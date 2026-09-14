Susține Susține

Oamenii de știință au creat gheață mai fierbinte decât lava, la 2.357°C, care ar putea dezlega misterul planetelor Uranus și Neptun

Ana Tet
Ana Tet
Jurnalist
Comentează
Gheața superionică poate exista la temperaturi de peste 2.000°C, în condiții de presiune extremă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Shutterstock
Gheața superionică poate exista la temperaturi de peste 2.000°C, în condiții de presiune extremă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Shutterstock
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

O echipă de fizicieni a reușit să reproducă în laborator condiții apropiate de cele din interiorul planetelor Uranus și Neptun și să observe o formă neobișnuită de apă, numită gheață superionică. La cea mai ridicată temperatură din experiment, proba a ajuns la aproximativ 2.357°C și a rămas într-o stare care păstrează caracteristici ale unui solid. Descoperirea a fost publicată în revista științifică Physical Review Letters, iar cercetătorii spun că noua structură observată ar putea ajuta la înțelegerea interiorului giganților de gheață Uranus și Neptun și, posibil, a câmpurilor lor magnetice neobișnuite.

Cuprins:

Cum poate exista gheață la peste 2.000°C

Secretul nu este temperatura, ci presiunea uriașă. În condiții obișnuite pe Pământ, apa încălzită la asemenea temperaturi nu ar putea rămâne gheață. Cercetătorii au supus însă probe microscopice de apă unor presiuni de peste două milioane de ori mai mari decât presiunea atmosferică de la suprafața Pământului.

În experiment s-a ajuns până la 229 de gigapascali, adică aproximativ 2,3 milioane de atmosfere, și la o temperatură de 2.630 Kelvin, echivalentul a aproximativ 2.357°C. În aceste condiții extreme, apa începe să se comporte într-un mod foarte diferit față de ceea ce vedem în viața de zi cu zi.

Este și solidă, și asemănătoare unui lichid

Gheața superionică nu seamănă cu un cub de gheață scos din congelator. În această stare exotică, atomii de oxigen formează o rețea cristalină rigidă, caracteristică unui solid. În același timp, nucleele de hidrogen, practic protonii, se pot deplasa prin această structură. Rezultatul este o stare neobișnuită a materiei, cu o parte a structurii fixă și cu particule de hidrogen care se mișcă prin ea.

Tocmai această mobilitate a protonilor face ca gheața superionică să poată conduce electricitatea și să fie importantă pentru modelele care încearcă să explice ce se petrece în interiorul planetelor gigantice de gheață. Potrivit ScienceAlert, existența unor asemenea forme ale apei fusese anticipată teoretic înainte de a putea fi observată în aceste condiții extreme.

Apa a fost strivită între două diamante

Experimentul a fost condus de fizicianul Alexis Forestier, de la Comisia Franceză pentru Energii Alternative și Energie Atomică, CEA. Cercetătorii au introdus apă ultrapură într-o celulă cu nicovală de diamant. Dispozitivul folosește vârfurile a două diamante pentru a comprima o probă minusculă la presiuni enorme. În același timp, apa a fost încălzită cu ajutorul laserelor.

Experimentul s-a desfășurat la European Synchrotron Radiation Facility din Franța, unde oamenii de știință au folosit fascicule de raze X pentru a vedea cum erau aranjați atomii din proba comprimată. Proba ajunsese să aibă un diametru de numai aproximativ 12 micrometri.

Au descoperit o structură pe care până acum o aveau mai ales pe hârtie

Cercetătorii urmăreau modul în care se organizează atomii de oxigen din gheața superionică. Era deja cunoscută o structură numită cubică cu fețe centrate, prescurtat fcc. În cadrul noului experiment a fost observată însă clar și o structură hexagonală compactă, hcp, prevăzută anterior de studiile teoretice. Diferența dintre cele două ține de felul în care sunt așezate straturile de atomi. La presiuni și temperaturi mai reduse, cercetătorii au observat un amestec între cele două structuri.

Pe măsură ce presiunea și temperatura au crescut, semnătura structurii hexagonale a devenit tot mai puternică. La 219 gigapascali și 2.630 Kelvin, aproximativ 2.357°C, structura hcp domina clar, în timp ce semnalul corespunzător formei fcc aproape dispăruse. Studiul arată că, la presiuni de peste 200 de gigapascali și temperaturi de peste 1.800 Kelvin, forma hcp devine predominantă odată cu intrarea gheții în regimul superionic.

Cercetătorii s-ar putea să o fi creat și înainte, fără să știe

Descoperirea a venit și cu o surpriză. După ce au identificat noua structură, oamenii de știință s-au întors la datele obținute într-un experiment mai vechi. Acolo exista un semnal de difracție pe care nu reușiseră să-l identifice. Noile rezultate sugerează că și acel semnal, observat la presiuni de peste 130 de gigapascali, provenea probabil tot de la gheața cu structură hexagonală.

Gheața superionică la temperaturi extreme. Imagine generată cu ajutorul Inteligenței Artificiale
Gheața superionică la temperaturi extreme. Imagine generată cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Cu alte cuvinte, cercetătorii ar fi putut produce această formă de gheață și înainte, fără să știe exact ce aveau în față.

Noua gheață ar putea schimba modelele interiorului planetelor Uranus și Neptun

Experimentul nu a fost făcut doar pentru a demonstra cât de ciudat se poate comporta apa. Condițiile reproduse în laborator sunt relevante pentru ceea ce oamenii de știință cred că se întâmplă în adâncul planetelor Uranus și Neptun. Cele două sunt cunoscute drept giganți de gheață, iar interiorul lor ar putea conține cantități mari de apă aflate la temperaturi și presiuni uriașe. Voyager 2 a descoperit, când a trecut pe lângă Uranus în 1986, că planeta are un câmp magnetic foarte diferit de cel al Pământului. Axa câmpului magnetic este puternic înclinată față de axa de rotație, iar câmpul nu pare să fie centrat în mijlocul planetei. Când aceeași sondă a trecut pe lângă Neptun în 1989, a găsit o configurație asemănătoare.

Una dintre ipotezele analizate de cercetători este că astfel de câmpuri magnetice ar putea avea legătură cu straturile de materiale conductoare aflate în interiorul planetelor, iar gheața superionică este unul dintre candidați. Structura hexagonală observată acum ar putea avea proprietăți de conducție și proprietăți mecanice diferite față de forma de gheață superionică studiată anterior și ar putea să explice modul în care sunt generate câmpurile lor magnetice. Autorii studiului precizează că tranziția dintre structura cubică și cea hexagonală din gheața superionică poate avea implicații pentru modelele planetare ale celor doi giganți de gheață.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Știință spațiul cosmic planete
Parteneri
Când a văzut-o așa, Emmanuel Macron s-a îndrăgostit nebunește de ea, la prima vedere. Cum arăta Brigitte, Prima Doamnă a Franței, în urmă cu 30 de ani. E de nerecunoscut! Wow
Viva.ro
Când a văzut-o așa, Emmanuel Macron s-a îndrăgostit nebunește de ea, la prima vedere. Cum arăta Brigitte, Prima Doamnă a Franței, în urmă cu 30 de ani. E de nerecunoscut! Wow
Mirabela Grădinaru a întors toate privirile la nunta ministrului Alexandru Nazare! Cum a apărut îmbrăcată partenera președintelui Nicușor Dan / FOTO
Unica.ro
Mirabela Grădinaru a întors toate privirile la nunta ministrului Alexandru Nazare! Cum a apărut îmbrăcată partenera președintelui Nicușor Dan / FOTO
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Parteneri
Secretul lui Cristiano Ronaldo, dezvăluit de nutriționist: „Un singur ingredient pe care 90% dintre oameni nu îl folosesc”
Gsp.ro
Secretul lui Cristiano Ronaldo, dezvăluit de nutriționist: „Un singur ingredient pe care 90% dintre oameni nu îl folosesc”
Ioan Becali îl jignește pe Tavi Popescu: „IQ zero, crescut în junglă. N-a avut o femeie până la 16-17 ani, probabil greșeala alor mei”
Gsp.ro
Ioan Becali îl jignește pe Tavi Popescu: „IQ zero, crescut în junglă. N-a avut o femeie până la 16-17 ani, probabil greșeala alor mei”
Parteneri
WOW, ce rochie! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la nunta ministrului Alexandru Nazare! Rochie de petrecere, părul lung, desfăcut, machiaj de seară, tocuri, partenera lui Nicușor Dan a atras toate privirile
Libertateapentrufemei.ro
WOW, ce rochie! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la nunta ministrului Alexandru Nazare! Rochie de petrecere, părul lung, desfăcut, machiaj de seară, tocuri, partenera lui Nicușor Dan a atras toate privirile
A lăsat în urmă trei copii: doi băieți de 22 și 19 ani și o fetiță de 10 ani. Cine a fost, de fapt, Mădălina Apostol. Trecutul neștiut al tinerei care a decis să plece pentru totdeauna! Nick Rădoi a confirmat că iubita lui era bolnavă și că nu a mai suportat...
Avantaje.ro
A lăsat în urmă trei copii: doi băieți de 22 și 19 ani și o fetiță de 10 ani. Cine a fost, de fapt, Mădălina Apostol. Trecutul neștiut al tinerei care a decis să plece pentru totdeauna! Nick Rădoi a confirmat că iubita lui era bolnavă și că nu a mai suportat...
Război pe salarii la Antena 1! Cât primește Irina Fodor la Asia Express și ce scrie în contractul secret al lui Radu Vâlcan [GALERIE FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Război pe salarii la Antena 1! Cât primește Irina Fodor la Asia Express și ce scrie în contractul secret al lui Radu Vâlcan [GALERIE FOTO]
ALTE ȘTIRI
Două avioane ale Armatei Române în timp ce supraveghează spațiul aerian al țării
Știri România
10:45
Planul de Înzestrare a Armatei 2027-2036: Ce echipamente militare și drone cumpără România și cum sunt împărțite cele 9.700.000.000 de euro
Toto Dumitrescu este dus la poliție
Analiză
Știri România
10:00
Toto Dumitrescu scapă de pușcărie pentru părăsirea locului accidentului. Motivarea instanței, pe scurt: „A fugit, dar s-a căit”
Parteneri
„Ce făcurăți, bă, nărozilor? Vă rătăcirăți?” Misterul camionului cu numere de Olt ajuns pe drumurile din Afganistan
Adevarul.ro
„Ce făcurăți, bă, nărozilor? Vă rătăcirăți?” Misterul camionului cu numere de Olt ajuns pe drumurile din Afganistan
Dublu transfer la Universitatea Craiova!? Heri Tavares, aproape de plecarea din Bănie
Fanatik.ro
Dublu transfer la Universitatea Craiova!? Heri Tavares, aproape de plecarea din Bănie
UE introduce din 1 noiembrie o taxă de procesare pentru coletele mici din afara UE. Cum se aplică la Temu și Shein
Financiarul.ro
UE introduce din 1 noiembrie o taxă de procesare pentru coletele mici din afara UE. Cum se aplică la Temu și Shein
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Elle.ro
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow! Cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow! Cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o
MONDEN
Adela Popescu joacă in serialul Fără Urmă
Stiri Mondene
12:16
Ce serial românesc a programat Pro TV la aceeași oră cu Asia Express
Mihai Bendeac și Carmen Tănase | Foto: colaj Libertatea
Stiri Mondene
11:20
Mihai Bendeac, un nou mesaj în scandalul cu actrița Carmen Tănase: „A luat toată lumea foc”
Parteneri
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Cel mai mare producător de mere din UE nu găsește muncitori la cules: &quot;La banii ăștia să culegi singur&quot;
Observatornews.ro
Cel mai mare producător de mere din UE nu găsește muncitori la cules: &quot;La banii ăștia să culegi singur&quot;
Ce mesaj a transmis mama lui Tudor Chirilă, imediat după „Vocea României”: ”M-a uimit și chiar m-a întristat”. Iarina Demian e o femeie discretă, dar acum a decis să nu mai tacă
Libertateapentrufemei.ro
Ce mesaj a transmis mama lui Tudor Chirilă, imediat după „Vocea României”: ”M-a uimit și chiar m-a întristat”. Iarina Demian e o femeie discretă, dar acum a decis să nu mai tacă
Parteneri
Gsp.ro
A divulgat mesajele! » Ce compromis a făcut Răzvan Burleanu ca să ajungă președintele FRF
Gsp.ro
Mărturii terifiante! Donnarumma și partenera sa, legați și bătuți: „Am spus că sunt însărcinată, dar au continuat”
Parteneri
Nicușor Dan a părăsit nunta ministrului Nazare după MIEZUL NOPȚII! Ce s-a discutat la masă
Mediafax.ro
Nicușor Dan a părăsit nunta ministrului Nazare după MIEZUL NOPȚII! Ce s-a discutat la masă
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Monica Gabor, adevărul dureros despre moartea Mădălinei Apostol! A dezvăluit ce probleme de sănătate avea partenera lui Nick Rădoi: „O bătălie pe care a purtat-o în secret”
Wowbiz.ro
Monica Gabor, adevărul dureros despre moartea Mădălinei Apostol! A dezvăluit ce probleme de sănătate avea partenera lui Nick Rădoi: „O bătălie pe care a purtat-o în secret”
Parteneri
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Youtube.com
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Valentin Sanfira, primul interviu la 6 luni de la divorț. Ce spune despre perioada care i-a schimbat viața: „Am învățat că mă pot vindeca singur”
Wowbiz.ro
Valentin Sanfira, primul interviu la 6 luni de la divorț. Ce spune despre perioada care i-a schimbat viața: „Am învățat că mă pot vindeca singur”
Boala autoimuna de care suferea Madalina Apostol, de fapt. Ii provoca dureri cumplite
Redactia.ro
Boala autoimuna de care suferea Madalina Apostol, de fapt. Ii provoca dureri cumplite
Ea este femeia care și-a pierdut viața în timp ce își conducea mama pe ultimul drum. Maria a fost strivită de un bolovan
Kanald.ro
Ea este femeia care și-a pierdut viața în timp ce își conducea mama pe ultimul drum. Maria a fost strivită de un bolovan
POLITIC
Un colaj cu Nicusor Dan in stanga si Lucian Pahontu in dreapta
Politică
08:43
Palatul Cotroceni, răspuns pentru HotNews: CNSAS, nu CSAT, trebuia să-l verifice pe Lucian Pahonțu. Ce spusese Nicușor Dan
Un colaj cu două fotografii în care apare Elena Lasconi în timp ce face zacuscă de pește
Politică
13 sept.
Elena Lasconi a făcut zacuscă de pește pe Facebook: „Oare cei care ne conduc fac zacuscă? Sau cine le face zacusca”
Parteneri
EXCLUSIV | Medicarom, firma care dorește să vândă Consiliului Județean o clădire simbol a Iașului este deținută de un off-shore din Caraibe cu patron necunoscut. Un personaj-cheie din Medicarom, legături cu SRI
Ziaruldeiasi.ro
EXCLUSIV | Medicarom, firma care dorește să vândă Consiliului Județean o clădire simbol a Iașului este deținută de un off-shore din Caraibe cu patron necunoscut. Un personaj-cheie din Medicarom, legături cu SRI
Oltenii, imperiali: „Laurențiu Popescu merită să joace la echipa națională!”. Cheia victoriei Universității Craiova la Corvinul
Fanatik.ro
Oltenii, imperiali: „Laurențiu Popescu merită să joace la echipa națională!”. Cheia victoriei Universității Craiova la Corvinul
Lumina din timpul somnului ne-ar putea face rău - chiar și cea care pătrunde pe sub ușă
Spotmedia.ro
Lumina din timpul somnului ne-ar putea face rău - chiar și cea care pătrunde pe sub ușă
Ultimele știri
Stiri Mondene
12:24
Ce salariu ar avea Nadia Comăneci la PRO TV. A înlocuit-o pe Carmen Tănase în juriul de la „Românii au talent”
Cultură și Vacanțe
12:21
Ce înseamnă termenii pe care îi auzi în avion: mayday, turbulență, holding
Tehnologie
12:19
Invenția SF finanțată de NASA: cum au transformat cercetătorii sticlele din plastic în biscuiți comestibili
Știri Locale
12:13
Circulație feroviară întreruptă între Mogoșoaia și Aeroportul Otopeni. Două perechi de trenuri au fost anulate din cauza unei defecțiuni
Citește mai multe
TRENDING
Stiri Mondene
09:15
Mesajul dureros transmis de Monica Gabor după moartea prietenei sale Mădălina Apostol: „Suferea de ani de zile”
Exclusiv
Știri România
07:00
Mafia biletelor de la Peleș. Agențiile de turism reclamă la ANAF și Poliție samsarii din parcare care vând bilete la suprapreț. „Ducem turiștii prin curte, că în muzeu nu mai avem loc”
Lifestyle
13 sept.
Ziua Crucii, 14 septembrie: ce nu e bine să faci în această zi, conform tradiției
Știri România
13 sept.
Tragerile loto din 13 septembrie 2026. Report de peste 1,11 milioane de euro la Loto 6 din 49
O casă cu etaj și mansardă, într-o curte plină de trandafiri. Are gardul galben și acoperișul din țiglă roșie
Lifestyle
11:36
O casă de 130 de metri pătrați, cu două terase și multiple anexe, se vinde în Banatul sârbesc cu 33.000 de euro
Aeroportul Internațional Incheon, Coreea de Sud
Cultură și Vacanțe
10:50
Coreea de Sud pariază pe jocurile video pentru a-și promova turismul. Peisajele dintr-un viitor joc vor fi reconstruite după locații reale
Peisaj urban și fațada unei biserici, Matera, Basilicata, Italia
Cultură și Vacanțe
09:45
Orașul european vechi de 9.000 de ani pe care trebuie să-l vizitezi în octombrie. Are temperaturi de 27°C și peisaje desprinse din basme
O femeie asiatică tânără cu un telefon în mână, pe o stradă din Hong Kong, în timp ce face o fotografie în fața unei clădiri înalte
Lifestyle
09:40
Tinerii singuri din Asia plătesc pentru prieteni falși, amici de cafea sau petreceri karaoke doar pentru ei
Broșură informativă despre Sistemul european de intrare-ieșire (EES) la aeroportul din Budapesta
Cultură și Vacanțe
09:20
UE renunță pentru moment la sistemul intrare-ieșire în 9 țări, după ce a creat haos în aeroporturi
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
4 sept.
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan
"Desen cu o fată și un balon de vorbire cu steagul României, cu textul: Care este diferența dintre original și originar." Sursa foto: Shutterstock
Lifestyle
7 sept.
Care este diferența dintre „original” și „originar”
Cum îți dai seama când zacusca este fiartă suficient. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
3 sept.
Cum îți dai seama că zacusca este suficient de fiartă. Semnul pe care îl știau bunicile
Plată instant RoPay prin scanare cod QR între telefoane mobile
Bani și Afaceri
9 sept.
Ce este RoPay, cum funcționează și cum îl folosești
Accidentul s-a produs pe drumul național DN15, pe raza localității Gornești din județul Mureș. Foto: ISU Mureș
Știri România
13 sept.
Accident grav pe DN15, în județul Mureș: doi oameni au murit și patru persoane, printre care un copil, au ajuns la spital după un impact frontal
Lucian Daghie
Știri România
13 sept.
Poveștile lui Lucian Daghie, românul care a vizitat 190 din cele 193 state ONU: „Nimic nu se compară cu Dzangha-Shanga”. Unde mai trebuie să ajungă
Tolea Ciumac a fost arestat preventiv duminică, 13 septembrie. Foto: Dumitru Angelescu (Libertatea)
Știri România
13 sept.
Tolea Ciumac a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după bătaia din Centrul Vechi cu Danu Spartanu
Autostrada 2 București - Constanța, România - 10 august 2021: Un agent al Poliției Rutiere din România folosește un radar de viteză.
Știri România
13 sept.
Un șofer a circulat cu 223 km/h pe Autostrada A3 Turda - Borș. Pe A1, un croat a mers cu 204 km/h
Piesă de șah doborâtă
Opinii
09:37
Neputința și deciziile greșite ale unora îi împing pe alții să preia puterea!
Ilie Bolojan
Opinii
12 sept.
Premier pentru țara mea, un reality show național regizat de la Cotroceni
Educație juridică în școli
Opinii
10 sept.
PISA provoacă noi răgete de plăcere și disperare
Arhiva foto
Opinii
9 sept.
La muncă, cetățene președinte! România nu mai are timp de pierdut
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu