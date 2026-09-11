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Horoscop Urania săptămânal pentru Balanță. Previziuni pentru perioada 12 - 18 septembrie 2026

Urania
Urania
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Horoscop balanta pentru perioada 12 - 18 septembrie 2026
Horoscop balanta pentru perioada 12 - 18 septembrie 2026
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Citește Horoscop săptămânal Balanță. Previziuni pentru perioada 12 - 18 septembrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Balanță.

Cuprins:

Horoscop săptămânal Balanță – 12 - 18 septembrie 2026

Între 12 și 14 septembrie, dimineața, Luna va tranzita zodia Balanței și va tempera trăirile excesive ale celor care s-au născut în acest semn, chiar dacă acestea vor fi ținute sub control, astfel că nativii se vor simți mai bine, vor fi mai calmi, mai raționați, mai echilibrați și mai obiectivi.

Pe 14 septembrie, Luna Neagră va intra în zodia Capricornului și, până pe 11 iunie 2027, va tranzita casa a IV-a a relațiilor de familie, unde va avea rolul neplăcut de „tulburător de ape” și de răbufniri emoționale nemotivate ori de inițiative nefericite. Între 14 septembrie, după ora 07:44, și 16 septembrie, seara, mici revoluții ale unor nereguli, întârzieri disfuncționale în regimul unor plăți sau încasări; rezolvările vor fi posibile pe fondul unei inspirații sau al unei intuiții care le dă Balanțelor soluția necesară.

Între 13 și 14 septembrie, planetele Uranus, Pluton și Mercur vor realiza un Trigon regal care, deși e o construcție astrală pozitivă, ar putea totuși juca un rol destabilizator pe sectoarele casei I a personalității, a sentimentelor și relațiilor cu copiii, și ale casei a IX-a a perfecționării profesionale și a conștiinței de sine, în sectorul din urmă introducând dezorientare, nesiguranță ori atașamente și opțiuni nejustificate (hazardate).

Între 16 septembrie seara, după ora 19:41, și 18 septembrie, posibile relații cu una sau mai multe instituții, mai ales dacă nativii doresc să se înscrie la o formă de învățământ ori trebuie să susțină o serie de examene..

Pe 18 septembrie, pe fondul unei mișcări aparent retrograde, Kiron va reveni în zodia Berbecului și, până pe 14 aprilie 2027, când va reveni definitiv în zodia Taurului, va relua problemele parteneriale cu care nativii au început să se confrunte de când Saturn și Neptun au intrat în zodia Berbecului, stricând ordinea unor înțelegeri, alianțe, contracte și căsnicii sau parcursul unor demersuri legale.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

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Tags: Horoscop Horoscop Balanta Horoscop săptămânal Urania
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