Întrebat de presă cum comentează cele 3 decizii care au fost luate în aceeași zi și care au afectat exclusiv pionii din tabăra lui Ilie Bolojan, Nicușor Dan a răspuns:

„Primul meu comentariu este că faptul că niște elemente a căror legătură este absolut întâmplătoare a stârnit așa de multă patimă înseamnă că există o uriașă stare de tensiune și neîncredere în societatea noastră.

Înainte de aceste 3 fapte, opinia mea este că e așa de multă tensiune în societate că orice se întâmplă și ar putea să sune a ceva e motiv ca oamenii să se revolte. De câte ori am ieșit în fața oamenilor, am îndemnat la calm. Suntem totuși în, evident, o criză politică, avem niște partide politice care nu-și mai vorbesc unii cu alții, ceea ce nu e normal, însă nu e deloc, și subliniez, o criză a statului.”

Nicușor Dan: „Care este rolul ANI în statul român?”

Apoi Nicușor Dan a vorbit pe rând de cele 3 evenimente ale zilei de ieri. El a criticat întâi Agenția Națională de Integritate (ANI), sugerând că aceasta nu își îndeplinește corect rolul, ci mai degrabă „caută virgule în acte pe care le fac funcționarii publici”.

„Față de hotărârea în cazul lui Dominic Fritz, pe timing ea era așteptată – nu a fost primul termen, a fost al doilea, a fost o amânare de pronunțare. Și aici voi face un comentariu care nu schimbă cu niciun milimetru poziția pe care am avut-o față de subiectul ăsta: care este rolul ANI în statul român? Este rolul ANI să găsească oameni care se îmbogățesc folosindu-și funcția publică? Sau să caute virgule în acte pe care funcționari publici le fac? Nu vreau să comentez decizia judecătorească, pentru că nu ar fi corect să o fac. Trebuie să ne uităm la sancțiunile pe care legea integrității le are sunt disproporționate și nu ar trebui să avem o evaluare a lor în funcție de vinovăția efectivă.”

„Un pas înainte” remarcat în cazul lui Ciprian Ciucu: „Nu mai există stenograme”

Legat de decizia de punere a primarului Capitalei, Ciprian Ciucu, sub control judiciar, într-un dosar în care este acuzat de luare mită, președintele a spus: „Cazul de la DNA al domnului Ciucu…ce vreau să remarc, și aici este un pas înainte: în sfârșit nu mai avem stenograme din dosare. Ani de zile, noi făceam justiția la televizor și în ziare, înainte ca procurorul să scrie rechizitoriul. Evident că în momentul în care scrie rechizitoriul, se duce în instanță și orice jurnalist poate să consulte dosarul și să scrie ce scrie acolo. Pot să constat că în aceste 2 luni de când avem noi procurori șefi nu au mai existat scurgeri de dosare în opinia publică.”

Decizia tribunalului Ilfov, una „insignifiantă”

În final, Nicușor Dan a comentat și decizia tribunalului Ilfov, luată în timp record, prin care tabăra puciștilor din PNL a avut câștig de cauză față de deciziile luate în ultima ședință a partidului: „Iar decizia de la tribunalul Ilfov, vă rog să mă scuzați…a căpătat la anumiți oameni care se exprimă în spațiul public efecte apocaliptice. E o hotărâre, nu mă pronunț, dar ca efecte este, cum să vă spun…insignifiantă. Adică, în 35 de ani de democrație ați văzut vreun partid care să se jeneze să dea oameni afară pentru că există sau nu un motiv?”

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