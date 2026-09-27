Surprize în Liga Națiunilor: Germania pierde acasă cu Grecia, iar Portugalia învinge Norvegia la Oslo. Toate rezultatele

Echipa naţională a Portugaliei a învins duminică seara, în deplasare, scor 2-1, reprezentativa Norvegiei, într-un meci contând pentru etapa a doua din Liga Naţiunilor. Într-o altă înfruntare a serii care a produs o surpriză majoră, Germania lui Jurgen Klopp a cedat pe teren propriu, cu scorul de 0-1, în faţa selecționatei Greciei. În același timp, Irlanda a obținut o victorie categorică, impunându-se cu scorul de 3-0 în fața echipei Israelului, într-o partidă disputată la Debrecen.

La Augsburg, naţionala Germaniei a fost întrecută cu 1-0 de o echipă a Greciei pe care nemţii au dominat-o total. Unicul gol al meciului a fost opera lui Dimitris Kourbelis, în minutul 74, şi Grecia a reuşit prima victorie din istorie în faţa germanilor. Grecii conduc în grupa 2 din Divizia A, cu 6 puncte, urmaţi de olandezi, cu patru puncte. Germania are un punct, iar sârbii nici unul, potrivit News.ro.

La Oslo, norvegienii au ratat prin Haaland, în minutul 14, iar trei minute mai târziu Joao Felix a deschis scorul pentru lusitani. Haaland a egalat în minutul 51, însă după numai patru minute portarul gazdelor, Nyland, a gafat impardonabil, degajând slab chiar în picioarele lui Goncalo Ramos, iar acesta a înscris cu boltă, readucând în avantaj pe oaspeţi. Scorul putea fi mai mare, pentru că Nyland a mai gafat odată, în minutul 59, însă golul aceluiaşi Goncalo Ramos a fost anulat pentru o poziţie de ofsaid. Portugalia, pentru care Cristiano Ronaldo nu a jucat, s-a impus cu 2-1 în faţa Norvegiei şi conduce cu 6 puncte în grupa 4 din prima divizie.

La Debrecen, jucătorii naţionalei Irlandei au intrat pe teren purtând banderole negre, iar la intonarea imnului israelian au ţinut capetele în jos. Pe teren, în minutul 25 era deja 3-0 pentru irlandezi, acesta rămânând rezultatul final. Insularii au obţinut primele trei puncte în grupa a 3-a din Divizia B.

Rezultate înregistrate duminică în Liga Naţiunilor:

Divizia A – grupa 2: Serbia - Ţările de Jos 1-2 (Jovic 46 / Meerdink 30 penalti, 69);

Divizia A – grupa 2: Germania – Grecia 0-1 (Kourbelis 74);

Divizia A – grupa 4: Danemarca - Ţara Galilor 2-0 (Isaksen 66, Ben Davies 53 autogol);

Divizia A – grupa 4: Norvegia – Portugalia 1-2 (Haaland 51 / Joao Felix 17, Goncalo Ramos 54);

Grupa B – grupa 3: Austria – Kosovo 3-1 (Affengruber 23, Adamu 45+2, Chukwuemeka 61 / Zhegrova 83 penalti);

Grupa B – grupa 3: Israel – Irlanda 0-3 (Parrott 13, Idah 16, Moylan 24);

Divizia D – grupa 1: Gibraltar – Andorra 0-0;