Citește Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 19 - 25 septembrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară.

Horoscop săptămânal Fecioară – 19 - 25 septembrie 2026

Pe 19 septembrie, nevoie de a face ordine în acte sau de a pune la punct relația cu o instituție (cereri și reclamații) în regimul unui imobil sau al taxelor aferente acestui sector.

Între 19 septembrie, după ora 7:55, și seara zilei de 21 septembrie, mici neplăcerii la nivel sufletesc generate de întâmplările vieții de fiecare zi care le provoacă nativilor observații critice, nevoia de a analiza și reflecta pe tema unor afirmații sau a unor sugestii ori a unei conduite în neconcordanță cu relațiile de afecțiune, încredere și simpatie stabilite care ar trebui să funcționeze între ei și o persoană dragă sau între nativi și copiii lor.

Între 21 septembrie, după ora 20:15, și 24 septembrie, dimineața devreme, nereguli, abuzuri și conflicte la locul de muncă pe care Soarele le va tempera, făcându-i pe nativi să apeleze, până pe 23 octombrie, la diplomație, tact și răbdare, pe fondul unei relații moderate cu Pluton din casa muncii, mai ales că, în acest răstimp, Soarele va străbate sectorul banilor câștigați prin efort personal (salariu), ceea ce reprezintă un prim indiciu al naturii acestor dispute și revendicări.

Solicitare astrală moderată exercitată asupra axei cardiovasculare, care poate genera disfuncții pasagere la nivelul fiziologiei inimii, al arterelor și al venelor, precum și al circulației periferice. În ziua de 23 septembrie, Soarele va intra în zodia Balanței și, până pe 23 octombrie, va străbate sectorul banilor câștigați prin efort personal, având un rol pozitiv în clarificarea unor nereguli sau în susținerea nativilor în inițiativele legate de un contract de muncă..