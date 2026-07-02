Potrivit experților citați de diva.aktuality, multe băuturi populare, precum limonadele cu sirop sau cele pe bază de fructe, pot ascunde un conținut caloric semnificativ, echivalent cu patru cupe de înghețată.

Dr. Katarína Skybová, directoarea Institutului pentru Reducerea și Prevenirea Greutății, avertizează că „limonadele de jumătate de litru pot fi comparate din punct de vedere al caloriilor cu 4 cupe de înghețată (160 g).

Energia din acestea provine exclusiv din zaharuri, fără aport de grăsimi sau proteine”. Această informație ar trebui să ne pună pe gânduri, mai ales când optăm pentru băuturi care conțin siropuri dulci.

O limonadă simplă, preparată doar din apă și suc de lămâie, este o alegere excelentă, potrivit dr. Skybová: „Aceasta se potrivește atât unei diete de întreținere, cât și uneia de slăbire.” În schimb, limonadele ce includ siropuri pot dubla cantitatea zilnică recomandată de zahăr, subliniază aceeași sursă.

Comparațiile calorice sunt edificatoare: un pahar de limonadă de piersici cu sirop poate ajunge la 875 kJ (209 kcal) și 50 g carbohidrați, în timp ce aceeași băutură fără sirop conține doar 260 kJ (62 kcal) și 13,5 g carbohidrați. Alegerea între sirop și piure de fructe devine astfel crucială, având în vedere că siropul are de patru ori mai multe calorii decât piureul, explică specialista.

Pentru cei care doresc să se răcorească fără a compromite dieta, recomandările includ limonade cu mentă, rozmarin, castravete sau fructe tocate. De asemenea, pentru prepararea acasă, se poate opta pentru îndulcitori alternativi precum stevia sau xilitolul, care reduc caloriile fără a stimula pofta de dulciuri.

Așadar, data viitoare când savurați o băutură răcoritoare pe terasă, luați în considerare aceste sfaturi pentru a vă menține silueta visată în sezonul estival. Alegerea corectă poate face diferența între o răsfățare sănătoasă și una care încarcă inutil aportul caloric.

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