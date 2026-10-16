Citește Horoscop săptămânal Balanță. Previziuni pentru perioada 17 - 23 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Balanță.

Horoscop săptămânal Balanță – 17 - 23 octombrie 2026

Între 17 și 19 octombrie, dimineața, devreme, necazuri domestice, întâmplări în casă sau în gospodărie care îi obligă pe nativi să-și schimbe programul pentru a se dedica remedierii lor; enervări pe teme de administrare sau de organizare a modului de viață curent; disensiuni cu părinții sau cu rudele apropiate pe marginea unor interese comune, dar cu soluții diferite, cu care niciuna dintre părți nu va fi de acord.

Între 19 octombrie, după ora 04:40, și 21 octombrie, după-amiază, relațiile personale vor fi tulburate din nou de tranzitele momentului, dar mai intens decât în dățile anterioare, pentru că acum vor intra în joc planetele Mercur și Venus și, din 23 octombrie, și Soarele, în Scorpion.

Astfel, se vor explica unele afirmații exagerate care vor avea un impact puternic asupra nativilor: izbucnirile de mânie sau revoltele unora împotriva unui comportament autoritar prin care prietenii sau cei dragi lor vor încerca să-i controleze. Între 21 octombrie, după ora 15:35, și 23 octombrie, stare organică și psihică bună; calm, echilibru interior.

Atenție, totuși, la chestiunile salariale sau la condițiile unui contract de muncă ori de colaborare care pot conține clauze suspecte, nesusținute de lege, arbitrare sau abuzive. Atenție la felul în care vi se adresează o cerere sau o informație; obțineți date suplimentare verificându-le pe cont propriu.