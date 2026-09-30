Un șofer român în vârstă de 18 ani a fost oprit de Poliția Cantonală St. Gallen în noaptea de marți spre miercuri, 30 septembrie 2026, pe autostrada A13, fiind suspectat că a condus cu o viteză excesiv de mare. Vehiculul său a fost confiscat, iar tânărul urmează să fie cercetat penal.

Potrivit unui comunicat al Poliției Cantonale St. Gallen, incidentul s-a petrecut în jurul orei 23.00, când patrula a observat un autoturism care circula cu viteză foarte mare între Sevelen și Haag.

În zona de lucrări de la Buchs, unde limita de viteză este stabilită la 80 km/h, mașina a depășit vizibil patrula de poliție. După ce i s-a solicitat să oprească prin semnalul „STOPP POLIZEI” de pe panoul luminos al autospecialei, șoferul a fost tras pe dreapta și verificat.

La volan se afla un tânăr de 18 ani, de naționalitate română. Acesta este acuzat că ar fi condus cu o viteză care intră în categoria „vitezomanilor” conform legislației elvețiene. În plus, verificările au scos la iveală că vehiculul nu avea certificat de înmatriculare valabil și nici o vinietă pentru autostradă, ceea ce a dus la confiscarea acestuia.