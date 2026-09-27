Meciul din Liga Națiunilor dintre echipele de fotbal ale Irlandei și Israelului, disputat duminică în Ungaria, pe stadionul Nagyerdei, a fost marcat de tensiuni înainte de fluierul de start, după ce jucătorii irlandezi au refuzat protocolul tradițional.

Conform BBC, incidentul a început în timpul intonării imnurilor, când fotbaliștii Irlandei au ținut capetele plecate la auzul imnului israelian, iar ulterior, cele două formații nu s-au mai aliniat pentru obișnuitele strângeri de mână. Mai mult, căpitanii celor două selecționate, Dara O'Shea (Irlanda) și Manor Solomon (Israel), au ignorat la rândul lor strângerea de mână și nu au efectuat tradiționalul schimb de fanioane.

Au apărut controverse legate de meci încă din luna februarie, când cele două echipe au fost repartizate să se înfrunte în Grupa B3.

Jucătorii Irlandei s-au confruntat cu apeluri de a se retrage din meciuri din cauza războiului în curs dintre Israel şi Gaza, în contextul în care campania „Stop The Game” – organizată de grupul de presiune Irish Sport for Palestine – a căpătat amploare, potrivit News.ro.

Cu toate acestea, jucătorii au votat în favoarea disputării meciului în cadrul unei întâlniri îndelungate care a avut loc sâmbătă la hotelul echipei din Debrecen.

Mai târziu, tot sâmbătă, portarul Gavin Bazunu a confirmat că s-a retras din lot, afirmând că a considerat că „ar fi greşit să participe” la meciul de duminică şi la returul din Serbia, din 4 octombrie.

Jucătorii irlandezi poartă banderole negre, gest despre care directorul executiv al Federaţiei de Fotbal din Irlanda, David Courell, a declarat sâmbătă că este „în semn de recunoaştere a tuturor vieţilor pierdute în conflictul din [Gaza]”.

În declaraţia acordată postului RTE înainte de fluierul de start, antrenorul principal al Irlandei, Heimir Hallgrimsson, a vorbit despre impactul pe care l-a avut asupra sa şi a echipei sale atenţia intensă acordată acestor meciuri.

„A fost una dintre cele mai dificile săptămâni pentru mine ca antrenor şi bănuiesc că este la fel şi pentru majoritatea jucătorilor. Sunt situaţii în care nu ne-am mai aflat până acum”, a spus Hallgrimsson.

„Când ne aflăm în astfel de situaţii, sperăm să luăm mai multe decizii corecte decât greşite, dar niciodată nu poţi face totul perfect.

„Îmi pare rău pentru jucători; în această echipă sunt mulţi tineri de care trebuie să avem mare grijă. Sincer, sunt mulţi jucători care au sentimente amestecate în legătură cu acest meci, iar sarcina noastră este să-i protejăm pe toţi.”