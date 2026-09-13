20.000 de oameni s-au așezat la cea mai lungă masă din lume, în București: „o mare sufragerie”

Bucureștiul a intrat în Cartea Recordurilor cu evenimentul „Masa care unește”. 20.000 de oameni s-au strâns la o masă lungă de 5 kilometri, din Piața Constituției și până în Piața Unirii.

Întregul eveniment a avut un scop caritabil: strângerea de fonduri pentru construirea primului spital de psihiatrie pediatrică din România. Acesta va fi ridicat în curtea Spitalului Prof. Dr. Alexandru Obregia din București, în parteneriat cu Fundația Metropolis.

Recordul a fost omologat pe loc de un reprezentant oficial al Guinness World Records, prezent la eveniment pentru a măsura traseul și a valida numărul record de participanți.

„Așa ceva trăiești o dată-n viață! A fost o atmosferă incredibilă azi, în centrul Capitalei, unde 20.000 de oameni s-au așezat la cea mai lungă masă din lume, de 5 km. Și, da, am bătut recordul mondial!

Un reprezentant Guinness World Records, prezent la fața locului, a certificat recordul. Dar nu doar despre asta a fost vorba. Ci despre comunitate, despre solidaritate, despre prietenii care se leagă între oameni care aleg să stea împreună la aceeași masă pentru o cauză nobilă”, a transmis Primăria Capitalei pe pagina sa oficială de Facebook.

Primarul general Ciprian Ciucu a felicitat organizatorii evenimentului, echipa Untold, pentru mobilizarea comunității bucureștene.

„A fost o mare sufragerie astăzi, în Piața Constituției. Așa cum îmi place mie să spun, că vreau să avem un oraș ca o sufragerie, ei bine, a fost, literalmente, un oraș sufragerie”, a declarat edilul.

La această masă unică s-au servit 20.000 de porții de mâncare, pregătite din peste 5 tone de alimente, inclusiv preparate tradiționale, deserturi și fructe. Fondurile strânse din donații vor sprijini continuarea lucrărilor la spitalul care va deservi peste 5.000 de copii anual.