Utilajul TBM „Sfânta Maria”, cunoscut sub denumirea de „cârtiță”, a ajuns la viitoarea stație Expoziției de pe Magistrala 6 de metrou, marcând finalizarea celui de-al patrulea segment de tunel de pe traseul dintre stațiile Tokyo și 1 Mai.

„Cârtița” Sfânta Maria a excavat peste 3,6 kilometri de tunel

Magistrala 6 de metrou va avea o lungime de 14,2 km și 12 stații noi, fiind realizată în două secțiuni:

- 1 Mai - Tokyo (Secțiunea Sud): 6,6 km și 6 stații (Pajura, Expoziției, Piața Montreal, Gara Băneasa, Aeroport Băneasa, Tokyo);

- Tokyo - Aeroport Otopeni (Secțiunea Nord): 7,6 km și 6 stații (Washington, Paris, Bruxelles, Otopeni, Ion I.C. Brătianu, Aeroport Otopeni).

Până în prezent, „cârtița” Sfânta Maria a excavat peste 3,6 kilometri de tunel și a montat 2.445 de inele din totalul de 6,6 km prevăzuți pe Secțiunea Sud, până la stația 1 Mai.

„Astfel, au fost realizați deja 3,7 km de tunel pe tronsonul Tokyo - Aeroport Băneasa - Gara Băneasa - Piața Montreal - Expoziției”, arată Metrorex, joi, 8 octombrie, într-un comunicat.

„Sfânta Ana” mai are 855 de metri până la stație

De asemenea, al doilea utilaj de forare, „Sfânta Ana”, mai are de parcurs 855 de metri până la aceeași stație.

„Cele două scuturi de forare de pe Secțiunea SUD mențin un ritm bun de progres, iar proiectul avansează susținut. Parcursul TMB-ului «Sfânta Maria» până la stația Expoziției confirmă acest lucru. În paralel, TBM «Sfânta Ana» mai are 855 de metri până la această stație. Fiecare etapă parcursă ne apropie de obiectivul de a reduce traficul aglomerat din București”, precizează directorul general Metrorex, Mariana Miclăuș.

Ce sunt cele două cârtițe

TBM-urile „Sfânta Maria” și „Sfânta Ana” lucrează pe Secțiunea Sud a Magistralei 6 și cântăresc în jur de 600 de tone, având capete de foraj de circa 6,6 metri diametru.

„Cârtițele Magistralei 6 sapă pământul, îl scot la suprafață și ridică tunelul în urma lor, aproape simultan. Numele lor tehnic este TBM, de la Tunnel Boring Machine (mașină de forat tuneluri)”, potrivit Metrorex. În spatele lor rămâne un tunel circular, consolidat, care este gata pentru etapele următoare.

Cât timp în față se sapă, în spatele scutului începe deja montarea tunelului.

„În partea din față se află capul de foraj, un disc metalic uriaș echipat cu elemente de tăiere. Se rotește, dislocă terenul și împinge materialul într-o cameră unde presiunea este controlată permanent. Presiunea ține frontul de excavare stabil și permite utilajului să înainteze controlat. De acolo, materialul ajunge pe un transportor elicoidal, apoi pe benzi transportoare, și iese din tunel. Este încărcat și dus la amplasamente autorizate”, potrivit sursei citate.

TBM-urile înaintează cu cilindri hidraulici care se sprijină pe ultimul inel montat. Metrorex a explicat pașii care trebuie făcuți după înaintarea „cârtițelor”: „După fiecare avans, un dispozitiv numit erector ridică bolțarii, elementele prefabricate din beton, și îi așază unul lângă altul până se închide un inel nou. Între inelul de beton și teren rămâne un spațiu, umplut prin injectarea unui mortar special care se numește betonita. Operațiunea fixează structura și ajută la stabilitatea terenului din jur”.

Apoi ciclul se reia.

Cum știe TBM-ul încotro să meargă

TBM-ul are sisteme de ghidaj, senzori și repere topografice raportate la coordonatele proiectului.

„Operatorii urmăresc traseul permanent și pot corecta direcția cu ajustări foarte fine. Din cabina de comandă se urmăresc în timp real presiunea din camera de excavare, cantitatea de material extras și poziția utilajului față de axa proiectată. La acestea se adaugă parametrii de lucru ai capului de foraj și ai sistemelor hidraulice, plus operațiunile de montare a inelelor”, mai menționează reprezentanții companiei.

În condiții normale, TBM-urile de pe Secțiunea Sud a Magistralei 6 de metrou din București înaintează în medie cu aproximativ 1,5 metri pe oră.