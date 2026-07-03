Citește Horoscop săptămânal Capricorn. Previziuni pentru perioada 4 – 10 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Capricorn.

Horoscop săptămânal Capricorn – 4 – 10 iulie 2026

Pe 4 iulie, dimineața, situații neplăcute în regimul banilor care vor proveni, de cele mai multe ori, de la acte întocmite incorect, de la neglijențe sau, uneori, de la incompetență.

Între 4 iulie, după ora 09:30′, și după-amiaza zilei de 6 iulie, comunicare normală și eficientă pe mai multe planuri.

Între 6 iulie, după ora 18:07′, și 8 iulie, noaptea, târziu, provocări și tulburări în relația nativilor cu familia din care provin; motivele pot fi diferite în funcție de situația socială, de premizele personale ale celor în vârstă (sănătate, obligații sau limite materiale) care îi vor obliga pe Capricorni să intervină, să ajute, să rezolve, să ofere susținere pe măsura puterilor și capacității lor în fața unei situații care, din păcate, nu se va epuiza în câteva zile pentru că, pe 8 iulie, Neptun va intra în mișcare aparent retrogradă și, până pe 12 decembrie 2026, când va reveni la mersul direct, va reedita secvențele de viață, gândurile și nevoia de materializare a unui proiect rămas în așteptare, din perioada 16 martie – 8 iulie 2026, cu privire la o temă de familie sau la una personală ce privește casa, locuința, bunurile patrimoniale.

Între 8 iulie, după ora 23:31′, și 10 iulie, calm în relațiile afective sau absența unor evenimente semnificative. În ziua de 9 iulie, planeta Venus va intra în zodia Fecioarei și, până pe 6 august, va oferi protecție și șansă în sectorul relațiilor cu străinătate (studii, burse, congrese, reuniuni internaționale, călătorii, corespondență), în zona educației superioare și a formării unor opinii și crezuri majore.

Totuși, e de ținut cont, de o posibilă divergență de opinii sau de interesele personale care pot afecta o relație de muncă după cum, întreaga săptămână, sectorul relațiilor parteneriale va fi umbrit de retrogradarea lui Mercur care îi va face să se îndoiască mereu de utilitatea unei soluții sau de oportunitatea unei decizii.

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