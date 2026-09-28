Asia Express își schimbă programul la Antena 1! Când se difuzează emisiunea în următoarele două săptămâni

Fanii „Asia Express” trebuie să țină cont de o modificare în grila Antena 1. În următoarele două săptămâni, emisiunea prezentată de Irina Fodor nu va mai fi difuzată în serile de luni, iar episoadele vor putea fi urmărite în alte zile. Schimbarea are legătură cu meciurile naționalei României din Liga Națiunilor.

Când se difuzează „Asia Express” în următoarele două săptămâni

Programul „Asia Express” suferă modificări în următoarea perioadă. Potrivit grilei Antena 1, emisiunea poate fi urmărită duminica, de la ora 20:00, și marți, miercuri și joi, de la ora 20:30.

Astfel, telespectatorii care urmăresc aventura concurenților pe Drumul Mătăsii trebuie să țină cont că edițiile de luni dispar temporar din program.

„Asia Express” nu este difuzat luni, 28 septembrie 2026, iar Antena 1 a anunțat deja programul care va ocupa intervalul respectiv. În locul reality-show-ului va fi transmis meciul România – Bosnia-Herțegovina, din Liga Națiunilor.

De ce nu este difuzat „Asia Express” luni

Modificarea vine în contextul meciurilor echipei naționale de fotbal a României. Partida cu Bosnia-Herțegovina este programată luni, 28 septembrie, de la ora 21:45, și este transmisă în direct de Antena 1 și AntenaPLAY.

O schimbare similară este programată și pentru luni, 5 octombrie, când România va întâlni din nou Suedia, de această dată pe teren propriu. Meciul este programat de la ora 21:45.

Programul „Asia Express” din această perioadă

Pentru următoarele două săptămâni, telespectatorii trebuie să urmărească emisiunea după următorul program:

Duminică – ora 20:00

Marți – ora 20:30

Miercuri – ora 20:30

Joi – ora 20:30

Episoadele pot fi urmărite la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

România are patru meciuri în 11 zile

Schimbările din grila Antena 1 sunt legate de un program aglomerat pentru echipa națională. România are programate patru partide în doar 11 zile, în cadrul Ligii Națiunilor: cu Suedia, Bosnia-Herțegovina și Polonia.