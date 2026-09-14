Nick Rădoi rupe tăcerea după moartea iubitei sale, Mădălinei Apostol. Detalii despre lupta cu boala și spitalizarea din România: „A fost o tragedie greu de exprimat”

Moartea fulgerătoare a Mădălinei Apostol, una dintre cele mai bune prietene ale Monicăi Gabor, a lăsat în urmă o durere uriașă și numeroase semne de întrebare. Omul de afaceri Nick Rădoi a decis să ofere clarificări despre eforturile făcute de familie și apropiați pentru a o salva.

Într-un mesaj încărcat de suferință, Nick Rădoi a subliniat că iubita sa a fost înconjurată de dragoste și sprijin necondiționat, iar apropiații au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a preveni o asemenea tragedie.

„Ceea ce s-a întâmplat este o durere imensă și o tragedie greu de exprimat în cuvinte. Nu mi-am dorit să ofer explicații publice într-un moment atât de dureros, însă văzând numeroasele întrebări apărute, simt nevoia să fac câteva precizări. Am avut o relație frumoasă și apropiată cu Mădălina, precum și cu familia ei, cu copiii și cu mama sa. Împreună cu cei dragi ei și cu tatăl fetiței ei, am făcut tot ce ne-a stat în putere pentru a o ajuta să lupte cu boala și să depășească momentele de criză”, a declarat Nick Rădoi.

Nick Rădoi: „În timpul tentativelor anterioare de a-și lua viața, am reușit să o salvăm”

Omul de afaceri a dezvăluit că Mădălina se confrunta de o perioadă lungă cu episoade severe ale bolii și că a mai avut tentative de a-și lua viața, momente în care cei din jur au reușit să intervină la timp. Pentru a-i oferi cea mai bună îngrijire, familia a decis ca ea să urmeze o terapie de specialitate în țară.

„În timpul tentativelor anterioare de a-și lua viața, am reușit să intervenim și să o salvăm. Din păcate, starea ei psihică s-a agravat, în ciuda iubirii, grijii și susținerii de care a fost înconjurată. În urmă cu câteva luni, a fost dusă în România pentru a beneficia de tratament psihiatric specializat în limba sa maternă. Am considerat că era foarte important ca ea să poată comunica cu medicii și să-și exprime gândurile în propria limbă, nu într-o limbă străină. Urma tratamentul, iar pentru o perioadă lucrurile păreau să evolueze spre bine. Din nefericire, o nouă criză severă a împins-o spre acest gest tragic”, a adăugat acesta.

Nick Rădoi a explicat cât de profund îi altera depresia discernământul în momentele critice și a transmis un apel la discreție și compasiune din partea publicului, subliniind că memoria Mădălinei și suferința copiilor ei trebuie respectate.

Nick Rădoi: „Este o tragedie de nedescris pentru toți cei care o iubim”

„Boala de care suferea îi afecta profund gândirea și discernământul în momentele de criză, ducând-o la limite greu de înțeles. După tentativele anterioare, atunci când își revenea, spunea că îi pare rău și că regreta profund ceea ce încercase să facă. Aceasta este o boală cruntă și numai cei care s-au confruntat sau se confruntă cu ea pot înțelege cu adevărat ce înseamnă. Boala a ajuns să pună stăpânire pe gândurile și pe sufletul ei. În ciuda gestului făcut din cauza acestei boli, Mădălina a fost o persoană extraordinară, o mamă iubitoare, un om bun la suflet și cu o credință profundă în Dumnezeu. A fost iubită, încurajată, sprijinită și susținută până în ultima clipă. Nimeni dintre cei apropiați nu a abandonat-o și nimeni nu a încetat să lupte alături de ea. Este o tragedie de nedescris pentru toți cei care o iubim și o vom iubi mereu. În aceste clipe de durere profundă, vă rog să manifestați respect, discreție și compasiune față de memoria Mădălinei, față de copiii ei și față de întreaga familie. Nu cred că este nevoie de păreri dacă nu știți ce s-a întâmplat. Dumnezeu să fie cu voi!”, a încheiat Nick Rădoi.

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