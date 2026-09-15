Grecia vrea să aducă mai mulți locuitori permanenți pe Kastellorizo, una dintre cele mai izolate insule ale țării, aflată la foarte mică distanță de coasta Turciei. Guvernul de la Atena a anunțat un program prin care gospodăriile care aleg să se stabilească aici vor putea primi 5.000 de euro pe an, ajutorul va fi neimpozabil, nu va putea fi executat silit și va crește cu 1.000 de euro pentru fiecare copil minor din familie, scrie Greek Reporter.

Ce trebuie să faci ca să primești 5.000 de euro pe an în Kastellorizo

Programul nu presupune că cineva poate veni pentru câteva luni în Kastellorizo, încasa banii și apoi pleca. Principala condiție anunțată de guvern este ca beneficiarii să aibă o perioadă de rezidență de cel puțin un an.

„Pentru a sprijini comunitatea locală, precum și pe cei care iau în considerare un nou început aici, introducem un stimulent pentru relocare și rezidență de 5.000 de euro pe an pentru fiecare gospodărie”, a declarat Kyriakos Mitsotakis.

Premierul grec a precizat că ajutorul va crește cu câte 1.000 de euro pentru fiecare copil minor. Pentru locuitorii permanenți ai insulei, primele plăți sunt programate să înceapă la începutul anului 2027. Cei care se vor muta ulterior pe Kastellorizo ar urma să intre în program din 2028. Detaliile administrative complete, inclusiv documentele necesare pentru dovedirea rezidenței, urmează să fie stabilite de autoritățile elene.

Și angajații statului primesc un bonus separat de 5.000 de euro

Guvernul încearcă să rezolve în același timp o altă problemă a insulei, și anume lipsa oamenilor care să lucreze în servicii esențiale. Funcționarii publici, membrii forțelor de securitate și militarii care lucrează pe Kastellorizo vor primi un bonus salarial permanent de 5.000 de euro pe an. Este un program separat de ajutorul acordat gospodăriilor care aleg să se mute pe insulă.

Atena vrea astfel să atragă profesori, cadre medicale și alți angajați publici într-un loc în care izolarea și distanța față de marile orașe fac ocuparea posturilor mult mai dificilă.

Statul pregătește și locuințe pentru cei care acceptă să lucreze aici

Banii nu sunt singurul stimulent. Autoritățile au început să pregătească și locuințe pentru angajații care acceptă să lucreze pe insulă. Ministerul grec al Apărării construiește 12 locuințe, o parte dintre acestea urmând să fie folosite de profesori și personal medical. Alte nouă locuințe sunt pregătite pentru angajații Pazei de Coastă.

Guvernul vrea astfel să rezolve una dintre dificultățile majore cu care se confruntă oamenii trimiși să lucreze pe insulele mici: găsirea unei locuințe pe termen lung.

De ce Grecia vrea mai mulți oameni în Kastellorizo

Kastellorizo, al cărei nume oficial este Megisti, se află în extremitatea estică a Greciei, la numai câțiva kilometri de litoralul Turciei. Astăzi, insula are doar câteva sute de locuitori permanenți, deși în trecut peste 10.000 de oameni locuiau aici.

Vara, populația crește datorită turiștilor și a oamenilor originari din insulă care se întorc pentru vacanță. Iarna însă, izolarea se simte mult mai puternic, iar accesul la servicii și transport poate deveni dificil. Obiectivul declarat al guvernului este ca insula să nu rămână doar o destinație turistică, ci să aibă o comunitate stabilă pe tot parcursul anului.

Grecia investește 27 de milioane de euro în insulă

Programul pentru noii locuitori este însoțit de investiții în infrastructură. Guvernul grec a anunțat 37 de proiecte pentru Kastellorizo, cu o valoare totală de aproximativ 27 de milioane de euro. Sunt prevăzute lucrări la infrastructura portuară, rețeaua de alimentare cu apă și sistemul de canalizare, dar și investiții în gestionarea deșeurilor și producerea de energie.

O atenție specială este acordată apei potabile, una dintre problemele sensibile pentru o insulă mică și izolată. Autoritățile vor instala noi unități de desalinizare și vor moderniza rețeaua existentă. Planurile includ și îmbunătățirea altor legături de transport și servicii necesare locuitorilor permanenți.

Poziția Kastellorizo îi dă și o importanță strategică mult mai mare decât ar sugera dimensiunea sa. Insula se află foarte aproape de coasta Turciei și apare frecvent în disputele dintre Atena și Ankara privind delimitarea zonelor maritime și drepturile celor două țări în estul Mediteranei.