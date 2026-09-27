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Siegfried Mureșan îi răspunde lui Grindeanu în scandalul privind afirmațiile ambasadoarei SUA: „Să demonstreze la vot că sunt buni români”

Ionela Stănilă
Ionela Stănilă
Jurnalist
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Premierul desemnat Siegfried Mureșan la o conferință de presă în Parlament. Foto: Hepta
Premierul desemnat Siegfried Mureșan la o conferință de presă în Parlament. Foto: Hepta
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Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a avut duminică o reacție dură în urma poziției exprimate de președintele PSD, Sorin Grindeanu, pe marginea dezvăluirilor recente ale publicației americane The Wall Street Journal.

„Să demonstreze că sunt buni români”

Scandalul a izbucnit după ce ziarul a relatat despre presupusele afirmații făcute de ambasadoarea Statelor Unite ale Americii în Grecia, Kimberly Guilfoyle, care ar fi făcut referiri la căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Contextul a provocat rapid declarații încrucișate între liderii principalelor formațiuni politice din România.

„Domnul Sorin Grindeanu neagă astăzi vehement orice legătură cu acuzațiile din „The Wall Street Journal". Votul de săptămâna viitoare este cea mai bună ocazie pentru PSD și pentru Sorin Grindeanu să demonstreze că sunt buni români și că nu au fost motivați de interese străine în ceea ce privește guvernarea țării”, i-a transmis Mureșan liderului PSD, într-un mesaj postat pe Facebook.

În replică la comentariile venite dinspre conducerea social-democrată, Siegfried Mureșan a subliniat că testul de maturitate politică și de loialitate față de interesul național va avea loc la votul din Parlament programat pentru săptămâna viitoare.

Premierul desemnat consideră că momentul învestirii noului Guvern reprezintă oportunitatea prin care PSD și liderul său pot înlătura orice suspiciune privind influențele externe.

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„De asemenea, Mureșan a precizat: „Vreau un parteneriat strâns cu fiecare stat membru al Uniunii Europene, cu Statele Unite ale Americii și cu toate democrațiile liberale din jurul lumii. Parteneriate pe picior de egalitate care să facă bine românilor”.

„Teme din categoria Pământul e plat”, spune liderul PSD

Reacția premierului desemnat vine după ce Sorin Grindeanu a respins acuzațiile privind o presupusă conspirație cu SUA pentru demiterea guvernului Bolojan, spunând că acestea sunt „pure fabulații” și „teme din categoria Pământul este plat”. PSD nu va susține Guvernul Siegfried Mureșan.

Președintele PSD a reacționat duminică la acuzațiile lansate în urma unui articol din The Wall Street Journal, conform căruia ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi sugerat implicarea americanilor în căderea guvernului condus de Ilie Bolojan, demis prin moțiunea de cenzură a AUR și PSD, în luna mai.

Sorin Grindeanu a calificat aceste speculații drept o „tentativă de manipulare” și a reiterat refuzul PSD de a susține învestirea Guvernului condus de Siegfried Mureșan. Liderul social-democrat a respins categoric acuzațiile, catalogându-le drept „fabulații”.

„Tentativa de manipulare legată de o așa-zisă conspirație împreună cu americanii pentru a-l înlătura pe incompetentul Bolojan este din categoria conspirațiilor cu Pământul plat. Atât mai poate propaganda de dreapta! Să stârnească hohote de râs”, a scris Grindeanu în postarea pe care a publicat-o duminică pe Facebook.

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Tags: Criză politică PSD - Partidul Social Democrat Guvernul Romaniei UE - Uniunea Europeană SUA (Statele Unite ale Americii) Premierul României Siegfried Mureșan Sorin Grindeanu Ilie Bolojan
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