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Programul „Asia Express” suferă modificări în următoarea perioadă. Potrivit grilei Antena 1, emisiunea poate fi urmărită duminica, de la ora 20:00, și marți, miercuri și joi, de la ora 20:30.
Astfel, telespectatorii care urmăresc aventura concurenților pe Drumul Mătăsii trebuie să țină cont că edițiile de luni dispar temporar din program.
„Asia Express” nu este difuzat luni, 28 septembrie 2026, iar Antena 1 a anunțat deja programul care va ocupa intervalul respectiv. În locul reality-show-ului va fi transmis meciul România – Bosnia-Herțegovina, din Liga Națiunilor.
Modificarea vine în contextul meciurilor echipei naționale de fotbal a României. Partida cu Bosnia-Herțegovina este programată luni, 28 septembrie, de la ora 21:45, și este transmisă în direct de Antena 1 și AntenaPLAY.
O schimbare similară este programată și pentru luni, 5 octombrie, când România va întâlni din nou Suedia, de această dată pe teren propriu. Meciul este programat de la ora 21:45.
Pentru următoarele două săptămâni, telespectatorii trebuie să urmărească emisiunea după următorul program:
Episoadele pot fi urmărite la Antena 1 și pe AntenaPLAY.
Schimbările din grila Antena 1 sunt legate de un program aglomerat pentru echipa națională. România are programate patru partide în doar 11 zile, în cadrul Ligii Națiunilor: cu Suedia, Bosnia-Herțegovina și Polonia.
După meciul cu Bosnia-Herțegovina din 28 septembrie, tricolorii vor juca împotriva Poloniei pe 2 octombrie, în deplasare. Pe 5 octombrie, România va întâlni din nou Suedia, pe teren propriu.