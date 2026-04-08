Influencerița a ales să dea vacanțele la hotel pe excursii cu mașina

Tot mai mulți aventurieri renunță la hoteluri și aleg să își transforme mașinile în spații mobile de cazare. Fenomenul devine din ce în ce mai popular printre călători, oferind libertate, flexibilitate și peisaje incredibile, potrivit Express.uk.

Tinerii, în special, optează pentru „case pe patru roți” care să le permită să doarmă într-un loc, iar dimineață să strângă totul când vor și să plece pre următoarea destinație. Așa nu mai sunt condiționați de avioane, mijloace de transport în comun, recepțiile și programul hotelului sau alte detalii care le pot îngreuna deplasarea.

Sophie Royston, o creatoare de conținut cu mii de urmăritori pe Instagram, este una dintre cei care au adoptat acest stil de călătorie. Inițial, decizia de a dormi în mașină a fost motivată de dorința de a economisi bani, dar în timp a descoperit numeroase alte avantaje.

„Îmi place libertatea pe care o oferă. Dacă găsesc un loc frumos, pot să rămân acolo”, a declarat Sophie pentru portalul britanic de știri.

Femeia de 31 de ani a renunțat la hoteluri și a transformat o Dacia într-o casă mobilă

Tânăra de 31 de ani a transformat călătoriile sale într-o experiență inedită, folosind mașina drept casă mobilă în locuri spectaculoase, de la un lac pitoresc din Scoția până la vârfurile înzăpezite ale Alpilor.

Femeia merge prin toată lumea cu o Dacia Bigster pe care o transformă într-o rulotă și în care doarme ori de câte ori are nevoie.

„Trezitul dimineața și deschiderea portbagajului spre un peisaj incredibil este cea mai bună parte”, a mărturisit ea.

Autoturismul se poate transforma în rulotă și este ideal pentru turiștii care nu își doresc bătăi de cap sau pentru cei care vor să se bucure de o experiență în mijlocul naturii.

Cazarea în mașină a scăpat-o pe influenceriță de o serie de cheltuieli

Tânăra a mărturisit că principalul motiv pentru care a ales o mașină cu care să poată campa a fost dorinaț de a reduce cheltuielile. Totuși, Sophie susține că a descoperit rapid alte beneficii majore, cum ar fi spontaneitatea și flexibilitatea.

„Mai mulți oameni încep să realizeze că nu ai nevoie de o autorulotă ca să te bucuri de o excursie rutieră de neuitat”, a spus ea. Dacia Bigster este o mașină ce se poate transforma într-o autorulotă de aproximativ 33.000 de euro.

Femeia recunoaște că îi place să doarmă mai mult în mașină decât în hotel

Sophie a subliniat că, datorită unui dispozitiv numit „Sleep Pack”, care se potrivește perfect în modelul său Dacia Bigster, experiența dormitului în mașină a devenit mult mai confortabilă.

„Mă simt mult mai liberă dormind în Dacia mea decât într-un hotel. Am stat în hoteluri de unde puteam vedea plaja în depărtare, dar, dormind în mașină, pot fi chiar pe plajă. Este o diferență uriașă”, a adăugat ea.

Tânăra le recomandă doritorilor câteva sfaturi înainte să renunțe la hotel pentru mașină

Pentru a transforma o noapte petrecută în mașină într-o experiență plăcută, Sophie recomandă câteva lucruri simple, dar esențiale.

„Găsește locul perfect de parcare, instalează Sleep Pack-ul, pregătește ceva de mâncare delicios și fă-te comod pentru seară. Întotdeauna mă asigur că mă schimb în haine călduroase și confortabile, mai ales iarna, îmi fac o ciocolată caldă și apoi mă așez în amenajarea confortabilă ca să mă relaxez.”, a mai spus ea.

Această tendință de a transforma mașina într-un refugiu mobil continuă să atragă tot mai mulți adepți, oferindu-le oportunitatea de a explora locuri departe de aglomerație și de a se conecta cu natura într-un mod unic.

SUV-ul Dacia Bigster a fost testat și în Alpi. În vehiculul care vine cu pachetul „sleep pack”, un influencer spune că a dormit în Alpi mai bine ca la hotel și s-a bucurat de condiții decente pentru „bani puțini”.

Florin Barbu și Alexandru Nazare se ceartă pe motorina ieftină pentru fermieri și proiectul este blocat în Guvernul Bolojan. Ce riscă România | DOCUMENT
Răpus de suferință, prima reacție a lui Răzvan Lucescu e mult, mult prea dureroasă! Gestul pe care l-a făcut la numai câteva ore de la moartea tatălui său e de-e dreptul sfâșietor! Au apărut și imaginile
Viva.ro
Răpus de suferință, prima reacție a lui Răzvan Lucescu e mult, mult prea dureroasă! Gestul pe care l-a făcut la numai câteva ore de la moartea tatălui său e de-e dreptul sfâșietor! Au apărut și imaginile
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu sfâșie suflete. Cuvintele lui rămase în urmă sunt cutremurătoare și îi vor marca pe toți cei care l-au cunoscut
Unica.ro
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu sfâșie suflete. Cuvintele lui rămase în urmă sunt cutremurătoare și îi vor marca pe toți cei care l-au cunoscut
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
gsp
Florin Prunea a dezvăluit un episod genial: „Era cu paharul de whisky în față. Mi-a dat 30.000 de dolari la pungă și m-a dat afară!”
GSP.RO
Florin Prunea a dezvăluit un episod genial: „Era cu paharul de whisky în față. Mi-a dat 30.000 de dolari la pungă și m-a dat afară!”
S-a stins victima accidentului provocat de Kader Keita » Ce riscă acum fotbalistul de la Rapid: concurs de infracțiuni
GSP.RO
S-a stins victima accidentului provocat de Kader Keita » Ce riscă acum fotbalistul de la Rapid: concurs de infracțiuni
Parteneri
Imagini rare de la cea mai recentă apariție a soților Lucescu! Unde s-au afișat atât de fericiți. Nimeni nu știa, atunci, că mai au atât de puțin timp împreună
Libertateapentrufemei.ro
Imagini rare de la cea mai recentă apariție a soților Lucescu! Unde s-au afișat atât de fericiți. Nimeni nu știa, atunci, că mai au atât de puțin timp împreună
Doamne, ce situație! Cum l-a găsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira când a revenit de la Desafio. A fost șocul vieții ei. A confirmat ce toată lumea bănuia
Avantaje.ro
Doamne, ce situație! Cum l-a găsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira când a revenit de la Desafio. A fost șocul vieții ei. A confirmat ce toată lumea bănuia
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie
Tvmania.ro
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie

Alte știri

Cinci avioane Boeing KC-135 Stratotanker au decolat din București înainte de armistițiul anunțat de Donald Trump
Știri România 12:15
Cinci avioane Boeing KC-135 Stratotanker au decolat din București înainte de armistițiul anunțat de Donald Trump
400.000 de români au devenit cetățeni ai altor state din UE. Care sunt țările de „adopție” preferate 
Știri România 12:00
400.000 de români au devenit cetățeni ai altor state din UE. Care sunt țările de „adopție” preferate 
Parteneri
Viktor Orban ar fi primit bani de la mafia rusă. Dezvăluirile unui șef de organizație criminală din Budapesta
Adevarul.ro
Viktor Orban ar fi primit bani de la mafia rusă. Dezvăluirile unui șef de organizație criminală din Budapesta
Testamentul fotbalistic pe care îl lasă Mircea Lucescu: „Lipsurile mele vor fi suplinite de Răzvan”
Fanatik.ro
Testamentul fotbalistic pe care îl lasă Mircea Lucescu: „Lipsurile mele vor fi suplinite de Răzvan”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Elle.ro
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat

Monden

Ce ar face Radu Vâlcan non-stop. Adela Popescu l-a dat de gol: „Pe mine mă și amuză”
Stiri Mondene 11:54
Ce ar face Radu Vâlcan non-stop. Adela Popescu l-a dat de gol: „Pe mine mă și amuză”
Cum le-au spus Andreea Popescu și Rareș Cojoc copiilor despre divorț. Reacția fiului cel mare a fost neașteptată
Stiri Mondene 11:30
Cum le-au spus Andreea Popescu și Rareș Cojoc copiilor despre divorț. Reacția fiului cel mare a fost neașteptată
Parteneri
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
TVMania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Urmează 3 zile de frig, ploi, lapoviţă sau ninsoare în aproape toată ţara. Alertă de vreme rea în Capitală
ObservatorNews.ro
Urmează 3 zile de frig, ploi, lapoviţă sau ninsoare în aproape toată ţara. Alertă de vreme rea în Capitală
Breaking! Informația momentului despre crima care a șocat România! A recunoscut! Medicul Cristian Staicu ar fi fost ucis de…
Libertateapentrufemei.ro
Breaking! Informația momentului despre crima care a șocat România! A recunoscut! Medicul Cristian Staicu ar fi fost ucis de…
Parteneri
I-a spus „Nu” lui Adi Mutu: „Mi-a plăcut că l-am refuzat. Dar acum regret”
GSP.ro
I-a spus „Nu” lui Adi Mutu: „Mi-a plăcut că l-am refuzat. Dar acum regret”
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Parteneri
Consumul la pompă a scăzut, estimează industria. Stadiul demersurilor Ministerului Energiei pentru creșterea capacității de rafinare, prin redeschiderea Petrotel
Mediafax.ro
Consumul la pompă a scăzut, estimează industria. Stadiul demersurilor Ministerului Energiei pentru creșterea capacității de rafinare, prin redeschiderea Petrotel
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
StirileKanalD.ro
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
Ultimul mesaj transmis de Mircea Lucescu înainte să moară! Ce mărturisire cutremurătoare a făcut „Il Luce”: „Gata, s-a terminat…”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de Mircea Lucescu înainte să moară! Ce mărturisire cutremurătoare a făcut „Il Luce”: „Gata, s-a terminat…”
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
Mircea Lucescu va fi înmormântat în Vinerea Mare. Ce nu fac preoții în ziua în care a fost răstignit Iisus Hristos
Redactia.ro
Mircea Lucescu va fi înmormântat în Vinerea Mare. Ce nu fac preoții în ziua în care a fost răstignit Iisus Hristos
„De ce n-ai avut grijă de el?” Ce a ieșit la iveală în cazul copilului de 12 ani care și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul unui bloc. Fratele mai mare ar fi fost martor
KanalD.ro
„De ce n-ai avut grijă de el?” Ce a ieșit la iveală în cazul copilului de 12 ani care și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul unui bloc. Fratele mai mare ar fi fost martor

Politic

Florin Barbu și Alexandru Nazare se ceartă pe motorina ieftină pentru fermieri și proiectul este blocat în Guvernul Bolojan. Ce riscă România | DOCUMENT
Politică 09:00
Florin Barbu și Alexandru Nazare se ceartă pe motorina ieftină pentru fermieri și proiectul este blocat în Guvernul Bolojan. Ce riscă România | DOCUMENT
CNA a explicat când se oprește emisia Realitatea Plus, după ce s-a retras licența. Valentin Jucan și Monica Gubernat: „Interdicția este și în online”
Politică 07 apr.
CNA a explicat când se oprește emisia Realitatea Plus, după ce s-a retras licența. Valentin Jucan și Monica Gubernat: „Interdicția este și în online”
Parteneri
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
ZiaruldeIasi.ro
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Mircea Lucescu în ultimele ore de viață. Detalii terifiante dezvăluite de medici: „Deşi pacientul părea viu, funcții vitale erau profund afectate”
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Mircea Lucescu în ultimele ore de viață. Detalii terifiante dezvăluite de medici: „Deşi pacientul părea viu, funcții vitale erau profund afectate”
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit