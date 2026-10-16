Destinația numărul 1 din lume pentru vacanțe fără mașină este în România. Transilvania a depășit Madeira, Lacul Como și Provence într-un clasament internațional

Pentru mulți călători, ideea de a conduce pe drumuri necunoscute, într-o țară străină, transformă o vacanță relaxantă într-o sursă continuă de stres. Fie că este vorba despre serpentine periculoase, lipsa locurilor de parcare sau reguli de circulație neclare, lipsa unui permis auto sau refuzul de a închiria un automobil exclude din start numeroase destinații de vis.

O analiză internațională recentă, realizată de Just Cover, a evaluat cele mai renumite zone de vacanță de pe glob pentru a stabili unde este cel mai ușor să călătorești exclusiv cu transportul public și la pas.

România ocupă prima poziție pe harta turismului mondial fără mașină

Rezultatul aduce o performanță neașteptată pentru țara noastră: Transilvania, având ca punct central de plecare municipiul Brașov, a obținut prima poziție la nivel mondial în topul celor mai accesibile destinații pentru turiștii independenți de mașină.

Regiunea din inima României a depășit destinații legendare precum insula portugheză Madeira, celebrul Lac Como din Italia, ținutul lavandei din Provence sau spectaculoasa Capadocia.

Pentru a calcula scorul final de independență față de mașină, realizatorii analizei au ales pentru fiecare destinație faimoasă o bază realistă de cazare și au comparat o serie de indicatori esențiali.

Au fost luate în calcul durata drumului cu transportul public de la cel mai apropiat aeroport în comparație cu cel parcurs cu mașina, frecvența și disponibilitatea curselor locale, accesibilitatea la pas a orașului-gazdă, distanțele dintre primele zece obiective turistice majore și opțiunile de excursii de o zi.

De ce a cucerit Brașovul primul loc la nivel mondial

Cu un scor de 76,8 puncte dintr-un maxim de 100, Transilvania s-a instalat confortabil în fruntea clasamentului mondial. Principalul factor al acestui succes a fost alegerea Brașovului ca punct de pornire, un oraș cu un centru vechi compact, preponderent pietonal, străjuit de Muntele Tâmpa și bogat în repere istorice precum Biserica Neagră sau străduțele medievale bine conservate.

Un alt atu determinant a fost rețeaua feroviară și de transport interurban. Turiștii străini pot ajunge ușor cu trenul de la București spre Brașov pe o rută cu peisaje montane spectaculoase, beneficiind ulterior de legături feroviare directe și frecvente către cetăți medievale precum Sighișoara sau Sibiu.

În paralel, autobuzele locale și cursele regionale asigură conexiuni rapide și ieftine către obiective de renume internațional, printre care Castelul Bran și Cetatea Râșnov. În cadrul analizei s-a constatat că toate cele zece atracții turistice principale din regiune pot fi vizitate complet fără a deține un automobil.

Cine completează podiumul: insula Madeira și Lacul Como

Locul al doilea a revenit insulei portugheze Madeira, cu baza stabilită în capitala Funchal, unde s-a înregistrat un punctaj de 68,6. Supranumită de multe ori „Hawaii-ul Europei” datorită reliefului vulcanic și plajelor cu nisip negru, Madeira oferă o rețea de autobuze extrem de bine pusă la punct, cu timpi medii de așteptare de numai zece minute. Telecabina care urcă spre satul Monte și traseele montane accesibile direct cu autobuzul le permit vizitatorilor să evite serpentinele abrupte și drumurile înguste de pe coastă.

Pe treapta a treia a podiumului mondial s-a clasat Lacul Como din nordul Italiei, cu o notă de 66,3, având ca punct central localitatea Bellagio. În acest caz, transferul de la aeroportul Milano Malpensa către Bellagio cu transportul public este cu aproximativ 25 de minute mai rapid decât călătoria cu mașina. În plus, satele de pe malul apei sunt conectate permanent prin feriboturi, iar promenada lacustră, grădinile vilei Melzi și portul istoric Pescallo pot fi admirate exclusiv la pas, fără nicio grijă legată de trafic.

Provence și Capadocia, destinațiile unde lași cu plăcere volanul din mână

Poziția a patra este ocupată de regiunea franceză Provence, reprezentată prin orașul Aix-en-Provence, cu un scor de 66,1 puncte. Orașul dispune de bulevarde pietonale generoase, piețe tradiționale și conexiuni rapide cu autobuzul de la aeroportul din Marsilia, parcurse în doar 30 de minute. Rețeaua feroviară de mare viteză și autocarele regionale facilitează vizitarea orașelor Avignon și Marsilia, precum și participarea la tururi organizate către satele din jur și câmpurile de lavandă.

Top cinci este încheiat de Capadocia, regiunea istorică din Turcia reprezentată prin satul Göreme, care a adunat 66,0 puncte. Celebra zonă a zborurilor cu balonul cu aer cald este adaptată turismului organizat: localitatea este mică și poate fi parcursă pe jos, hotelurile săpate în stâncă sunt concentrate central, iar excursiile ghidate acoperă aproape toate văile și bisericile rupestre din împrejurimi, transportul local fiind deosebit de accesibil ca preț.

În continuarea ierarhiei globale s-au situat alte regiuni faimoase, printre care Parcul Național Banff din Canada pe poziția a șasea cu 65,2 puncte, insula grecească Santorini pe locul șapte cu 64,8 puncte și spectaculoasa Coastă Amalfi din Italia pe locul opt cu 63,2 puncte. Primele 12 poziții din lume sunt completate, în ordine, de Insulele Feroe cu 62,2 puncte, Queenstown din Noua Zeelandă cu 61,9 puncte, Munții Albaștri din Australia cu 61,1 puncte și capitala Islandei, Reykjavík, cu 60,6 puncte.