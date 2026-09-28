Un Volkswagen Touareg din Ucraina a devenit viral după ce a supraviețuit exploziei unei rachete balistice produsă în apropiere. SUV-ul a fost grav avariat, cu plafonul îndoit, geamurile sparte și caroseria distrusă în mai multe zone, dar motorul a pornit normal, iar mașina a putut pleca de la locul incidentului pe propriile roți.

Mașina era parcată lângă locul exploziei

Cazul a fost făcut public de compania ucraineană EMG Group, care a publicat imagini cu un Volkswagen Touareg de generația a treia după un atac cu rachetă balistică.

În momentul exploziei, mașina era oprită și nu se afla nimeni în interior. Unda de șoc, fragmentele și resturile căzute au deformat puternic caroseria, au îndoit stâlpii și au spart aproape toate geamurile.

Totuși, motorul V6 a pornit din prima

Partea surprinzătoare a venit atunci când șoferul s-a urcat din nou în mașină și a apăsat butonul de pornire. Motorul V6 turbo de 3,0 litri a pornit fără probleme, iar Touareg-ul a putut fi pus în Drive și deplasat de la locul exploziei.

Nici electronica nu a cedat complet. Instrumentarul digital și ecranul central au pornit, climatizarea, scaunele electrice și luminile exterioare au continuat să funcționeze. Bordul afișa, evident, mai multe erori din cauza senzorilor și sistemelor exterioare distruse.

Ce platformă are acest Volkswagen Touareg "invincibil"?

Touareg-ul folosește platforma MLB Evo a grupului Volkswagen, aceeași familie tehnică pe care sunt construite și Porsche Cayenne sau Audi Q7.

Cazul nu înseamnă că SUV-ul a fost proiectat să reziste unor atacuri cu rachete, însă imaginile sunt spectaculoase tocmai pentru că mașina arată aproape distrusă, în timp ce partea mecanică și o parte importantă din sistemele electrice au rămas funcționale.