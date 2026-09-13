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Un șofer de TIR bulgar avea în camion de 48 de ori mai multe țigări decât permite legea

Ioana Ion
Ioana Ion
Jurnalist
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Un camion galben cu prelata de la remorca data la o parte, se vad mai multe cutii si paleti in remorca
Șofer bulgar prins la Calafat cu 484.000 de țigarete ascunse în TIR Sursa foto: Poliția de Frontieră
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Un șofer de TIR din Bulgaria a fost prins la Calafat cu aproape 484.000 de țigarete ascunse în semiremorcă, în timpul unui control efectuat de polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali.

Cantitatea descoperită este uriașă în raport cu pragul de 10.000 de țigarete menționat în legislația penală. Cele 483.960 de țigarete găsite în camion reprezintă 48,4 ori acest prag.

Controlul a avut loc pe 11 septembrie 2026, în jurul orei 8.30, în parcarea din apropierea Stației de Taxare a podului Calafat-Vidin.

În camion erau de 48 de oei mai multe țigartete decât îi permitea legea să transporte Sursa Foto: Poliția de Frontieră
În camion erau de 48 de oei mai multe țigartete decât îi permitea legea să transporte Sursa Foto: Poliția de Frontieră

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Calafat, împreună cu lucrători ai Direcției Regionale Vamale Craiova - Serviciul Echipe Mobile Calafat, au desfășurat o acțiune de tip BLITZ.

Pentru verificări a fost oprit un ansamblu rutier înmatriculat în Bulgaria, format din cap tractor și semiremorcă. TIR-ul circula pe ruta Bulgaria-România și era condus de un cetățean bulgar în vârstă de 48 de ani.

Controlul a avut loc în cadrul unei acțiuni BLITZ Sursa foto: Poliția de Frontieră
Controlul a avut loc în cadrul unei acțiuni BLITZ Sursa foto: Poliția de Frontieră

Potrivit documentelor prezentate la control, șoferul transporta bunuri diverse, iar compartimentul destinat mărfurilor nu avea aplicat sigiliu vamal.

În urma extinderii verificărilor, polițiștii au descoperit mai multe cutii de carton ascunse printre mărfurile transportate.

„Ca urmare a extinderii controlului, în interiorul remorcii au fost descoperite mai multe cutii de carton ascunse printre mărfurile transportate, care conțineau țigarete cu timbru de acciză bulgăresc, pentru care șoferul nu a putut prezenta documente de proveniență”, a precizat Poliția de Frontieră.

În urma inventarierii, autoritățile au stabilit că în camion se aflau 24.198 de pachete de țigări, echivalentul a 483.960 de țigarete.

Șoferul a fost arestat preventiv Sursa foto: Poliția de Frontieră
Șoferul a fost arestat preventiv Sursa foto: Poliția de Frontieră

Valoarea estimată a acestora se ridică la aproximativ 725.940 de lei.

Cercetările au fost preluate de lucrătorii din cadrul B.P.C.M.I.I.T.- S.T.P.F. Dolj, pentru stabilirea situației de fapt și continuarea anchetei.

Față de cetățeanul bulgar a fost dispusă inițial măsura reținerii pentru 24 de ore.

Ulterior, acesta a fost prezentat Judecătoriei Calafat cu propunere de arestare preventivă.

„Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Calafat a admis propunerea și a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile, persoana fiind introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj”, se mai precizează în comunicat.

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Tags: Poliția de Frontieră Bulgaria România Calafat Stiri Craiova
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