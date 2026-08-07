Citește Horoscop săptămânal Berbec. Previziuni pentru perioada 8 – 14 august 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Berbec.

Horoscop săptămânal Berbec – 8 – 14 august 2026

Între 8 și 9 august dimineața, ședințe, întâlniri, dezbateri, conversații prelungite, exces de cuvinte, de explicații, de argumentații cu rezultate neprevăzute.

Între 8 și 11 august, Marte va face o conjuncție cu steaua fixă Betelgeusa, care conferă onoare militară, promovări și bogăție, alimentând demnitatea, încrederea în sine, aroganța, violența, înlesnind prosperitatea prin comerț sau călătorii și prin relațiile cu străinătatea: mai poate expune la pericol de trădare, făcându-i pe nativi precauți, în ciuda felului lor năvalnic de a fi.

Între 9 august, după ora 10:46′, și 11 august dimineața, activități domestice, relații cu familia marcate de indisponibilitatea de a angaja discuții care să le producă disconfort interior.

Pe 11 august dimineața, Marte va intra în zodia Racului și, până pe 28 septembrie, va intensifica sensibilitatea emoțională, atitudinea defensivă și disponibilitatea de a proteja familia, făcându-i pe nativi să se lase conduși de sentimente sau de starea de spirit a momentului; nemulțumirea sau situații conflictuale îi vor transforma în ființe retrase, care își consumă nemulțumirile în interioritate. Pe 9 august după-amiaza, Mercur va intra în zodia Leului și, până pe 25 august, va ridica și cota de orgoliu a Berbecilor.

Între 11 august, după ora 11:38′, și 13 august la prânz, pe fondul conjuncției în care se va afla cu Jupiter, Mercur va inflama spiritele răscolite de bănuieli și nemulțumiri în plan sentimental; conjugat și cu efectele stridente ale Lunii Noi în Leu, din 12 august, însoțite de o eclipsă totală de Soare, universul de trăiri și emoții va fi ca-n „D’ale carnavalului”: „Trebuie s-o știu, trebuie să aflu… și să vedem… O să fie un scandal… dar un scandal… cum n-a mai fost până acuma în Universul”. Între 13 august, după ora 13:18′, și 14 august, stabilitate organică, activități practice, rezolvate fără chef, dar cu simțul datoriei.

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