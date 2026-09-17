Wilfried M., un pensionar de 70 de ani din estul Elveției, și-a pierdut economiile de-o viață și fondul de pensii, în valoare de 264.000 de euro, după ce a căzut victimă unei escrocherii cu criptomonede. „Mi-au luat totul”, a declarat el, mărturisind că îi este rușine să solicite ajutor social.

Cum a început escrocheria

În ianuarie 2022, Wilfried a văzut o reclamă online care promitea câștiguri rapide: „Shark Tank – câștigă bani în șapte zile”.

Atrăgător și aparent de încredere, site-ul l-a convins să investească 250 de franci elvețieni (echivalentul a 264 de euro) în criptomonede. La început, lucrurile păreau să meargă bine. „Banii mei creșteau pe platformă. A crescut constant de la un punct de plecare modest”, spune el pentru Blick, publicație care face parte din trustul Ringier.

Dar succesul aparent a fost doar o capcană. Când valoarea criptomonedelor a început să scadă, a fost contactat de presupuși „consultanți financiari” care i-au cerut să depună mai mulți bani pentru a evita pierderile inițiale.

„Sub presiune, în miez de noapte, m-au sfătuit să depun imediat 50.000 de franci elvețieni (aproape 53.000 de euro). Am urmat sfatul lor”, își amintește Wilfried. În total, a transferat 250.000 de franci elvețieni (264.000 de euro), fără să știe că acești bani nu vor mai fi recuperați vreodată. „Mi-e rușine”, spune el.

Manipularea psihologică a victimelor

Escrocii s-au folosit de tactici bine puse la punct pentru a câștiga încrederea lui Wilfried. „Au fost drăguți, foarte vorbăreți și au stat de vorbă cu mine despre viață; m-am simțit înțeles”, povestește el. Însă, în cele din urmă, aceștia au dispărut fără urmă. Oricât i-a căutat, scriindu-le sau sunându-i, nu a mai primit niciun răspuns.

Potrivit unui raport al publicației Blick, Wilfried M. nu este un caz izolat. În 2025, escrocii din domeniul criptomonedelor au provocat pierderi de 185 de milioane de franci în Elveția.

Poliția Cantonală din Zurich, prin Rețeaua de Sprijin pentru Investigații Digitale în Criminalitatea pe Internet (Nedik), a înregistrat între 2.000 și 2.400 de cazuri de fraudă în fiecare dintre ultimii ani. În 2023, prejudiciile s-au ridicat la 147 de milioane de franci elvețieni, iar în 2024 la 236 de milioane.

Un nou val de escrocherii

La sfârșitul anului 2025, Wilfried a fost din nou contactat de un „consultant financiar” care i-a promis recuperarea pierderilor din 2022.

Convins că își va recupera banii, pensionarul a început din nou să facă transferuri bancare către conturi din străinătate. Pe lângă sumele proprii, zeci de mii de franci provenind de la alte victime au fost transferați prin contul său, fără cunoștința lui. „Habar n-am, nu-i cunosc”, a spus el despre depunerile suspecte.

Anchetele ulterioare au arătat că infractorii foloseau conturile lui Wilfried pentru a spăla bani proveniți din alte fraude. Aceasta a dus la blocarea repetată a conturilor sale bancare, complicând și mai mult situația.

Escrocii i-au distrus viața

Abia la sfârșitul lunii aprilie 2026, după ce și-a pierdut complet încrederea în „ajutorul” primit, Wilfried a depus o plângere la poliție.

„Tipii ăștia mi-au ruinat viața; ei ar trebui să plătească pentru asta”, spune el cu ochii în lacrimi. Între timp, a fost nevoit să își vândă colecția de mașini de curse în miniatură pentru a-și acoperi cheltuielile. „Vând tot ce am ca să fac rost de bani”, a adăugat el, refuzând deocamdată să ceară ajutor social din motive de jenă.