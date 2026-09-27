Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a avut duminică o reacție dură în urma poziției exprimate de președintele PSD, Sorin Grindeanu, pe marginea dezvăluirilor recente ale publicației americane The Wall Street Journal.

„Să demonstreze că sunt buni români”

Scandalul a izbucnit după ce ziarul a relatat despre presupusele afirmații făcute de ambasadoarea Statelor Unite ale Americii în Grecia, Kimberly Guilfoyle, care ar fi făcut referiri la căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Contextul a provocat rapid declarații încrucișate între liderii principalelor formațiuni politice din România.

„Domnul Sorin Grindeanu neagă astăzi vehement orice legătură cu acuzațiile din „The Wall Street Journal". Votul de săptămâna viitoare este cea mai bună ocazie pentru PSD și pentru Sorin Grindeanu să demonstreze că sunt buni români și că nu au fost motivați de interese străine în ceea ce privește guvernarea țării”, i-a transmis Mureșan liderului PSD, într-un mesaj postat pe Facebook.

În replică la comentariile venite dinspre conducerea social-democrată, Siegfried Mureșan a subliniat că testul de maturitate politică și de loialitate față de interesul național va avea loc la votul din Parlament programat pentru săptămâna viitoare.

Premierul desemnat consideră că momentul învestirii noului Guvern reprezintă oportunitatea prin care PSD și liderul său pot înlătura orice suspiciune privind influențele externe.

„De asemenea, Mureșan a precizat: „Vreau un parteneriat strâns cu fiecare stat membru al Uniunii Europene, cu Statele Unite ale Americii și cu toate democrațiile liberale din jurul lumii. Parteneriate pe picior de egalitate care să facă bine românilor”.

„Teme din categoria Pământul e plat”, spune liderul PSD

Reacția premierului desemnat vine după ce Sorin Grindeanu a respins acuzațiile privind o presupusă conspirație cu SUA pentru demiterea guvernului Bolojan, spunând că acestea sunt „pure fabulații” și „teme din categoria Pământul este plat”. PSD nu va susține Guvernul Siegfried Mureșan.

Sorin Grindeanu a calificat aceste speculații drept o „tentativă de manipulare” și a reiterat refuzul PSD de a susține învestirea Guvernului condus de Siegfried Mureșan. Liderul social-democrat a respins categoric acuzațiile, catalogându-le drept „fabulații”.