Citește Horoscop săptămânal Berbec. Previziuni pentru perioada 6 – 12 iunie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Berbec.

Horoscop săptămânal Berbec – 6 – 12 iunie 2026

Între 6 și 7 iunie în zori, dezordine în relațiile de prietenie; ceva nu merge, ceva nu corespunde intențiilor unui nativ; situații de viață mărunte care complică un program sau un proiect comun.

Mici deziluzii provocate de întrevederea sau discuția cu un apropiat pentru că reacția acelei persoane nu va fi conform așteptărilor. Între 7 iunie, după ora 3:43′, și 9 iunie dimineața, evoluție normală a stării de sănătate. Calm sau banalitate și rutină la locul de muncă.

Între 9 iunie, după ora 11:34′, și 11 iunie după-amiaza, în casa I a personalității se vor afla în tranzit patru planete care vor elibera destulă energie astrală pentru a-i motiva pe nativi și a-i face activi și harnici. Între 11 iunie, după ora 15:28′, și 12 iunie, posibil atașament al Berbecilor față de un obiect sau o inițiativă cu scopul de a câștiga bani.

Răstimp în care va funcționa o cvadratură între Kiron/Venus, care ar putea complica o relație de familie (neînțelegeri), precum și cvadratura între Saturn și Mercur, pe aceeași direcție (casa I/casa a IV-a), dar cu o semnificație diferită (indisponibilitatea Berbecilor de a accepta să dea curs unei soluții propuse de un părinte sau de o rudă cu privire la regimul unor bunuri sau al unei cheltuieli). Atenție la deplasări și la relațiile cu instituțiile care le pot oferi nativilor, indiferent de vârstă, cadrul legal pentru a studia, a se perfecționa în plan profesional.

Din 12 iunie, Uranus va face cvadraturi cu Nodurile Lunare, indicând nevoia de informare pe tema unei afecțiuni sau a unui tratament ori poate șansa de a da peste informații importante în condițiile vizionării unei emisiuni, ascultării unui podcast cu un specialist, unei discuții lămuritoare cu un medic, sfatului unei persoane avizate sau purei întâmplări (nativii dau peste o carte din care înțeleg mai bine ce se petrece cu ei în planul sănătății și ce ar trebui să facă).

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE