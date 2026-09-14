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Horoscop 15 septembrie 2026. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe Libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi.
Cuprins:
Vei avea mai multe ocazii să îți exprimi nemulțumirile, dar ar fi bine să te întrebi ce speri să obții pe această cale.
Sunt posibile tensiuni majore în cuplu sau în relațiile cu superiorii. Astăzi ies la lumină suferințe interioare pe care nu le-ai înțeles și nu le-ai acceptat.
Anumite demersuri se vor dovedi a fi mai problematice decât ai crezut. Este necesar să îți regândești strategia și atitudinea față de persoanele de care ai nevoie.
Ar fi bine să îți limitezi așteptările față de persoanele dragi. Nu din cauza unor eventuale dezamăgiri, ci ca să le oferi un exemplu pozitiv.
Unele situații pot deveni atât de tensionate, încât nu vei ști clar cum să reacționezi. Acela e momentul în care ai putea decide să schimbi felul în care evoluează.
Se poate ajunge la adevărate confruntări cu unele persoane din anturajul apropiat. Motivele tale sunt vechi, dar asta nu le face să fie corecte.
Ar fi bine să te uiți cu mai multă atenție la ceea ce ai și poți oferi celor dragi, în loc să te concentrezi pe ce îți lipsește și să fii morocănos.
Discuțiile din familie se pot transforma foarte ușor în conflicte, din cauza tensiunilor acumulate, pe care nu mai vrei să le ții sub control.
Poate că știi deja din experiență că uneori e nevoie de discuții mai tensionate, ca să se poată rezolva anumite probleme. Este o zi care invită la înțelepciune.
Este posibilă o pierdere provocată de un prieten, fie pentru că îți strică buna dispoziție sau pentru că nu ascultă ce ai de spus.
O inițiativă profesională se blochează, relația cu unul dintre superiori nu merge așa cum ți-ai dorit sau primești sarcini de serviciu foarte dificile.
Chiar dacă reacția ta automată este de a îngropa stresul undeva în interior, ar fi bine să cauți să te exprimi, respectând limitele bunului-simț.