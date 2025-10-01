Localitățile care cuceresc turiștii toamna aceasta

Orașele mari și destinațiile care combină cultura, peisajele pitorești și bugetul accesibil atrag cel mai mult interes din partea turiștilor, menționează Travelminit într-o analiză, care oferă o imagine clară asupra preferințelor și comportamentului turiștilor în perioada de toamnă.

Printre cele mai populare destinații alese toamna aceasta de către turiști se numără București, Brașov, Cluj-Napoca, Sibiu și Iași.

„Toamna este momentul ideal pentru city break-uri în România, iar anumite orașe se remarcă prin popularitatea lor în rândul turiștilor. București, Brașov, Cluj-Napoca, Sibiu și Iași se află în topul preferințelor datorită combinației dintre patrimoniul cultural, peisajele pitorești și oferta diversificată de activități urbane”, precizează Travelminit, într-un comunicat.

Bucureștiul combină viața urbană vibrantă cu atracții culturale variate. Brașovul, cu centrul său istoric și atmosfera medievală, atrage turiștii care vor să se relaxeze și să exploreze împrejurimile montane.

Cluj-Napoca se remarcă prin dinamismul său, viața culturală activă și gastronomia locală, în timp ce Sibiu și Iași impresionează prin patrimoniul cultural, piețele colorate și clădirile istorice.

„Această combinație între destinații atractive, prețuri accesibile și experiențe autentice face ca toamna 2025 să fie un sezon excelent pentru city break-uri în România”, potrivit sursei citate.

Cazări la prețuri accesibile

Pentru un city-break de două persoane în orașele mari din țară, prețurile variază de la 140 de lei până la 700 de lei pe noapte, în funcție de oraș și tipul unității de cazare.

Analiza Travelminit arată că toamna 2025 oferă oportunități excelente pentru cazări la prețuri accesibile. În București, o noapte de cazare pentru două persoane poate costa între 150 și 600 de lei, iar în Brașov între 170 și 650 de lei. Cluj-Napoca se situează între 150 și 700 de lei, Sibiu între 160 și 700 de lei, iar Iași între 150 și 650 de lei.

Alte destinații precum Timișoara, Sinaia, Sighișoara sau Oradea oferă tarife similare, între 150 și 700 de lei pe noapte.

Sezonul de toamnă este considerat „low season”, ceea ce permite turiștilor să găsească oferte avantajoase, fără aglomerația din timpul verii.

Rezervările făcute în avans sau ofertele last minute pot reduce și mai mult costurile.

Portofoliul Travelminit conține peste 10.000 de unități de cazare

Fondată în Cluj-Napoca, compania Travelminit este unul dintre cei mai mari jucători pe piața rezervărilor hoteliere din România din 2017.

Portofoliul Travelminit conține peste 10.000 de unități de cazare din România active pe platformă și aplicație și acoperă o gamă largă de cazare în toată țara.

Din 2020, Travelminit face parte din Szallas Group, care are în portofoliu 12 platforme hoteliere în Centrul și Estul Europei (România, Ungaria, Polonia, Cehia, Croația), cu vânzări de peste 200 milioane de euro și peste 500 de angajați.

În 2022, Szallas Group, inclusiv Travelminit, a fost achiziționat de către Wirtualna Polska Holding, una dintre principalele companii de e-commerce și media din Polonia, cotată la bursă și cu sediul în Varșovia.

