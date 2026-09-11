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Horoscop 12 septembrie 2026. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe Libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi.
Cuprins:
Dialogul este cheia rezolvării unor probleme complicate, chiar dacă ai mai făcut asta și altădată fără niciun rezultat.
E nevoie de puțin mai multă deschidere față de cei dragi și față de orice persoană care a dovedit deja că îți dorește binele.
Situația te obligă să te concentrezi mai mult pe anumite probleme din familie, chiar dacă nu îți face plăcere.
Din toată agitația acestei zile, se vor desprinde câteva idei care vor fi de mare folos pentru rezolvarea unor probleme importante.
Este bine să acorzi mai multă atenție celor din anturajul apropiat, mesajelor pe care ți le transmit aceștia.
S-ar putea să îți fie greu să accepți anularea unei înțelegeri sau blocarea unui proiect important. Există motive pe care tu nu le cunoști.
Contexte favorizează dialogul, chiar și în varianta lui tensionată, pentru că uneori de asta e nevoie ca să iasă la lumină anumite adevăruri și soluțiile reale.
Ar fi bine să faci eforturi pentru a ține sub control bănuielile, îndoielile și gândurile negre legate de intențiile unuia sau altuia.
S-ar putea să te lovești de un refuz, un prieten sau un protector să renunțe la un proiect comun.
Se anunță o adevărată încleștare a voințelor în familie, pe fondul unor probleme nerezolvate de multă vreme.
Un apropiat te poate lăsa baltă lasă să te poți trezi în situația de a nu putea continua un anumit plan. Este o pierdere de vreme să încerci să forțezi situația.
Cauți de mai multă vreme o ieșire dintr-o situație în care te simți blocat. Iar astăzi te vei lovi de un nou blocaj, care te va surprinde.